ข่าวอาชญากรรม

เปิดเนื้อหา “ทนายบิ๊กโจ๊ก” แจ้งม.157 เอาผิด “บิ๊กเต่า” และทีมสอบสวน 2 ชุด

เผยแพร่: 06 ม.ค. 2569 16:31 น.| อัปเดต: 06 ม.ค. 2569 16:46 น.
79
บิ๊กโจ๊กแจ้งความบิ๊กเต่า ม 157
แฟ้มภาพ

ทนายบิ๊กโจ๊กแจ้งความ ม.157 เอาผิด บิ๊กเต่า และทีมสอบสวน 2 ชุด กรณีทำคดีสินบนทองคำ ป.ป.ช. ชี้กระบวนการไม่เป็นธรรมและมีเจตนาทำให้เสียหาย

หลังถูกรุกหนักในคดีสินบนทองคำตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา แถมเมื่อช่วงเช้า (6 ม.ค.69) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ยังเปิดคลิปหลักฐานสำคัญที่กองบังคับการปราบปราม กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง โดย “บิ๊กเต่า” พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รอง ผบช.ก. ชี้แจงกรณีการเปิดเผยคลิปภาพและเสียงคดีติดสินบนว่า คดีนี้ตำรวจต้องการจะเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและประชาชน มากกว่าการที่จะไปทะเลาะกับตำรวจด้วยกัน

การจับนายตำรวจคนนี้มีความสลับซับซ้อนเนื่องจากคดีนี้ ผู้ถูกกล่าวหาพยายามใช้พฤติกรรมที่ไร้ร่องรอย ดังนั้นการเอาผิดจะต้องมีหลักฐานชัดเจน ซึ่งที่ผ่านมาตำรวจได้ทำแผนประกอบคำให้การโดยมีการจำลองเหตุการณ์ที่ จุดเกิดเหตุ ในวันเกิดเหตุ โดยได้ใช้รถรุ่นและยี่ห้อเดียวกันพบว่า ภายในรถ มี 4 คน รวมถึงนายเอกวิทย์ กรรมการ ป.ป.ช. ด้วย

โดย พ.ต.อ.ภาคภูมิ สามารถบอกถึงระยะห่างสายตาจากรถของตัวเองไปยังรถอีกคันว่า สามารถเห็นบุคคลต่าง ๆ ภายในรถได้ครบถ้วน และยังมีคลิปอีกหลายส่วนที่ยืนยันว่า มีพยานให้การสอดคล้องกับข้อเท็จจริง

แฟ้มภาพ
ตำรวจสอบสวนกลาง

บิ๊กเต่าบอกอีกว่า การออกมาให้ข้อมูลของคนสนิทพล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล เชื่อว่า มาจากการที่ พ.ต.อ.ภาคภูมิรู้สึกว่า ไม่ได้รับความเป็นธรรมและพยายามที่จะโยนความผิดให้ตัวเองและผู้เกี่ยวข้อง พ.ต.อ.ภาคภูมิ จึงอยากจะกู้ภาพลักษณ์ของตัวเอง และได้ให้ข้อเท็จจริงกับตำรวจในการเอาพยานหลักฐานต่าง ๆ เข้าสู่คดี และขณะนี้คดีอยู่ที่ ป.ป.ช. แล้ว โดยอยู่ระหว่างพิจารณาและรวบรวม ตำรวจกำลังดำเนินการตามระเบียบข้อกฎหมาย

ภาพ ตำรวจสอบสวนกลาง

อย่างไรก็ดี ล่าสุดเมื่อเวลา 13.20 น. ของวันนี้ (6 ม.ค.69) นายสัญญาภัชระ สามารถ ทนายความผู้รับมอบอำนาจจาก พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หรือ “บิ๊กโจ๊ก” เดินทางไปยังสน.พหลโยธิน เพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับคณะพนักงานสืบสวนสอบสวน 2 คณะ ในความผิดตามมาตรา 157 ฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ได้แก่ คณะพนักงานสอบสวนตามคำสั่ง ตร.580/2568 นำโดย พล.ต.ต.ทินกร รังมาตย์ และคณะพนักงานสอบสวน บช.ก. นำโดย พล.ต.ต.สุวัฒน์ แสงนุ่ม และมี พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว หรือ “บิ๊กเต่า” รวมอยู่ด้วย

ทั้งนี้ฝ่ายบิ๊กโจ๊กมองว่า ที่มาของพยานหลักฐานและกระบวนการสอบสวนทั้งหมดไม่ชอบด้วยกฎหมาย มีลักษณะเลือกปฏิบัติ และจงใจทำให้ได้รับความเสียหาย.

ข่าวบิ๊กโจ๊กแฉตำรวจล่าสุดวันนี้ 2568
แฟ้มภาพ
แฟ้มภาพ
หลักฐานสำนักงานตำรวจคดีบิ๊กโจ๊ก
ภาพ @ตำรวจสอบสวนกลาง
ภาพ ตำรวจสอบสวนกลาง

Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

