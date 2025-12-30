ชาวเน็ตขุดโพสต์ “โดม” โพสต์ถามหารหัส ใต้ภาพเปิดตัว Kamen Rider หญิง
ชาวเน็ตขุดโพสต์ โดม ปกรณ์ ลัม โพสต์ถามหาวาร์ป ถามหารหัส ใต้ภาพเปิดตัว Kamen Rider หญิง ท่ามกลางเสียงปรามของชาวเน็ต
จากกรณีประเด็นระอุโซเชียลหลังจากที่เพจเฟซบุ๊ก โดม ปกรณ์ ลัม ดาราดังเข้ามาแสดงความคิดเห็นที่ดูไม่เหมาะสมใต้โพสต์ของ “ดิว วีรวัฒน์” ที่เกี่ยวกับ “จินนี่ ยศสุดา” ลูกสาวคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ หนึ่งในแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ของพรรคไทยสร้างไทย โดยระบุว่า “ดูไปดูมาเริ่มเงี่- แล้วนะ เหี-” จนทำให้ถูกวิพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสมนั้น
ทั้งนี้อีกโพสต์หนึ่งของโดมถูกกลับมาหยิบยกขึ้นมาอีกครั้ง โดยเป็นโพสต์เมื่อวันที่ 10 ธ.ค. 2568 โดยในโพสต์นั้นเพจเฟซบุ๊กของโดมได้แชร์ภาพของ KAMEN RIDER EINS ซึ่งมีไรเดอร์หญิง นำแสดงโดย อามาเนะ เทนโช วัย 20 ปี
โดยในโพสต์นั้นเพจเฟซบุ๊กของโดมได้เขียนข้อความว่า “ชุดสวยมาก ว่าแต่เรื่องนี้รหัสอะไรครับ” ก่อนจะโพสต์ต่อว่า “วาร์ปกูอยู่ไหน” ท่ามกลางเสียงติงของชาวเน็ตว่าไม่เหมาะสม และมองว่าทุกเรื่องที่มาจากญี่ปุ่นต้องเป็นเรื่อง AV อย่างไรก็ตามไม่ได้มีการระบุว่าโพสต์นี้เป็นตัวของโดมโพสต์เอง หรือแอดมินกันแน่
สำหรับ อามาเนะ เทนโช เป็นลูกสาวคนที่สองของ ฟูจิโอกะ ฮิโรชิ ซึ่งเป็นตำนานที่รับบทไอ้มดแดง Kamen Rider V1 ในปี 1971 โดย Kamen Rider ภาคนี้ ยังเป็นคาเมนไรเดอร์หญิงตัวเอกหญิงคนแรกอีกด้วย
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “โดม ปกรณ์” ขอโทษ ยันไม่ได้เป็นคนเขียน ปมโพสต์หื่นใส่ “จินนี่”
- พรรคไทยสร้างไทย ตัดสินใจดำเนินคดีดาราดัง ประเดิม พรบ. ฉบับใหม่
- “โดม ปกรณ์ ลัม” อัดคลิปขอโทษ รับเป็นคนเมนต์เอง อ้างเมา ไม่รู้ว่าเป็น “จินนี่”
ติดตาม The Thaiger บน Google News: