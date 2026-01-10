ไวรัล “กราบขอคะแนน” หน้าเลือกตั้ง 69 เฉลยพรรคไหน? จบปราศรัยสุดอ่อนน้อม
สมรภูมิเลือกตั้งมหาสารคามเดือด! ผู้สมัครหญิงแกร่งควงลูกชายเปิดบ้านปราศรัยใหญ่ที่เชียงยืน โชว์ช็อตเด็ดก้มกราบแทบเท้าประชาชน หวังปักธงเขต 6 ด้านบิ๊กเนมข้ามถิ่นร่วมปั้นนโยบายชูจุดขายแก้ปากท้อง
สมรภูมิเลือกตั้ง 2569 เริ่มระอุ! ยิ่งใกล้เข้าสู่วันลงคะแนน 8 กุมภาพันธ์นี้ บรรดาผู้สมัครต่างงัดกลยุทธ์เด็ดออกมามัดใจพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะที่เขตเลือกตั้งที่ 6 จังหวัดมหาสารคาม เมื่อช่วงเย็นวันที่ 8 ม.ค.2569 ที่ผ่านมา เกิดปรากฏการณ์ “ห้างแตก” ในระดับหมู่บ้าน เมื่อชาวบ้านตำบลหนองซอน อ.เชียงยืน นับพันคนพร้อมใจกันออกมาร่วมฟังการปราศรัยใหญ่แบบติดขอบเวที
บรรยากาศบนเวทีเต็มไปด้วยความเข้มข้นและซึ้งกินใจ เมื่อผู้สมัครหญิงแกร่งที่คร่ำหวอดในวงการเมืองท้องถิ่นมาอย่างยาวนาน ได้ตัดสินใจควงลูกชายขึ้นเวทีเพื่อโชว์วิสัยทัศน์ในการพัฒนาบ้านเกิด แต่สิ่งที่สร้างเสียงฮือฮาและเรียกเสียงปรบมือได้เกรียวกราว คือจังหวะที่เธอตัดสินใจ “ก้มกราบ” ลงบนพื้นเวทีเพื่อกราบขอโอกาสและขอคะแนนเสียงจากพ่อแม่พี่น้องชาวสารคามอย่างเป็นกันเอง พร้อมย้ำว่า การเลือกตั้งครั้งนี้ คือ จุดเปลี่ยนสำคัญของพื้นที่ !
งานนี้ไม่ธรรมดา เพราะมีบิ๊กเนมอย่าง นายโสภณ ซารัมย์ รองนายกรัฐมนตรี เดินทางมาร่วมขึ้นเวทีปราศรัยด้วยตัวเอง โดยเน้นย้ำถึงการขับเคลื่อนนโยบายที่ทำได้จริง ไม่ขายฝัน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวอีสานให้มั่นคงขึ้นกว่าเดิม
สำหรับผู้สมัครที่โชว์ใจถึงก้มกราบขอคะแนนในครั้งนี้คือ ดร.คมคาย อุดรพิมพ์ ผู้สมัคร สส.มหาสารคาม เขต 6 เบอร์ 1 สังกัด “พรรคภูมิใจไทย” ที่นขทีทงานพร้อมลูกชายขึ้นเวทีแสดงความจริงใจอย่างถ่อมตัวต่อหนา้พ่อแม่พี่น้องประชาชนหนล่าสุดนั่นเอง (คลิปตอนปราศรัย).
