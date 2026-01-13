งามแต้ๆ เปิดภาพแรก “ลิซ่า” ในฐานะ Amazing Thailand Ambassador สวยดั่งมนต์สะกด
ททท. ปล่อยภาพแรก “ลิซ่า” ในฐานะ Amazing Thailand Ambassador สวยสะกดท่ามกลางแสงเทียน ที่วัดเจดีย์หลวง เชียงใหม่
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้ปล่อยภาพวิชวลแรกอย่างเป็นทางการของ “ลิซ่า” ลลิษา มโนบาล ในบทบาท Amazing Thailand Ambassador โดยภาพดังกล่าวเผยให้เห็นลิซ่าในลุคสง่างาม ท่ามกลางบรรยากาศยามค่ำคืนของวัดเจดีย์หลวง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกับระบุว่า
“สัมผัสความสง่างามตระการตาของวัดเจดีย์หลวง จังหวัดเชียงใหม่ ท่ามกลางแสงเทียนยามค่ำคืนที่จะพาคุณดำดิ่งกลับสู่เรื่องราวของอดีตที่ยังคงมีชีวิตอยู่ในปัจจุบัน ด้วยความงดงาม ลึกลับ และเสน่ห์อย่างมีมนต์ขลังที่ยากจะละสายตา สัมผัสถึงทุกความรู้สึกที่เมืองไทย”
การเปิดตัวครั้งนี้มาพร้อมกับคอนเซปต์ภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่ “Feel All The Feelings” ที่ต้องการสื่อสารให้เห็นว่าเมืองไทยไม่ได้เป็นเพียงแค่จุดหมายปลายทาง แต่ยังเต็มไปด้วยเรื่องราว ความสวยงาม ความตื่นเต้น และความสุข โดยลิซ่าจะทำหน้าที่เป็นตัวแทนพานักท่องเที่ยวจากทั่วโลกไปสัมผัสประสบการณ์ระดับ Unseen และแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ (Quality Destination) ในมุมมองใหม่ที่ไม่เหมือนใคร
ททท. ได้เตรียมสร้างเซอร์ไพรส์ต่อเนื่อง หลังจากที่ได้ปล่อยคลิปทีเซอร์เรียกน้ำย่อยไปก่อนหน้านี้ โดยแฟนคลับและนักท่องเที่ยวสามารถรอชมภาพยนตร์โฆษณาเวอร์ชันเต็มพร้อมกันได้ในงานเปิดตัวและผ่านช่องทางออนไลน์ของ Amazing Thailand ในวันที่ 28 มกราคม 2569 นี้ เพื่อร่วมเปิดรับประสบการณ์ท่องเที่ยวไทยครั้งใหม่ไปพร้อมกับศิลปินระดับโลก
