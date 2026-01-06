ข่าวการเมือง

ทนายแจม ไม่โกรธ ถูกมือดีทำป้ายหาเสียง ‘ฟันหลอ’ โชว์สกิลแก้เกม คนชมเพียบ

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 06 ม.ค. 2569 15:25 น.| อัปเดต: 06 ม.ค. 2569 15:29 น.
59
ทนายแจม พรรคประชาชนถูกทำลายป้ายหาเสียง

ทนายแจม พรรคประชาชน พลิกวิกฤตป้ายหาเสียง ถูกมือดีเติมฟันหลอ ไม่โกรธแถมขำสู้ พลิกวิกฤตเป็นโอกาสทอง อัปเดตสิทธิทันตกรรมบัตรทอง ปี 69

บรรยากาศการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงในเดือนกุมภาพันธ์นี้ เริ่มทวีความดุเดือดขึ้น แน่นอนว่ามีข่าวการทำลายป้ายหาเสียงเป็นข่าวอยู่เรื่อย ๆ รวมทั้ง ทนายแจม ศศินันท์ ธรรมนิฐินันท์ ผู้สมัครจากพรรคประชาชน เขตกรุงเทพมหานคร เขต 11 (เขตสายไหมยกเว้นออเงิน) เลือกที่จะรับมือกับป้ายหาเสียงของตัวเองที่ถูกมือดีพ่นสีใส่จนเสียโฉมด้วยอารมณ์ขันและไหวพริบที่เปลี่ยนเรื่องกวนใจให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนแทน

ทนายแจม ได้โพสต์ภาพผ่านเฟซบุ๊ก ศศินันท์ ธรรมนิฐินันท์ – ทนายแจม – Sasinan Thamnithinan เผยให้เห็นป้ายหาเสียงของตนที่ถูกมือบอนนำสีดำมาพ่นทับบริเวณฟันจนดูเหมือนคนฟันหลอ แต่แทนที่จะโกรธเกรี้ยว เจ้าตัวกลับโพสต์แคปชั่นเรียกเสียงฮาว่า “นอกจากหน้าจะส้มแล้ว ฟันยังหลออีกค่ะ สงสัยหมอฟันต้องเข้าแล้วค่าาาา ไหน ๆ ก็ไหน ๆ ขอไอเดียซ่อมป้ายหน่อยค่ะ 555 ปล.ขำ ๆ นะคะ แจมไม่ซีเรียสค่ะ จะมาเติมเพิ่มก็ไม่ถือ”

พร้อมทั้งยังเชิญชวนให้ใครที่ผ่านไปแถวนั้น แวะถ่ายรูปเซลฟี่มาอวดกันอีกด้วย

ทนายแจม โพสต์ภาพป้ายหาเสียงถูกทำฟันหลอ
ภาพจาก Facebook : ศศินันท์ ธรรมนิฐินันท์ – ทนายแจม – Sasinan Thamnithinan

งานนี้ทนายแจมไม่ได้เสียเวลาตามหาตัวคนทำผิด แต่ฉวยจังหวะที่คนกำลังสนใจเรื่องฟันให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ด้านทันตกรรมของบัตรทอง โดยเฉพาะในส่วนของคลินิกนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2569 ที่กำลังจะมีการเปลี่ยนแปลง ถือเป็นข้อมูลสำคัญที่ประชาชนต้องรู้ ระบุว่า

“ประชาสัมพันธ์ : ในปีงบประมาณ 2569 “ทำฟันบัตรทองเฉพาะส่วนคลินิกนวัตกรรม”

1. ลดจำนวนครั้งจากเดิมสิทธิ 3 ครั้ง/ปี >> ปรับเหลือ 2 ครั้ง/ปีงบประมาณ

2. ยกเลิกสิทธิการ ‘เคลือบฟลูออไรด์’ ออก *แต่สิทธิในคลินิกทั่วไปยังมีอยู่นะคะ รายละเอียดใน comment ค่ะ

สิ่งที่ยังอยู่

  • การขูดหินปูน (Scaling) : เพื่อกำจัดคราบหินปูน ป้องกันเหงือกอักเสบ
  • การอุดฟัน (Filling) : ทั้งวัสดุสีเหมือนฟันและอมลกัม
  • การถอนฟัน (Extraction) : การถอนฟันปกติ (ไม่รวมผ่าฟันคุดที่ซับซ้อนในคลินิกปฐมภูมิบางแห่ง)
  • การเคลือบหลุมร่องฟัน (Pit and Fissure Sealant) : เพื่อป้องกันฟันผุในเด็กและวัยรุ่น

Note : คาดว่าจะมีผลเริ่มใช้จริงในวันที่ 12 มกราคม 2569

ขอบคุณข้อมูลจากคุณ @patthama wang ค่ะ”

ทนายแจมโพสต์หลังป้ายหาเสียงถูกทำลาย
ภาพจาก Facebook : ศศินันท์ ธรรมนิฐินันท์ – ทนายแจม – Sasinan Thamnithinan
ทนายแจม พรรคประชาชน - 2
ศศินันท์ ธรรมนิฐินันท์ – ทนายแจม – Sasinan Thamnithinan
ทนายแจม พรรคประชาชน - 3
ภาพจาก Facebook : ศศินันท์ ธรรมนิฐินันท์ – ทนายแจม – Sasinan Thamnithinan

