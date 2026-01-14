ด่วน! ยอดดับพุ่ง 28 ศพ เหตุเครนถล่มทับรถไฟโคราช กู้ภัยพบร่างเพิ่มอีก 5 ราย
อัปเดตล่าสุด 15.45 น. ยอดรวมผู้ประสบภัยทะลุ 92 ราย เหตุเครนถล่มทับรถไฟโคราช สีคิ้ว ผู้บาดเจ็บทั้งหมดได้รับการดูแลแล้ว เร่งพิสูจน์อัตลักษณ์ร่างผู้เสียชีวิต
วันที่ 14 มกราคม 2569 เวลา 15.45 น. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ได้ออกรายงานสถานการณ์ล่าสุด กรณีเหตุการณ์เครนก่อสร้างถล่มทับขบวนรถไฟ (ขบวน 21 : กรุงเทพอภิวัฒน์ – อุบลราชธานี) ในพื้นที่อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา โดยล่าสุดเจ้าหน้าที่กู้ภัย พบร่างผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 5 ราย ส่งผลให้ยอดผู้สูญเสียพุ่งสูงขึ้น
สรุปยอดผู้ประสบภัยล่าสุด (ณ เวลา 15.45 น.) มียอดผู้ประสบภัยรวมทั้งหมด 92 ราย จำแนกรายละเอียดดังนี้
-
เสียชีวิต 28 ราย (เพิ่มขึ้นจากการค้นหาล่าสุด)
-
บาดเจ็บรุนแรง (สีแดง) 7 ราย
-
บาดเจ็บปานกลาง (สีเหลือง) 19 ราย
-
บาดเจ็บเล็กน้อย (สีเขียว) 38 ราย
การดำเนินการช่วยเหลือ ขณะนี้ผู้บาดเจ็บทั้งหมดได้รับการดูแลรักษาจากทีมแพทย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนร่างของผู้เสียชีวิตทั้ง 28 ราย อยู่ในขั้นตอนการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลเพื่อยืนยันตัวตนและส่งมอบให้ญาติต่อไป
ช่องทางติดต่อสำหรับญาติ ญาติผู้ประสบเหตุสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ เบอร์ติดต่อข้อมูลกลาง: 065-506-6499
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลจาก
ติดตาม The Thaiger บน Google News: