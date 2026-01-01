เจ้าตูบผวาพลุปีใหม่ วิ่งหนีมุดซอกตึก ร้องระงมหวิดสิ้นใจ กู้ภัยระดมเจาะปูนช่วยสำเร็จ
สุนัขตกใจเสียงพลุปีใหม่ วิ่งเตลิดหนีตายเข้าไปติดในซอกตึก ร้องโหยหวนข้ามคืน กู้ภัยระดมเครื่องมือเจาะกำแพงช่วยเหลือสำเร็จ
เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2569 เจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิใต้เต็กตึ้ง จุดกำแพงเซา นำอุปกรณ์ตัดถ่างและเครื่องเจาะคอนกรีต เข้าตรวจสอบบริเวณหน้าวัดชัน หมู่ 4 ต.กำแพงเซา อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช หลังได้รับแจ้งเหตุจากชาวบ้านว่า พบสุนัขติดอยู่ในซอกตึก ไม่สามารถออกมาได้และส่งเสียงร้องอย่างทรมานตลอดเวลา
จากควันหลงการเฉลิมฉลองเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ตลอดทั้งคืนที่ผ่านมา ซึ่งมีการจุดพลุและประทัดเสียงดังสนั่นหวั่นไหวไปทั่วพื้นที่นั้น เป็นเหตุให้สุนัขและแมวจำนวนมากตื่นตระหนก โดยเฉพาะสุนัขพันธุ์ไทยตัวเกิดเหตุที่ตกใจเสียงระเบิดจนเสียขวัญ วิ่งเตลิดหนีตายเข้าไปซุกตัวในช่องว่างระหว่างกำแพงบ้านกับตึก จนลำตัวติดแน่นขยับเขยื้อนไม่ได้
ทีมกู้ภัยพิจารณาสถานการณ์แล้วพบว่า ช่องว่างที่สุนัขเข้าไปติดนั้นมีความแคบมาก ไม่สามารถดึงตัวออกมาด้วยวิธีปกติ จึงเจรจาขออนุญาตเจ้าของบ้านเพื่อทำการเจาะกำแพงตึกเปิดช่องทาง โดยเจ้าหน้าที่เร่งมือใช้เครื่องมือเจาะผนังคอนกรีตอย่างระมัดระวัง จนสามารถนำร่างสุนัขที่อยู่ในอาการหวาดกลัวออกมาได้อย่างปลอดภัย ท่ามกลางความโล่งใจของชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย
ที่มา: โหนกระแส
