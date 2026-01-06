บันเทิง

ตร. จ่อเรียก โดม ปกรณ์ ลัม สอบปากคำ คอมเมนต์คุกคามทางเพศ ลูกสาวคุณหญิงหน่อย

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 06 ม.ค. 2569 15:55 น.| อัปเดต: 06 ม.ค. 2569 15:51 น.
51
ตร. จ่อเรียก โดม ปกรณ์ ลัม สอบปากคำ ปมคอมเมนต์คุกคามทางเพศ น้องจินนี่ ยศสุดา ลูกสาวคุณหญิงหน่อย

ตำรวจ สน.พหลโยธิน เตรียมเรียกสอบปากคำ โดม ปกรณ์ ลัม ปมคอมเมนต์คุกคามทางเพศ จินนี่ ยศสุดา ลูกสาวคุณหญิงหน่อย สุดารัตน์

จากกรณีข่าวฉาววงการบันเทิงส่งท้ายปี 2568 เมื่อนักร้องนักแสดงหนุ่ม “โดม ปกรณ์ ลัม” เมาไม่ได้สติเผลอคอมเมนต์ข้อความส่อไปทางคุกคามทางเพศใต้รูปภาพของ จินนี่ ยศสุดา ลูกสาวของคุณหญิงหน่อย สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย ซึ่งทางผู้เสียหายตัดสินใจดำเนินคดีทางกฎหมาย แม้ว่าดาราดังจะหอบกระเช้าเข้าขอโทษแล้วก็ตาม

สำหรับความคืบหน้าล่าสุด 6 ม.ค. 69 พ.ต.ต.อนุชา เปลี่ยนสมัย สารวัตร (สอบสวน) สน.พหลโยธิน เปิดเผยว่า “ขณะนี้ได้ดำเนินการเชิญตัวน้องจินนี่ ในฐานะผู้เสียหาย เข้ามาให้ปากคำอย่างเป็นทางการภายในสัปดาห์นี้ เพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเบื้องต้น หากขั้นตอนการสอบปากคำผู้เสียหายเสร็จสิ้นลง ก็จะดำเนินการออกหมายเรียกให้ โดม ปกรณ์ ลัม เดินทางมาพบพนักงานสอบสวนเพื่อสอบปากคำต่อไป”

โดม ปกรณ์ ลัม ชี้แจงดราม่าคอมเมนต์ผ่านเฟซบุ๊ก
FB/ Dome Pakorn Lam
โดม ปกรณ์ ลัม อัดคลิปขอโทษวันนี้ 30 ธ.ค.68
โดม ปกรณ์ ลัม อัดคลิปขอโทษวันนี้ 30 ธ.ค.68

Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

