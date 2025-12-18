‘จุลพันธ์’ ยันส่งครบ 400 เขต เผยกระแส เชน ยศชนัน แรงมาก มั่นใจเพื่อไทยคว้าชัยแน่นอน
เพื่อไทยเดินหน้าลุยเลือกตั้ง 400 เขต จุลพันธ์ เผยกระแสหลังเปิดตัว เชน ยศชนัน ลงแคนดิเดตนายกฯ มาแรง มั่นใจพรรคชนะแน่นอน
วันที่ 18 ธันวาคม 2568 นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทย ออกมาประกาศความพร้อมแบบเต็มสูบ ยืนยันพรรคเพื่อไทยส่งผู้สมัคร สส. ครบทั้ง 400 เขต และสส.แบบบัญชีรายชื่อ 100 คน อย่างแน่นอน เผยภาพรวมผู้สมัครขณะนี้ลงตัวเกือบทั้งหมดแล้ว และอยู่ระหว่างการจัดเรียงลำดับปาร์ตี้ลิสต์ซึ่งจะชัดเจนในช่วงวันสุดท้ายก่อนรับสมัคร
นายจุลพันธ์ เผยว่า หลังการเปิดตัวแคนดิเดตนายกฯ จากพรรคเพื่อไทยผ่านไปแค่ 2 วัน กระแสตอบรับจากสังคมดีเกินคาด โดยเฉพาะ เชน ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ เนื่องจากเป็นการนำเสนอมิติใหม่ของการเมืองไทยที่ต้องการลดความขัดแย้งและการป้ายสีกัน อีกทั้งนายยศชนัน ยังเป็นนักสร้างและมีแนวคิดแบบนักวิทยาศาสตร์ ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมทางการเมืองที่สังคมกำลังต้องการ
นายจุลพันธ์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวอย่างมั่นใจว่า “ด้วยความลงตัวของแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีทั้ง 3 คนจากพรรคเพื่อไทย โดยเฉพาะการเข้ามาเสริมทัพของ เชน ยศชนัน จะกลายเป็นกุญแจสำคัญที่นำพรรคเพื่อไทยไปสู่ชัยชนะในสนามเลือกตั้งครั้งนี้ได้อย่างแน่นอน”
อ้างอิงจาก : ch3plus, FB พรรคเพื่อไทย
