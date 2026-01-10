“น้องชมพู่” 1 ขวบ นั่งเก้าอี้นายกฯ คนแรก! รับวันเด็กแห่งชาติ 2569
เด็กไทยแห่เข้าคิวตั้งแต่ตี 5 ร่วมกิจกรรม “เรียนดี มีคุณธรรม” ไฮไลต์ปีนี้แจกเกียรติบัตร “นายกฯ ในอนาคต” พร้อมมอบกระเป๋าที่ระลึกดีไซน์สร้างฝัน มุ่งหน้าตึกไทยคู่ฟ้าสัมผัสประสบการณ์ทำงานผู้นำประเทศ
บรรยากาศงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2569 ณ ทำเนียบรัฐบาล เริ่มต้นอย่างคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้ามืด ประชาชนจำนวนมากพาบุตรหลานมาเข้าแถวรอร่วมกิจกรรมภายใต้แนวคิด “เรียนดี มีคุณธรรม” โดยผู้ที่ได้นั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีเป็นคนแรกของปีนี้ คือ ด.ญ.วิภาพร กลันทานนท์ หรือ “น้องชมพู่” อายุ 1 ขวบ 4 เดือน ซึ่งเดินทางมาจาก จ.สมุทรปราการ พร้อมคุณย่าและพี่ชาย
ครอบครัวน้องชมพู่เล่าว่า เินทางออกจากบ้านตั้งแต่เวลา 04.00 น. เพื่อมาให้ถึงทำเนียบรัฐบาลในเวลา 05.00 น. คุณย่าเผยว่าตั้งใจพาสมาชิกในครอบครัวมาทุกปีตั้งแต่ปี 2561 เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและความรู้ใหม่ๆ ให้กับหลาน
ปีนี้รัฐบาลจัดเต็มความพิเศษด้วยการมอบ “เกียรติบัตร” ที่เว้นช่องว่างให้เด็กๆ เขียนชื่อตนเองในฐานะ “นายกรัฐมนตรีในอนาคต” พร้อมมอบกระเป๋าที่ระลึกดีไซน์ “DESIGN YOUR DREAM” ที่รวบรวมของเล่น ขนม และอุปกรณ์เสริมทักษะไว้ภายใน เพื่อสนับสนุนให้เด็กไทยกล้าฝันและพุ่งทะยานไปสู่เป้าหมาย
ไฮไลต์เด็ดทั่วทำเนียบฯ นอกจากการนั่งเก้าอี้นายกฯ แล้ว เด็กๆ ยังได้มีโอกาสเยี่ยมชมตึกไทยคู่ฟ้า สัมผัสสถานที่ทำงานจริงของผู้นำประเทศ สวมบทบาท “โฆษกจิ๋ว” รับประสบการณ์ทดลองอ่านข่าวทั้งภาษาไทยและอังกฤษที่ตึกนารีสโมสร
นอกจากนี้ยังได้ร่วมกิจกรรมจากบูธต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ขนของรางวัลมาแจกไม่อั้นตลอดทั้งวัน โดยกิจกรรมที่ทำเนียบรัฐบาลเปิดให้เข้าร่วมได้ตั้งแต่วันนี้ เวลา 08.00 – 15.00 น (ดูคลิป).
ที่มา : รัฐบาลไทย
อ่านข่าวเพิ่มเติม
- อบจ.สุราษฎร์ธานี ยอมแล้ว ประกาศจัดงานวันเด็ก หน้าสำนักงานเทศบาลฯ
- ปักหมุด 6 สวนสัตว์ทั่วไทย เที่ยวฟรีวันเด็ก 10-11 ม.ค. 2569 สัมผัสธรรมชาติใกล้ชิด
- เต้ มงคลกิตติ์ มอบคำขวัญวันเด็ก 2569 ปลุกใจเด็กไทย ในยุคล่าอาณานิคม
ติดตาม The Thaiger บน Google News: