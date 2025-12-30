ยศชนัน นำทัพผู้สมัครสส.กทม.เพื่อไทย จิบกาแฟยามเช้า-ชูแก้ปากท้อง ป้าสุดปลื้มขอหอมแก้ม
ยศชนัน-จุลพันธ์ ควงผู้สมัคร กทม.เพื่อไทย เดินตลาดเช้าวัดเกาะ สื่อสารนโยบายแก้ปากท้อง ร่วมจิบกาแฟยามเช้ากับคนมาจ่ายตลาด – เจอป้าสุดปลื้ม ขอหอมแก้ม อ.เชน หน่อย
บรรยากาศยามเช้าที่ ตลาดวัดเกาะ เขตสายไหม เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2568 คึกคักตั้งแต่ช่วง 7 โมงเช้า เมื่อแกนนำพรรคเพื่อไทย นำโดย ศ.ดร. ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ควงคู่มากับนายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี เดินลุยตลาดพบปะประชาชนและพ่อค้าแม่ขาย เพื่อสำรวจปัญหาปากท้องและรับฟังเสียงสะท้อนจากคนในพื้นที่โดยตรง
ตลอดสองข้างทางที่เดินผ่าน บรรยากาศเป็นไปอย่างเป็นกันเองและคึกคักอย่างมาก มีประชาชนที่มาจับจ่ายใช้สอยและบรรดาพ่อค้าแม่ค้าเข้ามาทักทาย ขอจับมือ และให้กำลังใจคณะทำงานตลอดสาย บางช่วงมีการหยุดพูดคุยแลกเปลี่ยนปัญหาเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิด
ไฮไลท์สำคัญอยู่ที่ช่วงหนึ่งขณะกำลังทักทายกลุ่มแม่ค้า มีแฟนคลับรุ่นใหญ่เข้ามาขอหอมแก้ม ศ.ดร. ยศชนัน ทำเอาเจ้าตัวถึงกับออกอาการเขินจัดจนหน้าแดงก่ำ เรียกเสียงหัวเราะจากผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ สร้างสีสันให้กับการลงพื้นที่ในวันนี้ หลังจากนั้นได้ร่วมนั่งรับประทานอาหารเช้าและร่วมวงพูดคุยกับพี่น้องประชาชนที่มาจ่ายตลาดอย่างเป็นกันเอง
การลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการรณรงค์หาเสียงในพื้นที่เลือกตั้งของ นางสาวรัตติกาล แก้วเกิดมี ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร เขต 11 เบอร์ 7 และ นายสมชาย เวสารัชตระกูล ว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) เขตสายไหม พรรคเพื่อไทย
สำหรับคณะผู้บริหารพรรคที่ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ ประกอบด้วยบุคคลสำคัญของพรรคเพื่อไทย ได้แก่ นายจักรพงษ์ แสงมณี รองหัวหน้าพรรค , นายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ รองหัวหน้าพรรค , นายศึกษิษฏ์ ศรีจอมขวัญ โฆษกพรรค , นายชนินทร์ รุ่งธนเกียรติ รองเลขาธิการพรรค และผู้สมัคร ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ และ นายธงธรรม เวชยชัย ผู้สมัคร ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ
และผู้สมัคร สส.เขต พรรคเพื่อไทย อาทิ เขต 8 นายสุรชาติ เทียนทอง จตุจักร (ยกเว้นแขวงจันทรเกษม,แขวงเสนานิคม), หลักสี่ (เฉพาะแขวงทุ่งสองห้อง) , เขต 10 นายภูมิพัฒน์ โหสกุล ดอนเมือง , เขต 12 ภูร์ผา ไทยแท้ บางเขน (เฉพาะแขวงท่าแร้ง) ลาดพร้าว (เฉพาะแขวงจรเข้บัว) สายไหม (เฉพาะแขวงออเงิน) , เขต 9 สายัณต์ จันทร์เหมือนเผือก หลักสี่ (เฉพาะแขวงตลาดบางเขน) บางเขน (เฉพาะแขวงอนุสาวรีย์) จตุจักร (เฉพาะแขวงจันทรเกษมและแขวงเสนานิคม).
