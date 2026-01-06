ข่าว

ยืนยันคำสั่งไล่ “บิ๊กโจ๊ก” ออกจากราชการ สตช. แฉซ้ำ ผิดวินัยร้ายแรง

เผยแพร่: 06 ม.ค. 2569 11:16 น.| อัปเดต: 06 ม.ค. 2569 11:19 น.
แฟ้มภาพ

วิบากกรรมแมว 9 ชีวิต บิ๊กโจ๊ก อ่วมหนัก ถูกลูกน้องแฉพฤติกรรมข่มขู่ สตช. แถลงหลักฐานมัดตัวคดีสินบน ป.ป.ช. ขณะที่ 9 ม.ค. นี้ ศาลปกครองสูงสุดนัดอ่านคำพิพากษาชี้ขาด ปมคำสั่งให้ออกจากราชการ

กลายเป็นมรสุมลูกใหญ่ที่ถาโถมเข้าใส่ พล.ต.อ.สุรเชชษฐ์ หักพาล หรือ บิ๊กโจ๊ก อดีตนายตำรวจคนดังอย่างต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2569 เฟซบุ๊ก เพจ บิ๊กเกรียน ได้รายงานถึงสถานการณ์ที่เปรียบเสมือนวิบากกรรมของแมว 9 ชีวิต โดยระบุว่าหลังจากที่ ก.พ.ค.ตร. มีคำวินิจฉัยยืนตามคำสั่งให้ไล่ออกจากราชการไปเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2568

สถานการณ์ก็ดูเหมือนจะย่ำแย่ลงไปอีก เมื่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ออกมาแถลงเปิดหลักฐานสำคัญเพื่อคลายข้อกังขาของสังคม เกี่ยวกับพฤติกรรมที่นำไปสู่การต้องคดี

ไม่เพียงเท่านั้น ยังมีประเด็นดราม่าภายในเมื่ออดีตลูกน้องคนสนิทเริ่มออกมาแฉว่าถูกหักหลัง และถูกกดขี่ข่มเหง ทั้งการปืนจ่อหัวและทำร้ายร่างกาย ซ้ำร้ายยังถูกแจ้งข้อหาหนักตามมาตรา 157 กรณีพัวพันการติดสินบนกรรมการ ป.ป.ช. อีกด้วย

วันที่ 9 มกราคม จะเป็นวันชี้ชะตาของบิ๊กโจ๊ก ในการกลับเข้ารับราชการ
ภาพจาก : FB/บิ๊กเกรียน

ความร้อนแรงของคดียังไม่จบเพียงแค่นั้น อ้างอิงข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก เพจ สำนักข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ระบุว่า ในวันที่ 9 มกราคม 2569 ที่จะถึงนี้ จะเป็นวันชี้ชะตาครั้งสำคัญที่สุดในชีวิตข้าราชการตำรวจของ พล.ต.อ.สุรเชชษฐ์ เมื่อศาลปกครองสูงสุดได้นัดอ่านคำพิพากษา ในคดีที่เจ้าตัวได้ยื่นฟ้องผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ, ก.พ.ค.ตร. และนายกรัฐมนตรี

เพื่อคัดค้านคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 178/2567 ซึ่งสั่งให้ตนออกจากราชการไว้ก่อนตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2567 โดยคำสั่งดังกล่าวสืบเนื่องมาจากการถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรง และถูกกล่าวหาว่ามีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ BNKMASTER จนนำไปสู่การออกหมายจับในข้อหา ฟอกเงิน ซึ่งทางบิ๊กโจ๊กมองว่าคำสั่งนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงได้เดินหน้าต่อสู้เพื่อทวงคืนความยุติธรรม

คดีนี้ถือเป็นหนึ่งในคดีประวัติศาสตร์ที่สั่นสะเทือนวงการยุติธรรมไทย เนื่องจากมีความซับซ้อนและพัวพันกับบุคคลระดับสูงหลายฝ่าย โดยก่อนหน้านี้ ก.พ.ค.ตร. ได้มีมติยกอุทธรณ์คำร้องของ พล.ต.อ.สุรเชชษฐ์ ทำให้คำสั่งให้ออกจากราชการยังคงมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน

อีกทั้งยังมีการฟ้องร้องดำเนินคดีอาญากับผู้บริหารตุลาการศาลปกครองระดับสูง โดยมีการกล่าวอ้างเรื่องขบวนการแทรกแซงการพิจารณาคดี ทำให้การตัดสินในวันที่ 9 มกราคมนี้ ถูกจับตามองจากทุกภาคส่วนว่า บทสรุปสุดท้ายของตำนานแมว 9 ชีวิต จะได้กลับเข้ารับราชการ หรือจะต้องปิดฉากชีวิตสีกากีลงอย่างถาวร

