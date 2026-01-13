ข่าวต่างประเทศ

สุดล้ำ! นักวิจัยญี่ปุ่นสร้าง “อสุจิเรืองแสง” ในหนูทดลอง กุญแจสำคัญไขความลับระบบสืบพันธุ์มนุษย์

Photo of Bas Basเผยแพร่: 13 ม.ค. 2569 18:00 น.| อัปเดต: 13 ม.ค. 2569 17:17 น.
62

ทีมนักวิจัยในญี่ปุ่นประสบความสำเร็จในการสร้าง “อสุจิเรืองแสง” ในหนูทดลอง และนี่อาจเป็นกุญแจสำคัญในการศึกษาผลกระทบของยาและรังสีต่อมนุษย์ในอนาคต

การสร้าง “อสุจิเรืองแสง” อาจฟังดูเหมือนหลุดมาจากหนังวิทยาศาสตร์หรือตัวละครในเกม แต่สำหรับนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น นี่คือความก้าวหน้าทางการแพทย์ครั้งสำคัญที่จะเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติอย่างมาก

ที่ผ่านมา การศึกษาผลกระทบของยา สารเคมี หรือการฉายรังสีที่มีต่อระบบสืบพันธุ์ในหนูทดลองมักเผชิญกับอุปสรรคสำคัญ เนื่องจากวิธีเดิมคือการปล่อยให้หนูผสมพันธุ์แล้วรอดูว่าตั้งท้องหรือไม่ ซึ่งกินเวลานานและระบุเวลาที่เกิดความผิดปกติได้ยาก

อีกวิธีคือการผ่าตัดเอาอัณฑะออกมาตรวจสอบ ซึ่งนอกจากจะเป็นประเด็นเรื่องสวัสดิภาพสัตว์แล้ว ยังทำได้เพียงครั้งเดียวต่อหนูหนึ่งตัว ทำให้ไม่สามารถติดตามผลในระยะยาวได้ว่าร่างกายจะฟื้นฟูได้เองหรือไม่

ทีมนักวิจัยใช้สาร “ลูซิเฟริน” (Luciferin) ซึ่งเป็นสารที่ทำให้เกิดการเรืองแสงในสิ่งมีชีวิต ฉีดเข้าไปในเซลล์ของหนูจนส่งต่อไปยังกระบวนการผลิตอสุจิ หากหนูมีการผลิตอสุจิที่แข็งแรงและมีความตื่นตัวสูง แสงจะเรืองออกมาสว่างมาก แต่ถ้าการผลิตลดลงแสงก็จะหม่นลงตามไปด้วย

นักวิจัยสามารถใช้กล้องพิเศษตรวจจับแสงที่ลอดผ่านผิวหนังออกมาได้จากภายนอก ทำให้ไม่ต้องฆ่าหนูและสามารถศึกษาการฟื้นตัวของระบบสืบพันธุ์ในตัวเดิมได้ต่อเนื่อง วิธีนี้ช่วยให้ใช้หนูน้อยลงในการวิจัยแต่ละชุด และยังเป็นแนวทางที่มนุษยธรรมมากกว่าเดิม

แม้ภาพถ่ายจะเห็นแสงชัดเจนผ่านกล้องพิเศษ แต่ยังไม่มีการยืนยันว่าหากอสุจิถูกหลั่งออกมาภายนอกจะสามารถมองเห็นการเรืองแสงได้ด้วยตาเปล่าหรือไม่ รวมถึงยังไม่มีแผนที่จะนำเทคโนโลยีนี้มาใช้กับมนุษย์ในเร็ว ๆ นี้ แต่อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่ได้จากหนูทดลองเหล่านี้จะถูกนำไปพัฒนาการรักษาภาวะมีบุตรยากและลดผลข้างเคียงจากการรักษาโรคร้ายในมนุษย์ต่อไปครับ

อ้างอิง : soranews24.com

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
อาหารมื้อสุดท้าย สาววัย 30 ดับสลด หลังกินบุฟเฟต์ร้านดัง แพทย์ตรวจพบชนวนเหตุที่แท้จริง ข่าว

อาหารมื้อสุดท้าย สาววัย 30 ดับสลด หลังกินบุฟเฟต์ร้านดัง แพทย์ตรวจพบชนวนเหตุที่แท้จริง

56 วินาที ที่แล้ว
เบียร์ เดอะวอยซ์ สปอยล์ Photobook เล่ม 2 ข่าวดารา

เบียร์ เดอะวอยซ์ อวดเบื้องหลัง เซตภาพเซ็กซี่ในรถ ขาวออร่าทุกจุด แซ่บไม่แผ่ว

31 นาที ที่แล้ว
นักร้องเยซอน ฆิเมเนซ เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเครื่องบินตกในโคลอมเบีย บันเทิง

ขนลุก! นักร้องดัง เสียชีวิต เครื่องบินตก 6 ศพ หลังเคยฝันซ้ำๆ ว่าจะดับคาน่านฟ้า

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

เจาะเลขเด็ด แม่น้ำหนึ่ง 17/1/69 แนวทางแห่งความหวังชุดเลขท้าย งวดหวยวันครู

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สุดล้ำ! นักวิจัยญี่ปุ่นสร้าง “อสุจิเรืองแสง” ในหนูทดลอง กุญแจสำคัญไขความลับระบบสืบพันธุ์มนุษย์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
พ.ต.ท. หลอกหญิงหลายคนจนถูกอดีตภรรยาแฉเรื่องราวที่เกิดขึ้น ข่าว

เมียหลวงแฉ พ.ต.ท. ทิ้งลูก-ข่มขู่-บังคับทำแท้ง หลอกหญิงมาแล้ว 5 คน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ตอบให้ ทำไมคนมะกันนับพันรวมตัวรับ คณะพระธุดงค์ “Walk for Peace” แน่นบันไดรัฐสภา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
พระภิกษุเดินข้ามสหรัฐในเส้นทาง 2,300 ไมล์เพื่อสื่อสารความสงบ ข่าวต่างประเทศ

ย้อนร้อยจาริก พระภิกษุ เดินข้ามสหรัฐฯ 2.3 พันไมล์ ยื่นขอรับรอง “วันวิสาขบูชา”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
งามแต้ๆ เปิดภาพแรก &quot;ลิซ่า&quot; ในฐานะ Amazing Thailand Ambassador สวยดั่งมนต์สะกด บันเทิง

งามแต้ๆ เปิดภาพแรก “ลิซ่า” ในฐานะ Amazing Thailand Ambassador สวยดั่งมนต์สะกด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขปิงปองน้องเพชรกล้า งวด 17 มกราคม 2569 เลขเด็ด

ตามด่วน! เลขปิงปองน้องเพชรกล้า งวดหวยวันครู 17 1 69 เข้าเกือบทุกงวดไม่หลุด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สถิติหวยวันครู เดือนมกราคม 2569 แสดงเลขที่ออกบ่อยที่สุดใน 36 ปี เลขเด็ด

สถิติหวยวันครู เดือนมกราคม 2569 ย้อนหลัง 36 ปี จับตาเลขมงคล

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
คะนิ้ง หมอลำใจเกินร้อย ผงาดคว้ามงกุฎ มิสแกรนด์อุดรธานี 2026 มุ่งหน้าสู่เวทีระดับประเทศ บันเทิง

คะนิ้ง หมอลำใจเกินร้อย ผงาดคว้ามงกุฎ มิสแกรนด์อุดรธานี 2026 มุ่งหน้าสู่เวทีระดับประเทศ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทหารไทย รื้อราบ &quot;อนุสาวรีย์ตาอม&quot; ช่องอานม้า ปิดตำนานแม่ทัพมโน เขมรแต่งเรื่องเคลมพื้นที่ ข่าว

รื้อราบ อนุสาวรีย์ตาอม ช่องอานม้า ปิดตำนานแม่ทัพมโน เขมรแต่งเรื่องเคลมพื้นที่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
รพ.ธรรมศาสตร์ ใช้หุ่นยนต์ Da Vinci XI ช่วยผ่าตัดหัวใจสำเร็จครั้งแรกในไทย ข่าว

ข่าวดี รพ.ธรรมศาสตร์ ใช้หุ่นยนต์ Da Vinci XI ผ่าตัดหัวใจครั้งแรกในไทย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ประวัติ คิม พรประภา ทายาทธุรกิจยานยนต์รุ่น 4 ผู้หลงใหลไฮเปอร์คาร์

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัมพูชา ประกาศถอนตัวยกทีม ไม่ร่วมศึก อาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ที่โคราช ข่าวกีฬา

กัมพูชา ประกาศถอนตัวยกทีม ไม่ร่วมศึก อาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ที่โคราช

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ดูคลิปให้จบ หนุ่มโรงงานเก็บเงิน 3 ปี ซื้อทองร้านดัง 7.3 หมื่น ช้ำทองไม่ตรงปกขาดทุนยับ!

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

สื่อหลักรายงาน แมนยูเตรียมตั้ง “ไมเคิล คาร์ริค” เป็นกุนซือคนใหม่ ประเดิมเกมแรกเจอแมนซิตี้

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

นิวคาสเซิล พบ แมนซิตี้ ดูบอลสด ฟุตบอลคาราบาว คัพ 2025/26 วันที่ 13 ม.ค. 69

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ธนาธรหาเสียง พรรคประชาชนตราด ข่าวการเมือง

“ธนาธร” ลุยตราดช่วยพรรคส้มหาเสียง ลั่นเลือกตั้ง 2569 ลุ้นแค่ 2 พรรค

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ฮัมบูร์ก พบ เลเวอร์คูเซ่น ดูบอลสด ฟุตบอลบุนเดสลีกา 2025/26 วันที่ 13 ม.ค. 69

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;โบว์ แวนดา&quot; ขับมินิคันโปรด &quot;ปอ ทฤษฎี&quot; โชว์ป้ายทะเบียน แฟนคลับรอวัน &quot;มะลิ&quot; รับไม้ต่อ บันเทิง

“โบว์ แวนดา” ขับมินิคันโปรด “ปอ ทฤษฎี” โชว์ป้ายทะเบียน แฟนคลับรอวัน “มะลิ” รับไม้ต่อ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
สิบโทหญิงกัมพูชาวิพากษ์วิจารณ์การรบของทหารไทยในคลิปที่แชร์ ข่าวต่างประเทศ

เปิดวาร์ป สิบโทหญิงกัมพูชา เย้ยทหารไทย “ปืนสนิมเขรอะ” อาวุธโบราณ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
บุกรวบ &quot;แจ๊ค หยาง&quot; หัวหน้าแก๊งสแกมเมอร์ แปลงสัญชาติ หนีซุกไทย คดีฉ้อโกง 900 ล้าน ข่าว

บุกรวบ “แจ๊ค หยาง” หัวหน้าแก๊งสแกมเมอร์ แปลงสัญชาติ หนีซุกไทย คดีฉ้อโกง 900 ล้าน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
6 เมียนมากร่าง ข่าวอาชญากรรม

หายกร่าง! เปิดคลิปไหว้สวย ตร.ตามรวบครบ 6 พม่ารุมยำไรเดอร์คนไทยที่บางบ่อ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Bas Basเผยแพร่: 13 ม.ค. 2569 18:00 น.| อัปเดต: 13 ม.ค. 2569 17:17 น.
62
Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เบียร์ เดอะวอยซ์ สปอยล์ Photobook เล่ม 2

เบียร์ เดอะวอยซ์ อวดเบื้องหลัง เซตภาพเซ็กซี่ในรถ ขาวออร่าทุกจุด แซ่บไม่แผ่ว

เผยแพร่: 13 มกราคม 2569
นักร้องเยซอน ฆิเมเนซ เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเครื่องบินตกในโคลอมเบีย

ขนลุก! นักร้องดัง เสียชีวิต เครื่องบินตก 6 ศพ หลังเคยฝันซ้ำๆ ว่าจะดับคาน่านฟ้า

เผยแพร่: 13 มกราคม 2569

เจาะเลขเด็ด แม่น้ำหนึ่ง 17/1/69 แนวทางแห่งความหวังชุดเลขท้าย งวดหวยวันครู

เผยแพร่: 13 มกราคม 2569
พ.ต.ท. หลอกหญิงหลายคนจนถูกอดีตภรรยาแฉเรื่องราวที่เกิดขึ้น

เมียหลวงแฉ พ.ต.ท. ทิ้งลูก-ข่มขู่-บังคับทำแท้ง หลอกหญิงมาแล้ว 5 คน

เผยแพร่: 13 มกราคม 2569
Back to top button