แฉเบื้องหลังไข่เจียวจาน 400 – ข้าวผัด 1,400 เจ้าของร้านโอด “ค่าหัวเรือ 900” ทำต้นทุนพุ่ง
ดราม่าระเบิดกลางตลาดน้ำดำเนินสะดวก หลังนักท่องเที่ยวเจอเมนูสุดช็อก ! ไข่เจียวแพงระยับ เจ้าหน้าที่บุกตรวจเจอเหตุผลสุดอึ้ง “ต้องจ่ายค่าหัวเรือลำละ 900” พาณิชย์ขู่คุก 7 ปีหากพบขายเกินจริง ย้ำภาพลักษณ์ท่องเที่ยวเสียหายยับ
กลายเป็นทอล์กออฟเดอะทาวน์ที่ทำเอาหลายคนถึงกับเคี้ยวข้าวไม่ลง เมื่อเพจดังอย่าง “อีซ้อขยี้ข่าว : อีซ้อ” ออกมาแฉวีรกรรมร้านอาหารเจ้าหนึ่งในพิกัดแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกอย่าง “ตลาดน้ำดำเนินสะดวก” จ.ราชบุรี ที่ตั้งราคาเมนูพื้นบ้านได้น่าตกใจ โดยเฉพาะ ไข่เจียวธรรมดาจานละ 400 บาท และ ข้าวผัดไข่จานใหญ่ (ที่ไม่มีเนื้อสัตว์) ราคาสูงถึง 1,400 บาท! จนชาวเน็ตตั้งคำถามว่านี่คือไข่จากไก่ทองคำหรืออย่างไร?
ล่าสุดเมื่อวันที่ 9 ม.ค. 69 นายธรณินทร์ บรรยงวรพินิจ พาณิชย์จังหวัดราชบุรี แท็กทีมกับ พ.ต.อ.ภูภณ ทัพเจริญ ผกก.สภ.ดำเนินสะดวก นำกำลังเจ้าหน้าที่และฝ่ายปกครอง ล่องเรือบุกเข้าไปตรวจเช็กที่เกิดเหตุ พบว่าเป็นร้านอาหารริมคลองที่นักท่องเที่ยวต้องนั่งเรือเข้าไปถึงจะได้กิน ซึ่งภายในร้านมีการติดป้ายราคาไว้จริง แต่ตัวเลขนั้นทำเอาเจ้าหน้าที่ถึงกับกุมขมับ
เมื่อซักถามถึงที่มาของราคา “น.ส.แจง” (นามสมมติ) เจ้าของร้านได้เปิดใจชี้แจงเหตุผลที่ต้องตั้งราคาไว้สูงลิบลิ่ว โดยอ้างปัจจัย ไล่ตั้งแต่ค่า “หัวเรือ” อ้างว่าร้านต้องจ่ายค่าหัวคิวนี้ให้กับคนขับเรือที่พานักท่องเที่ยวมาส่งสูงถึง ลำละ 900 บาท ต้นทุนอื่น ๆ เช่น ค่าเช่าพื้นที่ ค่าแรงพนักงาน และวัตถุดิบ โดยเจ้าของร้านยันว่า ลูกค้าเห็นป้ายราคาและชำระเงินโดยไม่มีการโต้แย้งในวันนั้น แต่เมื่อเป็นข่าวใหญ่ก็พร้อมปรับลดราคาลงตามคำแนะนำและจะทบทวนโครงสร้างต้นทุนใหม่
งานนี้พาณิชย์จังหวัดไม่ได้มาเล่น ๆ โดยระบุพฤติการณ์นี้เข้าข่าย “จำหน่ายสินค้าในราคาสูงเกินสมควร” หลังจากนี้จะเรียกเจ้าของร้านมาตรวจสอบต้นทุนอย่างละเอียด หากพบว่า เข้าข่ายกระทำผิดจริงตามกฎหมายจะมีโทษหนัก จำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ที่น่าตกใจคือ ร้านนี้ไม่ใช่ “หน้าใหม่” ในวงการดราม่า เพราะเคยถูกร้องเรียนมาแล้วกรณีขาย ผัดไทยจานละ 900 บาท จนเจ้าหน้าที่เคยมาตักเตือนไปแล้วครั้งหนึ่ง แต่ก็ยังกลับมาเกิดเหตุซ้ำรอยเดิมอีก
เพื่อกู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี เผยว่า ในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาได้ลงโทษร้านค้าที่ไม่ติดป้ายราคาไปแล้วกว่า 14 ราย และหากใครกล้าทำผิดซ้ำจะโดนปรับเพิ่มเป็น 2 เท่าทันที เพื่อเป็นการดัดนิสัยผู้ประกอบการที่จ้องจะเอาเปรียบนักท่องเที่ยวและทำลายหม้อข้าวของคนในพื้นที่.
ที่มา : MGR , สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี
อ่านข่าวเพิ่มเติม
- กทม.หนาวสั่น! 10 ม.ค. ทุบสถิติเย็นที่สุดในรอบปี เช็กเลยต้องใส่เสื้อกันหนาวต่ออีกกี่วัน?
- พาณิชย์ สั่งลุยสอบร้านดัง ปมไข่เจียวปู 4,000 หลังยูทูบเบอร์โวย คิดเงินเกินเมนู
- ลูกค้าช็อก สั่งกุ้งทอดเกลือ 5 ตัว จานละ 5,000 บาท โวยร้านไม่แจ้งราคาก่อน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: