ลิลลี่ เหงียน ยื่นคำขาด ปู มัณฑนา ปมเงิน 6.7 แสน มีแค่ 2 ทางเลือก ยุติหรือฟ้องต่อ

ลิลลี่ เหงียน เปิดใจหลังชนะคดีหมิ่นประมาท เสนอ 2 ทางเลือกให้ ปู มัณฑนา ปมหนี้ 6.7 แสน ขอโทษจบ-ไม่ขอโทษฟ้องต่อ
เปิดฉากปีใหม่ด้วยความร้อนแรงสำหรับนักแสดงสาวลูกครึ่งลาว-เวียดนาม ลิลลี่ เหงียน ที่ออกมาอัปเดตความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องคดีความที่เกิดขึ้นระหว่างตนกับอดีตพี่สาวคนสนิท อย่าง ปู มัณฑนา หิมะทองคำ ระบุว่า
“รู้สึกโล่งใจที่กระบวนการยุติธรรมมอบความเป็นธรรมให้ในที่สุด หลัง ปู มัณฑนา เป็นโจทก์ยื่นฟ้องหมิ่นประมาท โดยคดีนี้กินเวลายืดเยื้อนานกว่า 2 ปีก่อนที่ศาลจะมีคำสั่งยกฟ้อง
ส่วนประเด็นเรื่องเงินจำนวน 670,000 บาทนั้น ตนพร้อมยื่นข้อเสนอให้อดีตพี่สาวคนสนิทได้พิจารณา โดยมี 2 แนวทาง คือ ทางแรกถ้า ปู มัณฑนา ยอมขอโทษอย่างจริงจัง ก็ยินดีจะยกโทษและยกหนี้ทั้งหมดให้ ส่วนทางที่สองนั้นถ้ายังไม่ได้รับคำขอโทษ ก็ได้ปรึกษาทนายกุ้งเอาไว้แล้วว่าจะเดินหน้าฟ้องร้องเรียกเงินคืน
และหากฟ้องเรียกเงินคืนได้ จะนำเงินทั้งหมดไปทำบุญช่วยเหลือสัตว์ เพราะสัตว์เป็นผู้ที่ซื่อสัตว์ มันจะไม่ย้อนกลับมาทำร้ายผู้ที่มีเมตตาต่อพวกมัน”
เมื่อนักข่าวพูดถึงมรสุมชีวิตของ ปู มัณฑนา ที่กำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ ทั้งคุณพ่อที่เพิ่งเสียชีวิต และสามี หาญส์ หิมะทองคำ ยังล้มป่วยเส้นเลือดในสมองแตก จนต้องผ่าตัดด่วนเมื่อช่วงปลายปี 68 ที่ผ่านมา ทาง ลิลลี่ เหงียน พูดถึงประเด็นดังกล่าวในฐานะเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน และอดีตคนเคยสนิทว่า “ตนยังเป็นห่วงสภาพจิตใจของ ปู มัณฑนา ขอส่งกำลังใจและอวยพรให้สามีของอดีตพี่สาวคนสนิทหายจากอาการป่วยในเร็ววัน”
อ่านข่าวที่เกี่ยวฃ้อง
- ปู มัณฑนา โดนฟ้องอาญา 19 คดี มีภาวะเสี่ยงฆ่าตัวตาย เดินหน้าฟ้อง ลิลลี่ เหงียน
- ปู มัณฑนา มรสุมชีวิตถาโถม แจ้งข่าวเศร้าสูญเสีย คุณพ่อ จากไปอย่างสงบ
- ลิลลี่ เหงียน ลั่น พร้อมมีผัวใหม่ สเปกใหม่ไม่เกี่ยง “ขอทาน” ก็ได้ แค่ตัวหอม-พลังงานดี
ติดตาม The Thaiger บน Google News: