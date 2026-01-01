ยืนขำจนเกือบขิต ไวรัลส่งท้ายปี พนง.ห้างฉลองแต่ลืมปิดไมค์ ลูกค้าอมยิ้มสนั่นเพลงที่ร้องทำรู้อายุ
เข้าห้างดังเจอเซอร์ไพรส์ปีใหม่ เสียงตามสายเจอพนักงานร้องเพลง ดูทรงแล้วลืมปิดไมค์แน่นอน ที่ฮากว่านั้นคือเพลงที่ร้อง ทำเอารู้อายุ
บรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2569 กลายเป็นเรื่องราวสุดประทับใจแกมเสียงหัวเราะ เมื่อผู้ใช้งาน TikTok บัญชี @kwannn.ch ได้เผยแพร่คลิปวิดีโอเหตุการณ์ภายในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมา
เหตุการณ์เริ่มจากเสียงประกาศตามสายที่ควรจะเป็นการแจ้งข้อมูลข่าวสารปกติ กลับกลายเป็นเสียงร้องเพลงสดๆ ของพนักงานรายหนึ่งที่ดูเหมือนจะ “ลืมปิดไมโครโฟน” หลังจากปฏิบัติหน้าที่เสร็จสิ้น โดยพนักงานคนดังกล่าวได้โชว์น้ำเสียงผ่านลูกคอในท่อนฮิตที่ว่า “…แล้วฉันเลือกอะไรได้ไหม เลือกให้เธอไม่ไปได้หรือเปล่า…”
สิ่งที่ทำให้ลูกค้าที่กำลังเดินช้อปปิ้งถึงกับต้องกลั้นขำและอมยิ้มไปตามๆ กัน ไม่ใช่เพียงความมั่นใจในเสียงร้อง แต่เป็น “บทเพลง” ที่เจ้าตัวเลือกมาขับร้อง เนื่องจากเพลง “เลือกได้ไหม” ของเกิร์ลกรุ๊ปในตำนานอย่างวงซาซ่า (Zaza) นั้น เป็นเพลงฮิตระดับตำนานจากยุค 2000 ซึ่งทำเอาชาวเน็ตและลูกค้าในห้างต่างคอมเมนต์เป็นเสียงเดียวกันว่า เพลงนี้เฉลยอายุคนร้องเรียบร้อยแล้ว
คลิปดังกล่าวมียอดผู้เข้าชมและแชร์ต่อเป็นจำนวนมาก โดยส่วนใหญ่เข้ามาแสดงความคิดเห็นในเชิงบวกว่า เป็นสีสันที่สร้างรอยยิ้มให้กับผู้คนในช่วงเทศกาลได้เป็นอย่างดี บ้างก็แซวว่าพนักงานคนนี้น่าจะเป็นตัวตึงในยุคเซ็นเตอร์พอยท์ หรือบางคนก็บอกว่าฟังแล้วอยากจะเดินไปหยิบไมค์มาร้องต่อให้จบเพลง (ดูคลิป).
@kwannn.ch
อ่านข่าวเพิ่มเติม
- เคาต์ดาวน์ 2026 ประมวลภาพบรรยากาศ 3 เวทีส่งท้ายปีสุดยิ่งใหญ่
- CNN ปักหมุด เตรียมถ่ายทอดสดเคาต์ดาวน์ปีใหม่ ที่ไอคอนสยาม กรุงเทพฯ
- ออมสิน ปิดบัญชียกหนี้ 3 ครอบครัวทหาร ทายาทวีรบุรุษชายแดนไทย-กัมพูชา
ติดตาม The Thaiger บน Google News: