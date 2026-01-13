สุดล้ำ! นักวิจัยญี่ปุ่นสร้าง “อสุจิเรืองแสง” ในหนูทดลอง กุญแจสำคัญไขความลับระบบสืบพันธุ์มนุษย์
ทีมนักวิจัยในญี่ปุ่นประสบความสำเร็จในการสร้าง “อสุจิเรืองแสง” ในหนูทดลอง และนี่อาจเป็นกุญแจสำคัญในการศึกษาผลกระทบของยาและรังสีต่อมนุษย์ในอนาคต
การสร้าง “อสุจิเรืองแสง” อาจฟังดูเหมือนหลุดมาจากหนังวิทยาศาสตร์หรือตัวละครในเกม แต่สำหรับนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น นี่คือความก้าวหน้าทางการแพทย์ครั้งสำคัญที่จะเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติอย่างมาก
ที่ผ่านมา การศึกษาผลกระทบของยา สารเคมี หรือการฉายรังสีที่มีต่อระบบสืบพันธุ์ในหนูทดลองมักเผชิญกับอุปสรรคสำคัญ เนื่องจากวิธีเดิมคือการปล่อยให้หนูผสมพันธุ์แล้วรอดูว่าตั้งท้องหรือไม่ ซึ่งกินเวลานานและระบุเวลาที่เกิดความผิดปกติได้ยาก
อีกวิธีคือการผ่าตัดเอาอัณฑะออกมาตรวจสอบ ซึ่งนอกจากจะเป็นประเด็นเรื่องสวัสดิภาพสัตว์แล้ว ยังทำได้เพียงครั้งเดียวต่อหนูหนึ่งตัว ทำให้ไม่สามารถติดตามผลในระยะยาวได้ว่าร่างกายจะฟื้นฟูได้เองหรือไม่
ทีมนักวิจัยใช้สาร “ลูซิเฟริน” (Luciferin) ซึ่งเป็นสารที่ทำให้เกิดการเรืองแสงในสิ่งมีชีวิต ฉีดเข้าไปในเซลล์ของหนูจนส่งต่อไปยังกระบวนการผลิตอสุจิ หากหนูมีการผลิตอสุจิที่แข็งแรงและมีความตื่นตัวสูง แสงจะเรืองออกมาสว่างมาก แต่ถ้าการผลิตลดลงแสงก็จะหม่นลงตามไปด้วย
นักวิจัยสามารถใช้กล้องพิเศษตรวจจับแสงที่ลอดผ่านผิวหนังออกมาได้จากภายนอก ทำให้ไม่ต้องฆ่าหนูและสามารถศึกษาการฟื้นตัวของระบบสืบพันธุ์ในตัวเดิมได้ต่อเนื่อง วิธีนี้ช่วยให้ใช้หนูน้อยลงในการวิจัยแต่ละชุด และยังเป็นแนวทางที่มนุษยธรรมมากกว่าเดิม
แม้ภาพถ่ายจะเห็นแสงชัดเจนผ่านกล้องพิเศษ แต่ยังไม่มีการยืนยันว่าหากอสุจิถูกหลั่งออกมาภายนอกจะสามารถมองเห็นการเรืองแสงได้ด้วยตาเปล่าหรือไม่ รวมถึงยังไม่มีแผนที่จะนำเทคโนโลยีนี้มาใช้กับมนุษย์ในเร็ว ๆ นี้ แต่อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่ได้จากหนูทดลองเหล่านี้จะถูกนำไปพัฒนาการรักษาภาวะมีบุตรยากและลดผลข้างเคียงจากการรักษาโรคร้ายในมนุษย์ต่อไปครับ
อ้างอิง : soranews24.com
