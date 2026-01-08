กกต.พิษณุโลก สั่งสอบใครผลิตป้ายโจมตีพรรคดัง วอนหาเสียงสร้างสรรค์
กกต.พิษณุโลก สั่งสอบใครผลิตป้ายโจมตีพรรคดัง เบื้องต้นเจอแล้วว่าผลิตในจังหวัด วอนหาเสียงสร้างสรรค์ ไม่ใช้ถ้อยคำโจมตีผู้อื่น
จากกรณีที่ปรากฎป้ายข้อความ “เราไม่เลือกพรรคขายชาติ เราไม่เลือกพรรคเพื่อเขมร เราไม่เลือกพรรคด้อยค่าทหาร เราไม่เลือกพรรคล้มล้างสถาบัน” ที่บริเวณเขต 1 จ.พิษณุโลก ซึ่งล่าสุดเทศกิจเก็บป้ายไปแล้วนั้น
ล่าสุด นายพงษ์ศักดิ์ รัตนมณเฑียร ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิษณุโลก กล่าวถึงประเด็นดังกล่าวว่า ตนได้สั่งการให้ชุดสืบสวนของ กกต. ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดเคลื่อนที่เร็ว ไปตรวจสอบต้นทางคือร้านทำป้าย ขณะนี้กำลังตรวจสอบข้อเท็จจริง หากสืบทราบว่ามีการกระทำผิดกฎหมายการเลือกตั้ง ก็ต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ซึ่งอาจเข้าข่ายผิดทั้งกฎหมายเลือกตั้งหรือกฎหมายอื่น ๆ
เบื้องต้นทาง กกต. สืบทราบว่ามีแหล่งผลิตป้ายอยู่ในตัวเมืองพิษณุโลก ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบว่าใครเป็นผู้ดำเนินการหรือว่าจ้าง และมีวัตถุประสงค์ใด
ผอ.กกต.พิษณุโลก กล่าวอีกว่า ขอวิงวอนผู้สมัคร หรือผู้สนับสนุนหาเสียงการติดป้ายสื่อสารผ่านช่องทางอื่น ต้องใช้ถ้อยคำสุภาพ ไม่กล่าวโจมตี ใส่ร้าย ป้ายสี หรือสอดเสียดเพื่อหวังคะแนนนิยม ควรหาเสียงในเชิงสร้างสรรค์ เช่น การนำเสนอคุณงามความดีของผู้สมัคร หรือนโยบายที่ดีของพรรคการเมืองมาใช้ในการรณรงค์ จะเป็นผลดีมากกว่า
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เทศกิจพิษณุโลก เก็บป้ายโจมตีพรรคการเมือง เร่งตรวจสอบหาที่มาป้าย
- “เท้ง” วอน กกต. ช่วยหาตัวคนทำป้าย “เราไม่เลือกพรรคด้อยค่าทหาร”
ติดตาม The Thaiger บน Google News: