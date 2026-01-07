สุพรรณฯ เดือด ป้ายหาเสียง พรรคส้ม โดนทำลายเละ ชาวบ้านให้กำลังใจ ไม่มีป้ายก็เลือกอยู่ดี
ป้ายหาเสียง พรรคประชาชน เขต 2 และเขต 5 สุพรรณบุรี โดนมือดีทำลายไม่เหลือซาก ผู้สมัครวอนหยุดทำการเมืองสกปรก คนพื้นที่แห่ให้กำลังใจ ลั่น ไม่มีป้ายก็เลือกเหมือนเดิม
เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 7 มกราคม 2569 เพจเฟซบุ๊ก พรรคประชาชน สุพรรณบุรี – People’s Party Suphanburi ออกมาเผยแพร่ภาพความเสียหายของป้ายหาเสียงผู้สมัคร สส. ที่ถูกกลุ่มมือดีลอบทำลายแบบไม่เหลือชิ้นดี ทั้งการใช้สีสเปรย์พ่นทับและใช้ของมีคมกรีดจนภาพใบหน้าและหมายเลขผู้สมัครขาดวิ่น ทางเพจระบุแคปชั่นประกอบว่า
“เราขอโอกาส … เราไม่อยากเห็นภาพแบบนี้ เรามาทำการเมืองแบบสร้างสรรค์กันดีกว่า ถ้าดีจริง ประชาชน เลือกคุณแน่นอน…ประชาชนเป็นผู้กำหนด ….”
จากการตรวจสอบพบว่าป้ายที่ถูกทำลายเป็นของ นายสมเกียรติ กู้เกียรติภู ผู้สมัครสส. เขต 5 สุพรรณบุรี (ครอบคลุมพื้นที่ อ.สามชุก, อ.ศรีประจันต์, อ.ดอนเจดีย์ และบางส่วนของ อ.หนองหญ้าไซ) และ นางนุศรา ศรีสังข์งาม ผู้สมัคร สส. เขต 2 (อ.บางปลาม้า และ อ.สองพี่น้อง)
อย่างไรก็ตาม ภายหลังภาพดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปชาวเน็ตและคนในพื้นที่สุพรรณบุรีต่างแห่กันเข้าไปคอมเมนต์ให้กำลังใจผู้สมัครอย่างล้นหลาม หลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า การทำลายป้ายหาเสียงไม่สามารถเปลี่ยนใจผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ ต่อให้ไม่มีป้ายหาเสียง หรือไม่มีรถแห่ ก็จะยังเลือกพรรคส้มอยู่ดี
อ้างอิงจาก : FB พรรคประชาชน สุพรรณบุรี – People’s Party Suphanburi
