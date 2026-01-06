ลิลลี่ เหงียน ยื่นคำขาด ปู มัณฑนา ปมเงิน 6.7 แสน มีแค่ 2 ทางเลือก ยุติหรือฟ้องต่อ

ข่าวดาราบันเทิง

เปิดฉากปีใหม่ด้วยความร้อนแรงสำหรับนักแสดงสาวลูกครึ่งลาว-เวียดนาม ลิลลี่ เหงียน ที่ออกมาอัปเดตความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องคดีความที่เกิดขึ้นระหว่างตนกับอดีตพี่สาวคนสนิท อย่าง ปู มัณฑนา หิมะทองคำ ระบุว่า

“รู้สึกโล่งใจที่กระบวนการยุติธรรมมอบความเป็นธรรมให้ในที่สุด หลัง ปู มัณฑนา เป็นโจทก์ยื่นฟ้องหมิ่นประมาท โดยคดีนี้กินเวลายืดเยื้อนานกว่า 2 ปีก่อนที่ศาลจะมีคำสั่งยกฟ้อง

ส่วนประเด็นเรื่องเงินจำนวน 670,000 บาทนั้น ตนพร้อมยื่นข้อเสนอให้อดีตพี่สาวคนสนิทได้พิจารณา โดยมี 2 แนวทาง คือ ทางแรกถ้า ปู มัณฑนา ยอมขอโทษอย่างจริงจัง ก็ยินดีจะยกโทษและยกหนี้ทั้งหมดให้ ส่วนทางที่สองนั้นถ้ายังไม่ได้รับคำขอโทษ ก็ได้ปรึกษาทนายกุ้งเอาไว้แล้วว่าจะเดินหน้าฟ้องร้องเรียกเงินคืน

และหากฟ้องเรียกเงินคืนได้ จะนำเงินทั้งหมดไปทำบุญช่วยเหลือสัตว์ เพราะสัตว์เป็นผู้ที่ซื่อสัตว์ มันจะไม่ย้อนกลับมาทำร้ายผู้ที่มีเมตตาต่อพวกมัน”

เมื่อนักข่าวพูดถึงมรสุมชีวิตของ ปู มัณฑนา ที่กำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ ทั้งคุณพ่อที่เพิ่งเสียชีวิต และสามี หาญส์ หิมะทองคำ ยังล้มป่วยเส้นเลือดในสมองแตก จนต้องผ่าตัดด่วนเมื่อช่วงปลายปี 68 ที่ผ่านมา ทาง ลิลลี่ เหงียน พูดถึงประเด็นดังกล่าวในฐานะเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน และอดีตคนเคยสนิทว่า “ตนยังเป็นห่วงสภาพจิตใจของ ปู มัณฑนา ขอส่งกำลังใจและอวยพรให้สามีของอดีตพี่สาวคนสนิทหายจากอาการป่วยในเร็ววัน”

