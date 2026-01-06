ตร.แถลงเปิดหลักฐาน “คดีบิ๊กโจ๊ก” ทอง 246 บาทมีจริง
คณะพนักงานสืบสวนสอบสวน ตร. เปิดคลิป หนึ่ง พ.ต.อ.ภาคภูมิ พิศมัย นำทองคำแท่งน้ำหนัก246บาท ไปติดสินบน 1 ในกรรมการ ป.ป.ช.
วันนี้ (6 ม.ค.) พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองจเรตำรวจแห่งชาติ พร้อมคณะพนักงานสอบสวนตั้งโต๊ะแถลงเปิดคลิปหลักฐานคดี “บิ๊กโจ๊ก” พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล อดีตรอง ผบ.ตร. ติดสินบนทองคำแท่งหนัก 246 บาท กรรมการ ป.ป.ช.
โดยได้เปิดคลิปเสียงหลักฐานพร้อมระบุว่า จากการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่ สิ่งที่พิสูจน์ได้ในกระบวนการสืบสวนคือ ทองคำ 246 บาท มีจริง มีการสืบที่มาร้านขายทอง มีทั้งพยานบุคคลผู้ขาย พยานเอกสาร ทองชุดนี้มีลักษณะพิเศษ ทำให้จดจำได้ว่าขายให้กับกลุ่มผู้ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้เสนอสินบนทองคำแท่งจริง
จากที่แถลงสิ่งที่พิสูจน์ได้ว่าทองคำชุดนี้ที่สุดมาอยู่ในมือผู้ถูกกล่าวหาจริง มีการถ่ายคลิปและสืบสวนหาที่มา มีการส่งมอบทองคำจริงที่สมาคมปักษ์ใต้
ผู้รับคือเจ้าหน้าทีรักษาความปลอดภัยประจำตัวรถยนต์ที่มารับ เป็นรถประจำตำแหน่งของผู้ใหญ่ในองค์กรอิสระจริง
การต่อสู้คดีในส่วนผู้ถูกกล่าวหาเป็นสิทธิ์ แต่เรื่องทั้งหมดควรพิจารณาในกระบวนการยุติธรรมใช่หรือไม่ หรือจะพิสูจน์กันในสื่อสังคมออนไลน์ ตัดสินโดยอินฟูเอนเซอร์ พร้อมยืนยันว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติทำด้วยความรอบคอบ เรื่องนี้ควรจะต้องนำไปสู่การพิจารณาในกระบวนการยุติธรรม.
ที่มา : เรื่องเล่าเช้านี้
อ่านข่าวเพิ่มเติม
- ยืนยันคำสั่งไล่ บิ๊กโจ๊กออกจากราชการ สตช. แฉซ้ำ ผิดวินัยร้ายแรง
- ชี้ชะตาบิ๊กโจ๊ก ศาลปกครองสูงสุดนัด 9 ม.ค. ลุ้นคดียื่นฟ้องผบ.ตร.-บิ๊กขรก.ยกแผง
- บิ๊กเต่าส่งสำนวนเอาผิด บิ๊กโจ๊ก ปมสินบนทองคำ 246 บาท วิ่งเต้นจบคดีเว็บพนัน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: