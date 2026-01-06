ตร. จ่อเรียก โดม ปกรณ์ ลัม สอบปากคำ คอมเมนต์คุกคามทางเพศ ลูกสาวคุณหญิงหน่อย
ตำรวจ สน.พหลโยธิน เตรียมเรียกสอบปากคำ โดม ปกรณ์ ลัม ปมคอมเมนต์คุกคามทางเพศ จินนี่ ยศสุดา ลูกสาวคุณหญิงหน่อย สุดารัตน์
จากกรณีข่าวฉาววงการบันเทิงส่งท้ายปี 2568 เมื่อนักร้องนักแสดงหนุ่ม “โดม ปกรณ์ ลัม” เมาไม่ได้สติเผลอคอมเมนต์ข้อความส่อไปทางคุกคามทางเพศใต้รูปภาพของ จินนี่ ยศสุดา ลูกสาวของคุณหญิงหน่อย สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย ซึ่งทางผู้เสียหายตัดสินใจดำเนินคดีทางกฎหมาย แม้ว่าดาราดังจะหอบกระเช้าเข้าขอโทษแล้วก็ตาม
สำหรับความคืบหน้าล่าสุด 6 ม.ค. 69 พ.ต.ต.อนุชา เปลี่ยนสมัย สารวัตร (สอบสวน) สน.พหลโยธิน เปิดเผยว่า “ขณะนี้ได้ดำเนินการเชิญตัวน้องจินนี่ ในฐานะผู้เสียหาย เข้ามาให้ปากคำอย่างเป็นทางการภายในสัปดาห์นี้ เพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเบื้องต้น หากขั้นตอนการสอบปากคำผู้เสียหายเสร็จสิ้นลง ก็จะดำเนินการออกหมายเรียกให้ โดม ปกรณ์ ลัม เดินทางมาพบพนักงานสอบสวนเพื่อสอบปากคำต่อไป”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- คุณหญิงหน่อย เผยสาเหตุ ทำไมต้องฟ้อง โดม เมนต์คุกคาม จินนี่ ลูกสาว
- โดม ปกรณ์ ลัม สุดซวย เมนต์คุกคาม จินนี่ หลังกฎหมายใหม่บังคับใช้แค่ 1 ชม.
- ภาพล่าสุด โดม ปกรณ์ ลัม อวดลุคหล่อ-หน้าตาสดใส พร้อมแคปชั่นเด็ด หลังดราม่า
ติดตาม The Thaiger บน Google News: