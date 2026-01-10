ข่าวการเมือง

ไวรัล “กราบขอคะแนน” หน้าเลือกตั้ง 69 เฉลยพรรคไหน? จบปราศรัยสุดอ่อนน้อม

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 10 ม.ค. 2569 11:41 น.| อัปเดต: 10 ม.ค. 2569 11:46 น.
50
ภาพ @แจ้งข่าวชาวสารคาม

สมรภูมิเลือกตั้งมหาสารคามเดือด! ผู้สมัครหญิงแกร่งควงลูกชายเปิดบ้านปราศรัยใหญ่ที่เชียงยืน โชว์ช็อตเด็ดก้มกราบแทบเท้าประชาชน หวังปักธงเขต 6 ด้านบิ๊กเนมข้ามถิ่นร่วมปั้นนโยบายชูจุดขายแก้ปากท้อง

สมรภูมิเลือกตั้ง 2569 เริ่มระอุ! ยิ่งใกล้เข้าสู่วันลงคะแนน 8 กุมภาพันธ์นี้ บรรดาผู้สมัครต่างงัดกลยุทธ์เด็ดออกมามัดใจพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะที่เขตเลือกตั้งที่ 6 จังหวัดมหาสารคาม เมื่อช่วงเย็นวันที่ 8 ม.ค.2569 ที่ผ่านมา เกิดปรากฏการณ์ “ห้างแตก” ในระดับหมู่บ้าน เมื่อชาวบ้านตำบลหนองซอน อ.เชียงยืน นับพันคนพร้อมใจกันออกมาร่วมฟังการปราศรัยใหญ่แบบติดขอบเวที

บรรยากาศบนเวทีเต็มไปด้วยความเข้มข้นและซึ้งกินใจ เมื่อผู้สมัครหญิงแกร่งที่คร่ำหวอดในวงการเมืองท้องถิ่นมาอย่างยาวนาน ได้ตัดสินใจควงลูกชายขึ้นเวทีเพื่อโชว์วิสัยทัศน์ในการพัฒนาบ้านเกิด แต่สิ่งที่สร้างเสียงฮือฮาและเรียกเสียงปรบมือได้เกรียวกราว คือจังหวะที่เธอตัดสินใจ “ก้มกราบ” ลงบนพื้นเวทีเพื่อกราบขอโอกาสและขอคะแนนเสียงจากพ่อแม่พี่น้องชาวสารคามอย่างเป็นกันเอง พร้อมย้ำว่า การเลือกตั้งครั้งนี้ คือ จุดเปลี่ยนสำคัญของพื้นที่ !

งานนี้ไม่ธรรมดา เพราะมีบิ๊กเนมอย่าง นายโสภณ ซารัมย์ รองนายกรัฐมนตรี เดินทางมาร่วมขึ้นเวทีปราศรัยด้วยตัวเอง โดยเน้นย้ำถึงการขับเคลื่อนนโยบายที่ทำได้จริง ไม่ขายฝัน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวอีสานให้มั่นคงขึ้นกว่าเดิม

ภาพ ทนายณรงค์ ประดับสุข ทนายเคน
ภาพ ทนายณรงค์ ประดับสุข ทนายเคน

สำหรับผู้สมัครที่โชว์ใจถึงก้มกราบขอคะแนนในครั้งนี้คือ ดร.คมคาย อุดรพิมพ์ ผู้สมัคร สส.มหาสารคาม เขต 6 เบอร์ 1 สังกัด “พรรคภูมิใจไทย” ที่นขทีทงานพร้อมลูกชายขึ้นเวทีแสดงความจริงใจอย่างถ่อมตัวต่อหนา้พ่อแม่พี่น้องประชาชนหนล่าสุดนั่นเอง (คลิปตอนปราศรัย).

ขอบคุณคลิปจาก : Hot news สารคาม

ภาพ Facebook @แจ้งข่าวชาวสารคาม
ภาพ Facebook @แจ้งข่าวชาวสารคาม
ภาพ Facebook @แจ้งข่าวชาวสารคาม
ภาพ Facebook @แจ้งข่าวชาวสารคาม
16:00 น. ณ ต.หนองซอน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม ดร. คมคาย อุดรพิมพ์ ผู้สมัคร สส.มหาสารคาม เขต6 เบอร์ 1 พรรคภูมิใจไทย
ภาพ Facebook @แจ้งข่าวชาวสารคาม
ภาพ Facebook @แจ้งข่าวชาวสารคาม
ภาพ Facebook @แจ้งข่าวชาวสารคาม
แฟ้มภาพ Facebook @คมคาย อุดรพิมพ์
คมคาย อุดรพิมพ์
แฟ้มภาพ Facebook @คมคาย อุดรพิมพ์

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
วันเด็ก 69 เก้าอี้นายก ข่าว

“น้องชมพู่” 1 ขวบ นั่งเก้าอี้นายกฯ คนแรก! รับวันเด็กแห่งชาติ 2569

3 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ไวรัล “กราบขอคะแนน” หน้าเลือกตั้ง 69 เฉลยพรรคไหน? จบปราศรัยสุดอ่อนน้อม

17 นาที ที่แล้ว
ไขเจียน 400 ตลาดน้ำ ข่าว

แฉเบื้องหลังไข่เจียวจาน 400 – ข้าวผัด 1,400 เจ้าของร้านโอด “ค่าหัวเรือ 900” ทำต้นทุนพุ่ง

54 นาที ที่แล้ว
แน็กชาลี เบสคำสิงห์ บันเทิง

แทค ภรัณยู แพ้เสียงในหัว ออกตัวเชียร์ “แน็ก-เบสท์” ข้ามเฟรนด์โซน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กทม.หนาวสั่น! 10 ม.ค. ทุบสถิติเย็นที่สุดในรอบปี เช็กเลยต้องใส่เสื้อกันหนาวต่ออีกกี่วัน?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เช็กด่วน! เลือกตั้ง อบต. 69 &quot;ขายเหล้าได้ไหม?&quot; กกต. เตือนกฎเหล็ก เริ่มเย็นเสาร์นี้ ฝ่าฝืนคุก 6 เดือน ปรับเป็นหมื่น ข่าว

วันเลือกตั้ง อบต. 69 “ขายเหล้าได้ไหม?” กฎเหล็ก กกต. ที่ไหนขายบ้าง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 10 1 69 ดูดวง

5 ราศีงานทีมเวิร์กเด่น ผู้ใหญ่เห็นผลงาน เพื่อนร่วมงานช่วยส่งขึ้น

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
อินฟลูฯ สาววัย 24 หัวใจวายเฉียบพลัน ทั้งที่เป็นคนรักสุขภาพ สุดท้ายต้องผ่าตัดปลูกถ่ายหัวใจ ข่าว

อินฟลูฯ สาววัย 24 เกือบไม่รอด! หัวใจวายเฉียบพลัน ทั้งที่เป็นคนรักสุขภาพ

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
เหี้ยมเกินคน! แค้นแม่ไม่รับรัก ขโมยลูก 5 ขวบ โยนให้จระเข้กินทั้งเป็น สภาพศพเละสุดเวทนา ข่าวต่างประเทศ

เหี้ยมเกินคน! แค้นแม่ไม่รับรัก ขโมยลูก 5 ขวบ โยนให้จระเข้กินทั้งเป็น สภาพศพเละสุดเวทนา

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
อินฟลูสาวเฮลตี้วัย 24 เจ็บหน้าอก-อาเจียน พบหัวใจวายเฉียบพลัน ข่าวต่างประเทศ

อินฟลูสายเฮลตี้ วัย 24 เจ็บอก-อาเจียน หัวใจวายเกือบตาย ช็อก เงินค่ารักษาหมดตัว

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เปิดใจชายที่มี “อวัยวะเล็กที่สุดในโลก” เผยความลำบากในการใช้ชีวิต และปมในใจที่ไม่มีใครรู้

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวบริการซุกอกล้างหน้าในงานแห่เจ้า ข่าวต่างประเทศ

ฉาวหน้าวัด สาวนุ่งน้อยจัดโปรซุกอก จ่ายร้อยเดียว ทำเสียงแตก ทัวร์ลง-หาพิกัด

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เซ็กซ์เปลี่ยนชีวิต! สาวเผยทำการบ้านกับผัวทุกวันตลอด 1 ปีเต็ม ผลลัพธ์ดีเกินคาด

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

มาตามนัด เลขเด็ด เฮียนัน 17 ม.ค. 69 ปล่อยชุดรวยรับวันครู คอหวยส่องด่วนก่อนหมดแผง

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

แฟร้งค์เฟิร์ต พบ ดอร์ทมุนด์ ดูบอลสด ฟุตบอลบุนเดสลีกา 2025/26 วันที่ 9 ม.ค. 69

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปวิน ด่าแรงมาก &quot;พิธา&quot; กระจอก หลังขอโทษ &quot;ทหารมีไว้ทำไม&quot; ไม่มีแล้วอุดมการณ์ ข่าวการเมือง

ปวิน ด่าแรงมาก “พิธา” กระจอก หลังขอโทษ “ทหารมีไว้ทำไม” ไม่มีแล้วอุดมการณ์

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมสรรพสามิตฟ้อง NETA เพื่อเรียกคืนเงินภาษีที่ค้างชำระ เศรษฐกิจ

กรมสรรพสามิตลุยฟ้อง NETA เรียกคืนเงินพันล้าน ผงะหอบเงินกลับจีน เพจดังถาม “จะสืบทรัพย์ยังไง”

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“เต้ มงคลกิตติ์” มอบคำขวัญวันเด็ก 2569 ปลุกใจเด็กไทย ในยุคล่าอาณานิคม

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไอซ์ รักชนก แชร์คลิป 5 เหตุผลห้ามเลือกพรรคประชาชน ข่าวการเมือง

ไอซ์ รักชนก แชร์ 5 เหตุผล ไม่ควรเลือกพรรคส้ม อ่านจบมีจุก ทำคนโกงลำบาก

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลิป เด็กช่าง เผชิญหน้ากับกลุ่มนักเรียนขาสั้นในซอยมหาวงศ์ ข่าว

คลิป นักเลงขาสั้น ปะทะ เด็กช่าง ตอนจบเจอขาโหด ถึงกับไปไม่เป็น

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราชกิจจาฯ ประกาศ ลดเงินสมทบ ประกันสังคม เป็นเวลา 6 เดือน ในพื้นที่น้ำท่วมภาคใต้ เศรษฐกิจ

ราชกิจจาฯ ประกาศ ลดเงินสมทบ ประกันสังคม ในพื้นที่ 9 จังหวัด น้ำท่วมภาคใต้

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
โปรดิวเซอร์ช่องคัลแลน แจ้งข่าว พี่จอง พักจอยาว 1 เดือน บันเทิง

เกิดอะไรขึ้น? ช่องยูทูปคัลแลน แจ้งข่าวด่วนถึง พี่จอง ทำแฟน ๆ ห่วงหนัก

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สาวนักเต้น แชร์นาทีจิวเจาะ “น้องสาว” หลุดกระเด็นกลางยิม เจ้าตัวลั่นจะกลับไปเจาะใหม่

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
เกิดอะไรขึ้น? หนุ่ม กะลา ประกาศ &quot;เลิกร้องเพลง&quot; กลางไลฟ์ หลังโดนแฟนคลับเมิน บันเทิง

เกิดอะไรขึ้น? หนุ่ม กะลา ประกาศ “เลิกร้องเพลง” กลางไลฟ์ หลังโดนแฟนคลับเมิน

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่ช็อก ลูกออทิสติกผวา ถูกครูจับขังตู้เหล็ก-ไม้บรรทัดกรีดขา เขียนระบาย &quot;เสียใจ&quot; เต็มกระดาษ ข่าว

แม่ช็อก ลูกออทิสติกผวา ถูกครูจับขังตู้เหล็ก-ไม้บรรทัดกรีดขา เขียนระบาย “เสียใจ” เต็มกระดาษ

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 10 ม.ค. 2569 11:41 น.| อัปเดต: 10 ม.ค. 2569 11:46 น.
50
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

วันเด็ก 69 เก้าอี้นายก

“น้องชมพู่” 1 ขวบ นั่งเก้าอี้นายกฯ คนแรก! รับวันเด็กแห่งชาติ 2569

เผยแพร่: 10 มกราคม 2569
ไขเจียน 400 ตลาดน้ำ

แฉเบื้องหลังไข่เจียวจาน 400 – ข้าวผัด 1,400 เจ้าของร้านโอด “ค่าหัวเรือ 900” ทำต้นทุนพุ่ง

เผยแพร่: 10 มกราคม 2569
แน็กชาลี เบสคำสิงห์

แทค ภรัณยู แพ้เสียงในหัว ออกตัวเชียร์ “แน็ก-เบสท์” ข้ามเฟรนด์โซน

เผยแพร่: 10 มกราคม 2569

กทม.หนาวสั่น! 10 ม.ค. ทุบสถิติเย็นที่สุดในรอบปี เช็กเลยต้องใส่เสื้อกันหนาวต่ออีกกี่วัน?

เผยแพร่: 10 มกราคม 2569
Back to top button