การเงินเศรษฐกิจ

ดีเดย์ 1 มิ.ย.นี้ ไทยช่วยไทย พลัส ใช้วันแรก สแกนจ่ายยังไง ซื้ออะไรได้บ้าง?

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 31 พ.ค. 2569 15:34 น.| อัปเดต: 31 พ.ค. 2569 15:36 น.
50
1 มิ.ย. 69 เริ่มสแกนจ่าย ไทยช่วยไทย พลัส วันละ 200 บาท

รวมให้แล้ว ไทยช่วยไทย พลัส เริ่มใช้สิทธิผ่านแอปฯ เป๋าตัง 1 มิถุนายนนี้ ใช้ได้สูงสุด 200 บาทต่อวัน เช็กวิธีสแกนจ่าย ซื้ออะไรได้บ้าง?

ประชาชนที่ได้รับสิทธิในโครงการ ไทยช่วยไทย พลัส (60/40) เตรียมตัวให้พร้อมเริ่มใช้จ่ายวันที่ 1 มิถุนายน ไปจนถึง 30 กันยายน 2569 ช่วงเวลา 06.00 – 23.00 น. ของทุกวัน ผ่าน G-Wallet แอปฯ เป๋าตัง รัฐสนับสนุนค่าอาหาร เครื่องดื่ม สินค้า และบริการที่กำหนดไม่เกิน 200 บาทต่อวัน และไม่เกิน 1,000 บาทต่อเดือน รวมวงเงินสูงสุดตลอดโครงการ 4,000 บาท หากใช้สิทธิไม่เต็มวงเงินในเดือนนั้น ยอดเงินคงเหลือจะไม่ถูกนำไปสมทบในรอบเดือนถัดไป

ไทยช่วยไทย พลัส ใช้ยังไง?

ก่อนใช้สิทธิครั้งแรก ผู้ใช้ต้องตรวจสอบสิทธิคงเหลือและเงื่อนไขให้ชัดเจน จากนั้นทำตามขั้นตอนดังนี้

  1. เข้าแอปฯ เป๋าตัง เลือกแบนเนอร์โครงการ ไทยช่วยไทย พลัส (60/40)
  2. กดปุ่ม สแกน QR เพื่อใช้สิทธิ
  3. นำไปสแกน QR โค้ดของร้านค้าถุงเงิน
  4. กดปุ่มยืนยันการชำระเงิน (หากเงินใน G-Wallet ไม่พอให้เติมเงินผ่านบัญชีกรุงไทย)
  5. ใส่รหัส PIN เป๋าตัง 6 หลัก
  6. ระบบบันทึกสลิปทำรายการสำเร็จ

ธนาคารกรุงไทยได้เตรียมความพร้อมระบบเพื่อรองรับการใช้จ่ายไว้แล้ว ประชาชนสามารถทยอยเติมเงินเข้า G-Wallet ล่วงหน้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อความสะดวกเมื่อถึงเวลาสแกนจ่ายที่ร้านค้า

ผู้ได้รับสิทธิยังสามารถสั่งอาหารหรือเครื่องดื่มผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรีที่ร่วมโครงการได้ โดยชำระเงินผ่าน G-Wallet ในแอปฯ เป๋าตัง เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน – 30 กันยายน 2569 เวลา 06.00 – 21.00 น.

วิธีใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส
ภาพจาก : ไทยช่วยไทยพลัส

เช็กก่อนพลาดสิทธิ ซื้ออะไรได้บ้าง?

โครงการนี้อนุญาตให้ซื้อสินค้าประเภทอาหาร เครื่องดื่ม สินค้าทั่วไป และใช้บริการขนส่งสาธารณะ แต่ห้ามใช้สิทธิซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผลิตภัณฑ์ยาสูบ บัตรกำนัล บัตรเงินสด และบริการรูปแบบอื่นที่เป็นการชำระค่าสินค้าหรือบริการล่วงหน้า

เงื่อนไขสำคัญคือต้องทำธุรกรรมซื้อขายและสแกน QR เพื่อชำระเงินแบบพบหน้า (Face-to-face) เท่านั้น ห้ามทำธุรกรรมผ่านช่องทางออนไลน์หรือผ่านคนกลางเด็ดขาด การซื้อต้องได้สินค้าหรือบริการจริงตรงตามมูลค่าที่สแกนจ่าย ห้ามร้านค้าทอนเงินหรือรับแลกสิทธิคืนเป็นเงินสดทุกกรณี ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีอำนาจกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงรายการสินค้าได้ และห้ามผู้เข้าร่วมโครงการกระทำการใดที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดหรือเป็นอุปสรรคต่อมาตรการของรัฐ

สรุปไทม์ไลน์โครงการไทยช่วยไทย พลัส

  • 1 มิ.ย. 69 : ประชาชนเริ่มใช้สิทธิสแกนจ่ายที่ร้านค้าวันแรก (เวลา 06.00 – 23.00 น.)

  • 15 มิ.ย. 69 : เริ่มใช้สิทธิสั่งอาหารผ่านฟู้ดเดลิเวอรีวันแรก (เวลา 06.00 – 21.00 น.)

  • 30 ก.ย. 69 : สิ้นสุดโครงการ ไทยช่วยไทย พลัส (เวลา 23.00 น.)

ข้อมูลจาก : ไทยช่วยไทยพลัส

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
1 มิ.ย. 69 เริ่มสแกนจ่าย ไทยช่วยไทย พลัส วันละ 200 บาท การเงิน

ดีเดย์ 1 มิ.ย.นี้ ไทยช่วยไทย พลัส ใช้วันแรก สแกนจ่ายยังไง ซื้ออะไรได้บ้าง?

7 นาที ที่แล้ว
หม่ำ จ๊กมก เปิดใจหมดสัญญาเวิร์คพอยท์ บันเทิง

สาเหตุ หม่ำ จ๊กมก ซุ่มเงียบไม่ต่อสัญญาเวิร์คพอยท์ ที่เห็นคือคลิปเก่า ตอบปมลาวงการ?

45 นาที ที่แล้ว
ไหม้โรงงานผลิตกล่องพลาสติกบ้านแพ้ว ข่าว

น่ากลัวมาก! ไฟไหม้โรงงานพลาสติก อาคารทรุดถล่ม อุปกรณ์เสียหายหนัก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไรเดอร์แอบถ่ายนร.หญิงโผล่มอบตัว ข่าว

ไรเดอร์แอบถ่าย เข้าพบตำรวจแล้ว ตกงาน-ถูกแบนไร้อาชีพ อ้างรู้เท่าไม่ถึงการณ์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด ดุ่ย ภรัญ งวด 1 มิ.ย. 69 เลขเด็ด

เลขเด็ด ดุ่ย ภรัญฯ งวด 1 มิ.ย. 69 ฟันเลขท้าย ก่อนหวยออก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
10 เลขเด็ด หวยแม่จำเนียร งวด 1 มิถุนายน 2569 ก่อนหวยออกวันจันทร์ เลขเด็ด

พรุ่งนี้หวยออก! เปิด 10 เลขเด็ดขายดี หวยแม่จำเนียร ลุ้นรางวัลใหญ่งวด 1/6/69

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทางด่วนฟรีวันวิสาขบูชา 31 พฤษภาคม 2569 ข่าว

ทางด่วนฟรีวันนี้ 31 พ.ค.69 วิสาขบูชา วิ่งฟรี 3 สาย 63 ด่าน เช็กเส้นทางเลย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
พิมรี่พายโดนลูกค้า VVIP โวยสั่งทุเรียน 15 โลได้ 2 ลูก ข่าวดารา

พิมรี่พาย แจงดราม่าสั่งทุเรียน 15 โลได้ 2 ลูก ลูกค้าด่าแรง โกหก-ไล่ไปทำอย่างอื่น

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
นุ้งตี้ ยอมถอย เตรียมพา น้องฟ้าใส-แม่ ขอโทษสังคม วอนจบดรามา หวังเริ่มต้นชีวิตใหม่ บันเทิง

นุ้งตี้ ยอมถอย เตรียมพา น้องฟ้าใส-แม่ ขอโทษสังคม วอนจบดรามา หวังเริ่มต้นชีวิตใหม่

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไทย บรอดคาสติ้ง สั่งพักงานทีมงานสูบบุหรี่ไฟฟ้ากลางรายการสดชิงช้าสวรรค์ 2026 ข่าว

ชิงช้าสวรรค์ แถลงขอโทษปมภาพหลุดทีมงาน ขณะถ่ายทอดสด สั่งพักงานแล้ว

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยายแต๋ว อุษา แอดมิตด่วนหลังวูบหมดสติ บันเทิง

สาเหตุ ยายแต๋ว อุษา นักแสดงอาวุโส วูบล้มไม่ได้สติ เข้ารักษาตัวที่รพ.

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทราย สมุทร ยันไม่ดำเนินคดี ลีน่าจัง เผยคำสอนคุณตา ไม่ให้รังแกผู้ที่มีปัญหาด้านสติ บันเทิง

ทราย สมุทร ยันไม่ดำเนินคดี ลีน่าจัง เผยคำสอนคุณตา ไม่ให้รังแกผู้ที่มีปัญหาด้านสติ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
รถไฟด่วนพิเศษพุ่งชนชายต่างชาติเสียชีวิตกลางรางที่บางละมุง ข่าว

ดับกลางราง! รถไฟด่วนชนหนุ่มต่างชาติ ร่างแหลก-ชิ้นส่วนกระเด็นไกล เร่งหาอวัยวะ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
จ่อออกหมายเรียก ไรเดอร์แอบถ่าย ตร.เตรียมเอาผิด 3 ข้อหาหนัก แนะผู้เสียหายรีบเข้าแจ้งความ ข่าว

จ่อออกหมายเรียก ไรเดอร์แอบถ่าย ตร.เตรียมเอาผิด 3 ข้อหาหนัก แนะผู้เสียหายรีบเข้าแจ้งความ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจดังแฉคลิปเสียงคล้าย &quot;แม่น้องฟ้าใส&quot; โทรด่าทีมงาน สไปร์ท SPD &quot;อย่ามายุ่งวุ่นวายกับชีวิตแม่&quot; บันเทิง

เพจดังแฉคลิปเสียงคล้าย “แม่น้องฟ้าใส” โทรด่าทีมงาน สไปร์ท SPD “อย่ามายุ่งวุ่นวายกับชีวิตแม่”

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

คลิปนาที เจ้าหน้ากู้ภัยลำเลียง 4 ผู้รอดชีวิต ออกจากถ้ำถล่มที่สปป.ลาว ได้สำเร็จครบ 5 ราย

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สรุปดราม่า ไรเดอร์ แอบถ่ายมุมเสยผู้โดยสาร นร.-นศ.หญิง ชาวเน็ตวิจารณ์ยับ ล่าสุดอัดคลิปขอโทษ

23 ชั่วโมง ที่แล้ว
ใจหาย! พิธีกรหมอลำวงดัง โพสต์อำลาถาวร เตรียมทำตามฝัน ปั้นวงของตัวเอง บันเทิง

ใจหาย! พิธีกรหมอลำวงดัง โพสต์อำลาถาวร เตรียมทำตามฝัน ปั้นวงของตัวเอง

1 วัน ที่แล้ว
พี่ชาย &quot;น้องฟ้าใส&quot; ยันไม่รู้เงินครึ่งแสนไปไหน วอนแม่หยุดเป็นดาวติ๊กต็อก พาน้องกลับมาเรียน บันเทิง

พี่ชาย “น้องฟ้าใส” ยันไม่รู้เงินครึ่งแสนไปไหน วอนแม่หยุดเป็นดาวติ๊กต็อก พาน้องกลับมาเรียนหนังสือ

1 วัน ที่แล้ว
บันเทิง

ป๋าชู โพสต์เศร้าหลัง บอล-ยูริ ประกาศเลิกฟ้าผ่า ลั่น “นึกถึงแต่งานแต่งน้อง”

1 วัน ที่แล้ว
ฉาวโฉ่! สาวแฉ พระวัย 70 ปี คอลเสียวหน้าพระประธาน ชาวบ้านร้องหน่วยงานเข้าตรวจสอบ ข่าว

ฉาวโฉ่! สาวแฉ พระวัย 70 ปี คอลเสียวหน้าพระประธาน ชาวบ้านร้องหน่วยงานเข้าตรวจสอบ

1 วัน ที่แล้ว
ข่าว

ไขความลับ 5 ผู้รอดชีวิตติดถ้ำที่ลาว กิน “ไม้ร่อนทอง” ประทังชีวิตรอการช่วยเหลือ

1 วัน ที่แล้ว
เปิดนาทีช่วย &quot;ท้าวมืด&quot; ผู้รอดชีวิตรายแรก ออกจากอุโมงค์เหมืองแร่ทองคำถล่มที่ลาว สำเร็จ ข่าว

เปิดนาทีช่วย “ท้าวมืด” ผู้รอดชีวิตรายแรก ออกจากอุโมงค์เหมืองแร่ทองคำถล่มที่ลาวสำเร็จ

1 วัน ที่แล้ว
มาแล้วใบจริง! เจ๊นุ๊ก บารมีมหาเฮง ปล่อยเลขเด็ด 1 มิ.ย. 69 ฟันธง 9 ตัวเดียว เลขเด็ด

มาแล้วใบจริง! เจ๊นุ๊ก บารมีมหาเฮง ปล่อยเลขเด็ด 1 มิ.ย. 69 ฟันธง 9 ตัวเดียว

1 วัน ที่แล้ว
บันเทิง

ใจหายอีกครั้ง! ผู้ประกาศข่าวสาว โบกมือลาช่องดัง โพสต์ความในใจแม้ช่วงเวลาสั้น ๆ

1 วัน ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 31 พ.ค. 2569 15:34 น.| อัปเดต: 31 พ.ค. 2569 15:36 น.
50
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

หม่ำ จ๊กมก เปิดใจหมดสัญญาเวิร์คพอยท์

สาเหตุ หม่ำ จ๊กมก ซุ่มเงียบไม่ต่อสัญญาเวิร์คพอยท์ ที่เห็นคือคลิปเก่า ตอบปมลาวงการ?

เผยแพร่: 31 พฤษภาคม 2569
ไหม้โรงงานผลิตกล่องพลาสติกบ้านแพ้ว

น่ากลัวมาก! ไฟไหม้โรงงานพลาสติก อาคารทรุดถล่ม อุปกรณ์เสียหายหนัก

เผยแพร่: 31 พฤษภาคม 2569
ไรเดอร์แอบถ่ายนร.หญิงโผล่มอบตัว

ไรเดอร์แอบถ่าย เข้าพบตำรวจแล้ว ตกงาน-ถูกแบนไร้อาชีพ อ้างรู้เท่าไม่ถึงการณ์

เผยแพร่: 31 พฤษภาคม 2569
เลขเด็ด ดุ่ย ภรัญ งวด 1 มิ.ย. 69

เลขเด็ด ดุ่ย ภรัญฯ งวด 1 มิ.ย. 69 ฟันเลขท้าย ก่อนหวยออก

เผยแพร่: 31 พฤษภาคม 2569
Back to top button