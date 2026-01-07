โหบี๋! เปิดแชตลับ “ครูบี๋” ภาค 2 ชู้สาวถามผัวทหาร “น่ารักเท่าเมียมึงยัง?”
เพจดังเปิดแชตลับ บทสนทนาสุดสยิวระหว่าง “ผัวทหาร” และ “ชู้รัก” เผยพฤติกรรมฝ่ายหญิงชอบถามเปรียบเทียบเมียหลวง ขณะฝ่ายชายปากเก่งด่าเมียลับหลังว่าเบื่อขี้หน้า แต่พอโดนจับได้สภาพไม่ต่างจากหมา
มหากาพย์ความรักสามเส้าที่ถูกเรียกว่า ครูบี๋ ภาค 2 กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อีกครั้ง เมื่อเพจ อรรถรส ได้ออกมาเปิดเผยรายละเอียดแชตสนทนาที่เป็นหลักฐานชิ้นสำคัญ โดยระบุว่าความสัมพันธ์ของคนคู่นี้ไม่ใช่แค่ความผิดพลาดชั่วคราว แต่เป็นความจงใจและ ศีลเสมอกัน ของทั้งคู่
สรุปพฤติกรรมจากแชต รู้ว่าผิดแต่ยังไปต่อ บทสนทนาบางช่วงที่ทำเมียหลวงใจสลาย
จากการคัดกรองเนื้อหาในแชทที่ภรรยาหลวงนำมาแฉ สามารถสรุปพฤติกรรมของทั้งสองฝ่ายได้ดังนี้
1. ฝ่ายหญิงมักจะตั้งคำถามที่จงใจเอาชนะเมียหลวง เช่น “น่ารักเท่าเมียมึงยัง?” หรือ “รักใครมากกว่ากัน?” เพื่อเช็กเรตติ้งและสร้างความมั่นใจให้ตัวเอง
2. ลับหลังฝ่ายชายมักจะพิมพ์ด่าภรรยาให้ชู้ฟังว่า “เบื่อขี้หน้า” แต่พอถูกภรรยาจับได้จริง กลับสารภาพกับชู้ในภายหลังว่า “โดนกระทืบอย่างหมา”
3. ฝ่ายชู้รู้ดีว่าผู้ชายมีครอบครัวแล้ว แม้ฝ่ายชายจะพยายามโกหกหน้าตายว่า “ตอนนี้โสด” ฝ่ายหญิงก็ยังประชดกลับว่า “บอกโสด แล้วคนที่มาหานี่คือแม่มึงเหรอ?” แต่สุดท้ายก็ยังเลือกที่จะคุยต่อ
4. มีการใช้ถ้อยคำที่รุนแรงต่อกัน เช่น ด่าฝ่ายชายว่า “ไอ้ควาย” แต่สุดท้ายฝ่ายหญิงก็ยังเดินทางไปหาถึงที่ เพียงเพราะหลงเชื่อคำพูดหวาน ๆ ของฝ่ายชาย
นอกจากนี้ ในแชทมีการพูดคุยกันอย่างต่อเนื่องและสนิทสนมเกินคำว่าเพื่อน เช่น
ฝ่ายชาย : (ส่งรูปชู้) รูปนี้น่ารักจัง
ชู้รัก : น่ารักเท่าเมียมึงยัง? ฝ่ายชาย: น่ารักกว่าเยอะ
หรือในช่วงที่มีความขัดแย้งกับภรรยาหลวง
ชู้รัก : เมียมึงกับกู รักใครวะ? ฝ่ายชาย: รักมึงอะ ไม่รักเมียแล้ว รัก…คนเดียว
ชู้รัก : อย่าอยู่กับเมีย! คนไม่เป็นเมียจะตายแล้ว
ปัจจุบันเรื่องนี้กำลังเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบทางวินัยของทั้งหน่วยงานทหารและโรงเรียนต้นสังกัดของฝ่ายหญิง ตามที่ได้มีการนำเสนอข่าวไปก่อนหน้านี้
