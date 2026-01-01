ข่าว

สรยุทธ ถามตรงๆ จุดแตกหักบิ๊กโจ๊ก อดีตลูกน้องคนสนิทตอบชัดมี 3 ประเด็น

เผยแพร่: 01 ม.ค. 2569 14:47 น.
แฟ้มภาพ @sorrayuth9115

ภาคภูมิ พิศมัย อดีตลูกน้องคนสนิทบิ๊กโจ๊ก โฟนอินแฉเดือด จุดแตกหักอดีตผู้บังคับบัญชาที่เคยมีข่าวโยงเรื่องมินนี่ เจ้าแม่สแกมเมอร์ ล่าสุดเปิดหมดเปลือกกับสรยุทธ ปมติดสินบนป.ป.ช. ด้วยทองคำ 246 บาท ชี้ที่ทนไม่ไหวสุด คือ ข่มขู่ทำร้ายร่างกาย บางรายโดนจนแก้วหูทะลุ

เดือดตั้งแต่ต้นปี 2569 จริงๆ สำหรับกรณีของพันตำรวจเอกภาคภูมิ พิศมัย อดีตรอง ผบก สส.ภ4 และพลตำรวจเอกสุรเชชษฐ์ หักพาล อดีตรองผบ ตร. ที่ล่าสุดอดีตลูกน้องคนสนิทออกมาเปิดหน้าแลกกันแฉข้อมูลติดสินป.ป.ช.ด้วยทองคำ 246 บาท และล่าสุดในรายการกรรมกรข่าว คุยนอกจอของสรยุทธ สุทัศนะจินดา ก็ได้ถามตรงๆ ถึงต้นสายปลายเหตุที่เป็นจุดแตกหักสำคัญที่ทำให้อีกฝ่าย ต้องออกมาเปิดโปงอดีตหัวหน้าตัวเองท่ามกลางกระแสลือหนักว่า มีเงื่อนไขกลับเข้ารับราชการ

ล่าสุด พ.ต.อ.ภาคภูมิ ยืนกรานว่าไม่ได้มีเจตนาหรือความต้องการดิ้นรนกลับเข้ารับราชการ ส่วนปมแตกหักนั้นมีอยู่ 2-3 สาเหตุ เรื่องแรก การบิดเบือนข้อเท็จจริงโยนความผิดให้กับผู้ใต้บัคับบัญชา โดยเฉพาะคลิปที่กำลังเป็นประเด็นมีความพยายามโยนความผิดให้ลูกน้องเป็นคนไปกระทำ เป็นคนไปติดสินบนคณะกรรมการป.ป.ช. เพื่อที่นำเรื่องไปข่มขู่ โดยประสงค์ให้คณะกรรมการช่วยเหลือในทางคดี

และยังมีอีกลายๆ เรื่อง อาทิ คลิปที่บ้านอาจารย์วันนอร์ (วันมูหะมัดนอร์ มะทา) ที่เคยป็นข่าวฮือฮานำไปบิดเบือนบอกว่าเป็นการกะทำของลูกน้องเพื่อไปข่มขู่ท่านที่อยู่ในคลิปรวมถึงการให้ลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชาบางรายไปให้การ-ไปรับในสิ่งที่ตัวเองไม่ได้กระทำ

กรรมกรข่าวคุยนอกจอลูกน้องบิ๊กโจ๊กล่าสุด
ภาพ @กรรมกรข่าวคุยนอกจอ
กรรมกรข่าวคุยนอกจอลูกน้องบิ๊กโจ๊ก
ภาพ @กรรมกรข่าวคุยนอกจอ

สาเหตุที่ 2 สิ่งที่พบเห็นมาตลอด คือ กระบวนการหรือวิธีการต่อสู้คดีนั้นมันสุ่มเสี่ยงต่อการผิดกฎหมาย การต่อสู้ควรต่อสู้คดีอย่างตรงไปตรงมา พอทำอะไรที่สุ่มเสี่ยงต่อกฎหมายผลที่ตามมาคือมันก็ส่งผลสุ่มเสี่ยงต่อการมีคดีเพิ่ม สังเกตคนรอบตัวถูกดำเนินคดีเพิ่มไปหมด มีคนเดือดร้อนเพิ่มเติมจำนวนมาก ดังนั้นตนจึงคิดว่า สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดถ้าเราทำอย่างตรงปตรงมา มั่นใจว่าไม่ได้กระทำความผิดก็ต่อสู้คดีไป โดยไม่ต้องทำให้ผู้อื่นต้องมารับผิดชอบแทน หรือต้องมาให้การช่วยเหลือใด ๆ จนและครอบครัวของพวกเขาต้องเดือดร้อน

สุดท้ายอีกสาเหตุที่สำคัญจริงๆ พ.ต.อ.ภาคภูมิ อดีตลูกน้องคนสนิทบิ๊กโจ๊ก กล่าวชัดว่า มีการข่มขู่-ทำร้ายร่างกายผู้ใต้บังคับบัญชาที่อยู่ใกล้ชิด เพื่อให้ทำตามอารมณ์ของตนเอง ไม่พอใจก็จะลงไม้ลงมือ บางเหตุการณ์ตนเห็น เพื่อน-พี่น้องที่ทำงานอยู่ด้วยกันก็เห็น ฟังจากที่เล่ามาบางคนรับใช้มา 10 ปี ถูกกระทำแบบนี้มาโดยตลอด บางครั้งตบจนแก้วหูทะลุระดับรองผู้กำกับสารวัตร ยศพันตำรวจโท พันตำรวจรี ยังไม่กล้าบอกพ่อแม่เขาเลย

แล้วคนที่ถูกกระทำเป็นนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ และยังมีตำรวจระดับล่างๆ ลงไปอีกที่ถูกกระทำ ทุกวันนี้ก็ถูกทำอยู่ ถ้าตนไม่หยุดเรื่องนี้ ไม่เปิดเผยความจริงต่างๆ ออกมา การกระทำอย่างนี้ก็ยังกระทำอยู่ต่อไป ยังมีคนที่ต้องได้รับความเดือดร้อนอีกต่อไป (รับชมคลิปเต็ม).

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 01 ม.ค. 2569 14:47 น.| อัปเดต: 01 ม.ค. 2569 14:47 น.
