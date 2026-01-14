ข่าว

ด่วน! ยอดดับพุ่ง 28 ศพ เหตุเครนถล่มทับรถไฟโคราช กู้ภัยพบร่างเพิ่มอีก 5 ราย

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 14 ม.ค. 2569 16:28 น.| อัปเดต: 14 ม.ค. 2569 16:29 น.
104
ภาพเหตุการณ์เครนถล่มทับรถไฟโคราชที่สีคิ้ว ทำให้มีผู้เสียชีวิต 28 ราย
FB/สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

อัปเดตล่าสุด 15.45 น. ยอดรวมผู้ประสบภัยทะลุ 92 ราย เหตุเครนถล่มทับรถไฟโคราช สีคิ้ว ผู้บาดเจ็บทั้งหมดได้รับการดูแลแล้ว เร่งพิสูจน์อัตลักษณ์ร่างผู้เสียชีวิต

วันที่ 14 มกราคม 2569 เวลา 15.45 น. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ได้ออกรายงานสถานการณ์ล่าสุด กรณีเหตุการณ์เครนก่อสร้างถล่มทับขบวนรถไฟ (ขบวน 21 : กรุงเทพอภิวัฒน์ – อุบลราชธานี) ในพื้นที่อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา โดยล่าสุดเจ้าหน้าที่กู้ภัย พบร่างผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 5 ราย ส่งผลให้ยอดผู้สูญเสียพุ่งสูงขึ้น

สรุปยอดผู้ประสบภัยล่าสุด (ณ เวลา 15.45 น.) มียอดผู้ประสบภัยรวมทั้งหมด 92 ราย จำแนกรายละเอียดดังนี้

  • เสียชีวิต 28 ราย (เพิ่มขึ้นจากการค้นหาล่าสุด)

  • บาดเจ็บรุนแรง (สีแดง) 7 ราย

  • บาดเจ็บปานกลาง (สีเหลือง) 19 ราย

  • บาดเจ็บเล็กน้อย (สีเขียว) 38 ราย

การดำเนินการช่วยเหลือ ขณะนี้ผู้บาดเจ็บทั้งหมดได้รับการดูแลรักษาจากทีมแพทย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนร่างของผู้เสียชีวิตทั้ง 28 ราย อยู่ในขั้นตอนการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลเพื่อยืนยันตัวตนและส่งมอบให้ญาติต่อไป

ช่องทางติดต่อสำหรับญาติ ญาติผู้ประสบเหตุสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ เบอร์ติดต่อข้อมูลกลาง: 065-506-6499

เจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังค้นหาผู้ประสบภัยจากเหตุเครนถล่มทับรถไฟโคราช
FB/สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

