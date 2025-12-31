กสม. ออกแถลงหลังดราม่า “ไอซ์-จินนี่” รับไม่ได้ ข้อความหมิ่นศักดิ์ศรีผู้หญิง
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ แถลงหลังดราม่า ไอซ์ รักชนก และ จินนี่ ชี้รับไม่ได้ ข้อความหมิ่นศักดิ์ศรีผู้หญิง สะท้อนความคับแคบทางความคิด
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือ กสม. ออกแถลงสืบเนื่องจากกรณีที่ น.ส. ไอซ์ รักชนก ศรีนอก สส.พรรคประชาชน เจอข้อความดูหมิ่น และ จินนี่ ยศสุดา ลีลาปัญญาเลิศ ลูกสาวของคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ หนึ่งในแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ของพรรคไทยสร้างไทย ต้องเผชิญข้อความส่อไปในเรื่องเพศนั้น
โดยทาง กสม. ระบุว่า ตามที่ปรากฏกรณีอาจารย์สถาบันอุดมศึกษาแห่งหนึ่งกล่าวถ้อยคำดูหมิ่นชาติกำเนิดและปูมหลังครอบครัวของผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) หญิง พรรคประชาชน และล่าสุดปรากฏกรณีนักร้องนักแสดงชื่อดังแสดงความเห็นต่อผู้สมัคร สส. หญิง พรรคไทยสร้างไทย ทางสื่อสังคมออนไลน์โดยใช้ถ้อยคำหยาบคายและส่อไปในทางคุกคามทางเพศ นั้น
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) เห็นว่าการกระทำที่ดูหมิ่นศักดิ์ศรีผู้หญิงและละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่น เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ แม้ทุกคนจะมีเสรีภาพทางความคิดและมีสิทธิที่จะแสดงความคิดเห็นโดยเสรี แต่การแสดงความเห็นนั้นต้องเคารพและไม่ละเมิดในสิทธิของผู้อื่น ไม่ใช้ถ้อยคำเหยียดหยาม หยาบคาย สร้างความเกลียดชัง ลดทอน ดูหมิ่น ด้อยค่า ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสียในเกียรติยศชื่อเสียง
ในสังคมประชาธิปไตย ความแตกต่างหลายหลากทางความคิดความเห็นเป็นเรื่องธรรมดาที่ทุกฝ่ายต้องเคารพ การใช้สิทธิและเสรีภาพที่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น ขาดความรับผิดชอบ และบั่นทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่น ไม่เพียงสะท้อนถึงความคับแคบทางความคิด และการไร้ซึ่งวุฒิภาวะ แต่ยังอาจทำให้สังคมใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผล และเป็นส่วนหนึ่งของอุปสรรคในการพัฒนาประชาธิปไตย
ด้วยเหตุนี้ กสม. จึงขอให้สถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัด เร่งตรวจสอบพฤติกรรมและจริยธรรมของบุคลากรของสถาบัน และขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมในกรณีคุกคามทางเพศด้วย
นอกจากนี้ ขอให้ทุกฝ่ายโดยเฉพาะบุคคลสาธารณะที่มีส่วนชี้นำสังคมเป็นแบบอย่างที่ดีในการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่นและแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ด้วยความรับผิดชอบ และขอให้สังคมร่วมกันสร้างพื้นที่ปลอดภัยท่ามกลางความเห็นอันแตกต่างหลากหลาย เพื่อให้ประเทศพัฒนาและก้าวสู่ศักราชใหม่ที่ทุกฝ่ายเคารพในหลักสิทธิมนุษยชน
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “คุณหญิงหน่อย” เผยสาเหตุแจ้งความ “โดม ปกรณ์” ปมโพสต์หื่น “จินนี่”
- “อานนท์” โพสต์ขอโทษ “ไอซ์ รักชนก” กล่าวหาแม่เป็น Sex Worker
- สส.ไอซ์ ฝากถึง อานนท์ หลังถูกเหยียด กล่าวหาแม่เป็น Sex Worker
ติดตาม The Thaiger บน Google News: