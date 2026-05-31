เสนาหอย เผยสาเหตุปิดร้านก๋วยเตี๋ยว ยุติงานบริหาร ยันไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง

เสนาหอย ประกาศปิดกิจการบัวไหลก๋วยเตี๋ยวต้มยำ สาขาเทพรักษ์-วัชรพล เดือนมิถุนายนนี้ ยุติบทบาทการบริหาร ยันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ
ทำเอาสายกินใจหาย เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2569 เพจเฟซบุ๊ก บัวไหลก๋วยเตี๋ยวต้มยำ สาขาหลักเทพรักษ์-วัชรพล โพสต์คลิปวิดีโอของตลกคนดัง เสนาหอย ประกาศยุติบทบาทการบริหารและกิจกรรมต่าง ๆ ของร้านทั้งหมด รวมถึงแฟรนไชส์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ชี้แจงชัดเจนว่าตนเองจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ อีกต่อไป
ร้านสาขาหลักเทพรักษ์-วัชรพล จะเปิดให้บริการและเตรียมปิดตัวลงในเดือนมิถุนายนนี้
ทางเพจเขียนข้อความ ระบุว่า “ประกาศปิดกิจการ ขอแจ้งให้ทุกท่านทราบว่าผมได้ยุติบทบาทในการบริหารและดำเนินงานของร้านบัวไหลก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขาเทพรักษ์-วัชรพลแล้วครับ ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่สนับสนุนผมมาโดยตลอด”
หลังโพสต์เผยแพร่ออกไปชาวโซเชียลต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นให้กำลังใจเสนาหอยกันอย่างล้นหลาม เช่น
“ไม่ว่าจะเปิดร้านอะไร จะตามไปอุดหนุนเสมอ #กินเพราะพี่หอย”
“ถ้าวันหนึ่งเปิดร้านใหม่เอง บริหารเอง ไม่ต้องอาศัยชื่อหรือสูตรใคร จะไปอุดหนุนแน่นอน เพราะไม่ต้องอึดอัด ไม่มีเรื่องกดดัน หรือเรื่องแย่ ๆ รอสนับสนุนอยู่”
“ไปทานมาแล้ว ขอบคุณสำหรับความทรงจำดี ๆ จะไม่ลืมร้านสาขาเทพรักษ์-วัชรพล”
“ไปกินก็เพราะพี่หอย”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- สาเหตุ หม่ำ จ๊กมก ซุ่มเงียบไม่ต่อสัญญาเวิร์คพอยท์ ที่เห็นคือคลิปเก่า ตอบปมลาวงการ?
- เสนาหอย เปิดใจ วันมีหนี้ท่วมหัว 106 ล้านบาท จับมือ “วิลลี่” กัดฟันสู้ ไม่ยอมล้มละลาย
- ใจหาย ส้มเช้งปิดร้านก๋วยเตี๋ยว แบกค่าแรงไม่ไหว พิษเศรษฐกิจ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: