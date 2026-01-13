สรุปมหากาพย์ดราม่า ผัวทหารอากาศ สร้างโลก 10 ใบ ไล่เมียท้องไปนอนนอกบ้าน
จากตำนาน “โลกสองใบ” มันเชยไปแล้ว! เจอหนุ่มทหารอากาศตัวตึง สตาร์ทเครื่องบินจอดป้ายทั่วไทย เก็บแต้มครบทุกอาชีพตั้งแต่แม่ค้ายันเมียตำรวจ เมียหลวงสุดทนแฉยับ ร้องเรียนต้นสังกัดเรื่องเงียบกริบ
โลกสองใบหลบไปก่อน เพราะยุคนี้ต้อง Multiverse 10 ใบ เท่านั้น! กลายเป็นมหากาพย์ดราม่ารับต้นปี เมื่อรายการ เที่ยงวันทันเหตุการณ์ (13 ม.ค. 69) ออกมาแฉวีรกรรมของ หนุ่มทหารอากาศ ยศไม่ใหญ่แต่ใจกว้างขวางดั่งสนามบินสุวรรณภูมิ ที่บริหารเสน่ห์เก่งจนมีโลกซ้อนกันถึง 10 ใบ ทำเอาเมียหลวงอย่าง คุณกวาง ต้องออกมาเปิดหน้าชน เพราะทนพฤติกรรมสุดระยำตำบอนไม่ไหว
เปิดผังจักรวาล ทหารอากาศ สร้าง 10 โลก
เปิดผังจักรวาล 10 โลก (คัดมาเน้นๆ) ต้องกราบใจพี่ทหารคนนี้จริงๆ ไม่รู้เอาเวลาไหนไปทำงาน เพราะพี่แกเก็บเรียบทุกสาขาอาชีพทั่วไทย
ใบที่ 1-2 เริ่มเบา ๆ กับนักศึกษาสัตหีบ และแม่ค้าตาคลี จ.นครสวรรค์
ใบที่ 3 พีคจัด เป็นลูกจ้างกวาดถนน ที่สามีถึงขั้น “ไล่เมียหลวงออกจากบ้านพักทหาร” เพื่อเอาคนนี้มาอยู่แทน แถมโชว์พาว “เหยียบหน้า” เมียหลวงโชว์กิ๊กอีกต่างหาก
ใบที่ 4 (สายคอนเทนต์) คุณครู จ.กำแพงเพชร ที่มีการวิดีโอคอลแบบวาบหวิว จนเมียหลวงต้องส่งคลิปให้ผัวครูดู ถึงจะยอมเลิก
ใบที่ 5-9 สับรางเก่งยิ่งกว่านายสถานี มีทั้งพนักงานคลินิกเชียงใหม่, สาวศาลากลางสระแก้ว, ทหารหญิงหน่วยเดียวกัน, หรือแม้แต่เมียตำรวจ พี่แกก็ไม่เว้น
จุดจบสายสับ เมื่อโลกชนกันเอง
ความบันเทิงบังเกิดเมื่อ “ใบที่ 6” (สาวศาลากลาง) เกิดไปตบตีแย่งชิงกับ “ใบที่ 7” (ทหารหญิง) จนเรื่องแดงโร่ ร้อนถึงใบที่ 6 ต้องโทรมาฟ้องเมียหลวงเองว่าผัวพี่มันร้ายนะคะคุณพี่
คุณกวาง (เมียหลวง) บอกว่าร้องเรียนต้นสังกัดไป 2-3 รอบ เรื่องเงียบยิ่งกว่าป่าช้า ไม่มีใครทำอะไรได้ ตอนนี้เธอเลยยื่นคำขาด “ขอหย่า” โดยลดค่าเสียหายจาก 8 แสน เหลือ 5 แสนบาท (โปรโมชั่นลดล้างสต็อก) เพื่อให้จบๆ กันไป และขอให้ต้นสังกัดช่วยจัดการลงโทษทางวินัยหน่อยเถอะ ก่อนที่พี่แกจะสร้างโลกใบที่ 11 ขึ้นมาอีก
