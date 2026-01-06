เปิดเนื้อหา “ทนายบิ๊กโจ๊ก” แจ้งม.157 เอาผิด “บิ๊กเต่า” และทีมสอบสวน 2 ชุด
ทนายบิ๊กโจ๊กแจ้งความ ม.157 เอาผิด บิ๊กเต่า และทีมสอบสวน 2 ชุด กรณีทำคดีสินบนทองคำ ป.ป.ช. ชี้กระบวนการไม่เป็นธรรมและมีเจตนาทำให้เสียหาย
หลังถูกรุกหนักในคดีสินบนทองคำตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา แถมเมื่อช่วงเช้า (6 ม.ค.69) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ยังเปิดคลิปหลักฐานสำคัญที่กองบังคับการปราบปราม กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง โดย “บิ๊กเต่า” พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รอง ผบช.ก. ชี้แจงกรณีการเปิดเผยคลิปภาพและเสียงคดีติดสินบนว่า คดีนี้ตำรวจต้องการจะเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและประชาชน มากกว่าการที่จะไปทะเลาะกับตำรวจด้วยกัน
การจับนายตำรวจคนนี้มีความสลับซับซ้อนเนื่องจากคดีนี้ ผู้ถูกกล่าวหาพยายามใช้พฤติกรรมที่ไร้ร่องรอย ดังนั้นการเอาผิดจะต้องมีหลักฐานชัดเจน ซึ่งที่ผ่านมาตำรวจได้ทำแผนประกอบคำให้การโดยมีการจำลองเหตุการณ์ที่ จุดเกิดเหตุ ในวันเกิดเหตุ โดยได้ใช้รถรุ่นและยี่ห้อเดียวกันพบว่า ภายในรถ มี 4 คน รวมถึงนายเอกวิทย์ กรรมการ ป.ป.ช. ด้วย
โดย พ.ต.อ.ภาคภูมิ สามารถบอกถึงระยะห่างสายตาจากรถของตัวเองไปยังรถอีกคันว่า สามารถเห็นบุคคลต่าง ๆ ภายในรถได้ครบถ้วน และยังมีคลิปอีกหลายส่วนที่ยืนยันว่า มีพยานให้การสอดคล้องกับข้อเท็จจริง
บิ๊กเต่าบอกอีกว่า การออกมาให้ข้อมูลของคนสนิทพล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล เชื่อว่า มาจากการที่ พ.ต.อ.ภาคภูมิรู้สึกว่า ไม่ได้รับความเป็นธรรมและพยายามที่จะโยนความผิดให้ตัวเองและผู้เกี่ยวข้อง พ.ต.อ.ภาคภูมิ จึงอยากจะกู้ภาพลักษณ์ของตัวเอง และได้ให้ข้อเท็จจริงกับตำรวจในการเอาพยานหลักฐานต่าง ๆ เข้าสู่คดี และขณะนี้คดีอยู่ที่ ป.ป.ช. แล้ว โดยอยู่ระหว่างพิจารณาและรวบรวม ตำรวจกำลังดำเนินการตามระเบียบข้อกฎหมาย
อย่างไรก็ดี ล่าสุดเมื่อเวลา 13.20 น. ของวันนี้ (6 ม.ค.69) นายสัญญาภัชระ สามารถ ทนายความผู้รับมอบอำนาจจาก พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หรือ “บิ๊กโจ๊ก” เดินทางไปยังสน.พหลโยธิน เพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับคณะพนักงานสืบสวนสอบสวน 2 คณะ ในความผิดตามมาตรา 157 ฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ได้แก่ คณะพนักงานสอบสวนตามคำสั่ง ตร.580/2568 นำโดย พล.ต.ต.ทินกร รังมาตย์ และคณะพนักงานสอบสวน บช.ก. นำโดย พล.ต.ต.สุวัฒน์ แสงนุ่ม และมี พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว หรือ “บิ๊กเต่า” รวมอยู่ด้วย
ทั้งนี้ฝ่ายบิ๊กโจ๊กมองว่า ที่มาของพยานหลักฐานและกระบวนการสอบสวนทั้งหมดไม่ชอบด้วยกฎหมาย มีลักษณะเลือกปฏิบัติ และจงใจทำให้ได้รับความเสียหาย.
