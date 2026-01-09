ข่าว

เปิดจักรวาล “เอ๋เอ๋” คบซ้อน 4 ผัว นายพัน-ตำรวจ-นายสิบ ติดกับดักรักลวงโลก

เผยแพร่: 09 ม.ค. 2569 14:34 น.| อัปเดต: 09 ม.ค. 2569 14:34 น.
มหากาพย์ สับรางรัก 4 เส้า เมียหลวงช้ำใจ สามีทหารยศนายสิบอ้างเหตุปะทะชายแดนกัมพูชาเพื่อหนีไปหาชู้ แฉเมียน้อยสุดแสบสลับรางคบซ้อนทั้งนายพัน-นายตำรวจ-คู่หมั้น ก่อนไล่คู่หมั้นออกจากบ้านเพื่อดึงนายสิบมาอยู่แทน

กลายเป็นประเด็นทอล์กออฟเดอะทาวน์ที่สร้างความงุนงงให้กับสังคมอย่างมาก เมื่อ คุณเจน ภรรยาหลวงวัย 27 ปี ออกมาเปิดโปงพฤติกรรมของสามีทหารยศนายสิบที่จดทะเบียนสมรสและคบหากันมานานถึง 13 ปี แต่กลับใช้คำลวงว่าต้องไปทำหน้าที่รัฏฐาภิบาลเพื่อหนีไปใช้ชีวิตกับหญิงอื่น

เปิดผังความสัมพันธ์ “1 หญิง 4 ชาย”

เรื่องราวเริ่มขึ้นในเดือนสิงหาคม 2568 เมื่อสามีอ้างว่าถูกส่งตัวไปปฏิบัติภารกิจด่วนที่ชายแดนจังหวัดอุบลราชธานี เนื่องจากมีเหตุปะทะกับกัมพูชา โดยอ้างว่าต้องเข้าป่าและอยู่แนวหน้าสุดเพื่อป้องกันชาติ ทำให้คุณเจนที่เป็นห่วงสามีถึงกับกินไม่ได้นอนไม่หลับ แต่ความจริงกลับไม่ใช่การไปรบเพื่อชาติ แต่เป็นการไปพบเมียน้อยนามสมมติว่า “เอ๋เอ๋”

ความจริงที่น่าตกใจยิ่งกว่าคือ เมื่อคุณเจนสืบทราบจนพบว่า เมียน้อยคนนี้ไม่ได้มีสามีเธอเพียงคนเดียว แต่มีความสัมพันธ์ซ้อนกับผู้ชายถึง 4 คนในเวลาเดียวกัน ประกอบด้วย

1. คุณปอ : คู่หมั้นที่อยู่กินกันมานาน

2. ข้าราชการทหารยศนายพัน

3. ข้าราชการตำรวจยศใหญ่

4. สามีของคุณเจน (นายสิบ) : ซึ่งฝ่ายหญิงอ้างว่า “รักคนนี้มากที่สุด”

ภาพการสัมภาษณ์คุณปอ คู่หมั้นของเอ๋เอ๋ ที่เปิดเผยความจริงเกี่ยวกับความสัมพันธ์ซ้อน
ภาพจำลองแผนผังความสัมพันธ์

พฤติกรรมเมียน้อยและเสียงสะท้อนจาก “ผัวคนที่ 1”

คุณปอ (คู่หมั้น) เปิดเผยความจริงสุดช็อกว่า ตนรู้มาตลอดว่าเอ๋เอ๋มีคนอื่น (นายพันและนายตำรวจ) แต่ที่ยอมอยู่เงียบ ๆ เพราะฝ่ายหญิงอ้างว่า “หลอกเอาเงินคนเหล่านั้นมาเลี้ยงครอบครัว” แต่จุดแตกหักเกิดขึ้นเมื่อเอ๋เอ๋มาคบกับนายสิบ (สามีคุณเจน) ฝ่ายหญิงกลับหลงระเลิงถึงขั้นไล่คุณปอออกจากบ้านเพื่อจะให้นายสิบมาอยู่แทน ทำให้คุณปอตัดสินใจตัดขาดทันทีหลังจากเห็นทั้งคู่โพสต์หวานใน TikTok

เมียหลวงเดินหน้าทวงความยุติธรรม

คุณเจนเปิดเผยว่าเธอพาลูกวัยไม่ถึง 2 ขวบ ไปหาถึงอุบลราชธานีเพื่อทำเซอร์ไพรส์วันพ่อ แต่กลับถูกสามีไล่กลับภายในคืนเดียวอ้างว่าต้องเข้าป่า ทั้งที่เป็นวันลาพัก ปัจจุบันคุณเจนถูกบล็อกทุกช่องทาง และเมื่อนำเรื่องไปปรึกษาครอบครัวฝ่ายชาย กลับได้รับคำตอบว่า “ฝ่ายชายไม่เอาคุณเจนแล้ว แต่จะขอหลานไปเลี้ยงแทน”

คุณเจนยืนยันจะใช้สิทธิ์ตามทะเบียนสมรส เดินหน้าฟ้องชู้และร้องเรียนต่อหน่วยงานต้นสังกัดของสามีเพื่อให้รับผิดชอบต่อความผิดทางวินัยและศีลธรรมที่เกิดขึ้น เปรียบได้กับ “เขาวงกตแห่งความสัมพันธ์” ที่สร้างความทุกข์ให้กับผู้ที่ซื่อสัตย์อย่างคุณเจนและลูกน้อยอย่างที่สุด

