“เท้ง ณัฐพงษ์” แสดงความเสียใจ เหตุเครนร่วงทับรถไฟ ลั่นรับไม่ได้ จี้เอาผิดผู้รับเหมา

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 14 ม.ค. 2569 16:26 น.| อัปเดต: 14 ม.ค. 2569 16:26 น.
“ณัฐพงษ์” แสดงความเสียใจ เหตุเครนถล่มทับรถไฟ จี้รัฐเอาจริง 3 มาตรการคุมเข้มผู้รับเหมา-ติด CCTV-ลงโทษลดชั้น ป้องกันเหตุซ้ำรอย

นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก แสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์เครนถล่มรถไฟ ในพื้นที่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา โดยระบุว่า “ผมขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ จากเหตุการณ์เครนก่อสร้างที่ใช้ในการก่อสร้างทางรถไฟยกระดับพังถล่มลงมาทับขบวนรถไฟ บริเวณพื้นที่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

กระบวนการความผิดพลาดที่เกิดขึ้น ในทางวิศวกรรมไม่สามารถยอมรับได้ ประเทศไทยถึงเวลาต้องเอาจริงกับการควบคุมโครงการก่อสร้างของรัฐไม่ให้เกิดสูญเสียเช่นนี้อีก

ข้อเท็จจริงคือโครงการก่อสร้างดังกล่าวคือโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย – จีน ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร – นครราชสีมา สัญญาที่ 3-4 ช่วงลำตะคอง-สีคิ้ว และกุดจิก-โคกกรวด ผู้รับเหมาคือ บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์ สถานะการก่อสร้างใกล้แล้วเสร็จ หน่วยงานที่ดูแลคือกระทรวงคมนาคม ภายใต้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เหตุการณ์นี้ไม่ควรเกิดขึ้น ต้องตั้งคำถามต่อกลไกการกำกับดูแล ความจริงจัง และความรับผิดรับชอบของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ข้อเสนอของผมต่อเรื่องนี้

1. การบังคับใช้กลไกควบคุมดูแลโครงการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย คงต้องไปตรวจสอบกันว่าผิดพลาดหรือบกพร่องตรงไหน ทั้งผู้รับเหมา ผู้ควบคุมงาน (ในกรณีนี้คือ บ.จีน เป็นกรณีพิเศษตาม ม.44) และเจ้าของงาน ต้องตั้งคำถามต่อ รฟท. ว่ามีการบังคับใช้กลไกนี้อย่างจริงจังหรือไม่ เพราะตามสัญญาและตามมาตรฐานการก่อสร้าง เหตุการณ์เช่นนี้ต้องไม่เกิดขึ้น เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ในทางวิศวกรรม

2. การใช้เทคโนโลยีช่วยกำกับการทำงานของผู้รับเหมา เช่น ติดกล้อง CCTV ในพื้นที่ก่อสร้างโครงการรัฐในจังหวะที่กำลังดำเนินการ เพื่อสามารถตรวจสอบหาสาเหตุและหาความรับผิดรับชอบได้ เรื่องนี้ทำได้เลย ไม่ยากเลย และติดอยู่แล้ว คำถามคือติดอยู่จุดไหน หากติดถูกจุดและย้ายไปเรื่อยๆ ตามขั้นตอนการก่อสร้างจะทำให้ผู้ปฏิบัติงานมีความระมัดระวังมากขึ้นเพราะรู้ว่ากำลังถูกจับตาอยู่ เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่คำถามคือทุกวันนี้ได้ติดตั้งกล้องจุดไหน เมื่อเกิดเหตุสามารถหาภาพได้หรือไม่

3. มาตรการลงโทษผู้รับเหมา หากสืบสวนแล้วพบว่ามีความผิด ต้องมีการพิจารณาลดชั้นผู้รับเหมาหรือลงโทษอย่างสมเหตุสมผล เพื่อกระตุ้นให้ผู้รับเหมาต้องระมัดระวังอย่างสูงสุดในการทำงาน ซึ่งคงต้องทวงถามว่ากระบวนการเอาผิดผู้รับเหมาตรงนี้ ถึงไหนอย่างไร ทำไมยังปล่อยให้เกิดความผิดพลาดอยู่เสมอ

การแก้ไขปัญหานี้ต้องใช้ความจริงจัง ความใส่ใจ และการปฏิบัติตามมาตรฐานอย่างเคร่งครัด ผมและพรรคประชาชนจะติดตามเรื่องนี้ และยืนยันว่าในรัฐบาลประชาชน เราจะให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยในชีวิตพี่น้องประชาชน”

