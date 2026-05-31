ดีเดย์ 1 มิ.ย.นี้ ไทยช่วยไทย พลัส ใช้วันแรก สแกนจ่ายยังไง ซื้ออะไรได้บ้าง?

รวมให้แล้ว ไทยช่วยไทย พลัส เริ่มใช้สิทธิผ่านแอปฯ เป๋าตัง 1 มิถุนายนนี้ ใช้ได้สูงสุด 200 บาทต่อวัน เช็กวิธีสแกนจ่าย ซื้ออะไรได้บ้าง?
ประชาชนที่ได้รับสิทธิในโครงการ ไทยช่วยไทย พลัส (60/40) เตรียมตัวให้พร้อมเริ่มใช้จ่ายวันที่ 1 มิถุนายน ไปจนถึง 30 กันยายน 2569 ช่วงเวลา 06.00 – 23.00 น. ของทุกวัน ผ่าน G-Wallet แอปฯ เป๋าตัง รัฐสนับสนุนค่าอาหาร เครื่องดื่ม สินค้า และบริการที่กำหนดไม่เกิน 200 บาทต่อวัน และไม่เกิน 1,000 บาทต่อเดือน รวมวงเงินสูงสุดตลอดโครงการ 4,000 บาท หากใช้สิทธิไม่เต็มวงเงินในเดือนนั้น ยอดเงินคงเหลือจะไม่ถูกนำไปสมทบในรอบเดือนถัดไป
ไทยช่วยไทย พลัส ใช้ยังไง?
ก่อนใช้สิทธิครั้งแรก ผู้ใช้ต้องตรวจสอบสิทธิคงเหลือและเงื่อนไขให้ชัดเจน จากนั้นทำตามขั้นตอนดังนี้
- เข้าแอปฯ เป๋าตัง เลือกแบนเนอร์โครงการ ไทยช่วยไทย พลัส (60/40)
- กดปุ่ม สแกน QR เพื่อใช้สิทธิ
- นำไปสแกน QR โค้ดของร้านค้าถุงเงิน
- กดปุ่มยืนยันการชำระเงิน (หากเงินใน G-Wallet ไม่พอให้เติมเงินผ่านบัญชีกรุงไทย)
- ใส่รหัส PIN เป๋าตัง 6 หลัก
- ระบบบันทึกสลิปทำรายการสำเร็จ
ธนาคารกรุงไทยได้เตรียมความพร้อมระบบเพื่อรองรับการใช้จ่ายไว้แล้ว ประชาชนสามารถทยอยเติมเงินเข้า G-Wallet ล่วงหน้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อความสะดวกเมื่อถึงเวลาสแกนจ่ายที่ร้านค้า
ผู้ได้รับสิทธิยังสามารถสั่งอาหารหรือเครื่องดื่มผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรีที่ร่วมโครงการได้ โดยชำระเงินผ่าน G-Wallet ในแอปฯ เป๋าตัง เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน – 30 กันยายน 2569 เวลา 06.00 – 21.00 น.
เช็กก่อนพลาดสิทธิ ซื้ออะไรได้บ้าง?
โครงการนี้อนุญาตให้ซื้อสินค้าประเภทอาหาร เครื่องดื่ม สินค้าทั่วไป และใช้บริการขนส่งสาธารณะ แต่ห้ามใช้สิทธิซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผลิตภัณฑ์ยาสูบ บัตรกำนัล บัตรเงินสด และบริการรูปแบบอื่นที่เป็นการชำระค่าสินค้าหรือบริการล่วงหน้า
เงื่อนไขสำคัญคือต้องทำธุรกรรมซื้อขายและสแกน QR เพื่อชำระเงินแบบพบหน้า (Face-to-face) เท่านั้น ห้ามทำธุรกรรมผ่านช่องทางออนไลน์หรือผ่านคนกลางเด็ดขาด การซื้อต้องได้สินค้าหรือบริการจริงตรงตามมูลค่าที่สแกนจ่าย ห้ามร้านค้าทอนเงินหรือรับแลกสิทธิคืนเป็นเงินสดทุกกรณี ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีอำนาจกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงรายการสินค้าได้ และห้ามผู้เข้าร่วมโครงการกระทำการใดที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดหรือเป็นอุปสรรคต่อมาตรการของรัฐ
สรุปไทม์ไลน์โครงการไทยช่วยไทย พลัส
1 มิ.ย. 69 : ประชาชนเริ่มใช้สิทธิสแกนจ่ายที่ร้านค้าวันแรก (เวลา 06.00 – 23.00 น.)
15 มิ.ย. 69 : เริ่มใช้สิทธิสั่งอาหารผ่านฟู้ดเดลิเวอรีวันแรก (เวลา 06.00 – 21.00 น.)
30 ก.ย. 69 : สิ้นสุดโครงการ ไทยช่วยไทย พลัส (เวลา 23.00 น.)
ข้อมูลจาก : ไทยช่วยไทยพลัส
