ชาวเน็ตขุดโพสต์ “โดม” โพสต์ถามหารหัส ใต้ภาพเปิดตัว Kamen Rider หญิง

เผยแพร่: 30 ธ.ค. 2568 12:59 น.| อัปเดต: 30 ธ.ค. 2568 13:10 น.
511

ชาวเน็ตขุดโพสต์ โดม ปกรณ์ ลัม โพสต์ถามหาวาร์ป ถามหารหัส ใต้ภาพเปิดตัว Kamen Rider หญิง ท่ามกลางเสียงปรามของชาวเน็ต

จากกรณีประเด็นระอุโซเชียลหลังจากที่เพจเฟซบุ๊ก โดม ปกรณ์ ลัม ดาราดังเข้ามาแสดงความคิดเห็นที่ดูไม่เหมาะสมใต้โพสต์ของ “ดิว วีรวัฒน์” ที่เกี่ยวกับ “จินนี่ ยศสุดา” ลูกสาวคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ หนึ่งในแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ของพรรคไทยสร้างไทย โดยระบุว่า “ดูไปดูมาเริ่มเงี่- แล้วนะ เหี-” จนทำให้ถูกวิพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสมนั้น

ทั้งนี้อีกโพสต์หนึ่งของโดมถูกกลับมาหยิบยกขึ้นมาอีกครั้ง โดยเป็นโพสต์เมื่อวันที่ 10 ธ.ค. 2568 โดยในโพสต์นั้นเพจเฟซบุ๊กของโดมได้แชร์ภาพของ KAMEN RIDER EINS ซึ่งมีไรเดอร์หญิง นำแสดงโดย อามาเนะ เทนโช วัย 20 ปี

โดยในโพสต์นั้นเพจเฟซบุ๊กของโดมได้เขียนข้อความว่า “ชุดสวยมาก ว่าแต่เรื่องนี้รหัสอะไรครับ” ก่อนจะโพสต์ต่อว่า “วาร์ปกูอยู่ไหน” ท่ามกลางเสียงติงของชาวเน็ตว่าไม่เหมาะสม และมองว่าทุกเรื่องที่มาจากญี่ปุ่นต้องเป็นเรื่อง AV อย่างไรก็ตามไม่ได้มีการระบุว่าโพสต์นี้เป็นตัวของโดมโพสต์เอง หรือแอดมินกันแน่

สำหรับ อามาเนะ เทนโช เป็นลูกสาวคนที่สองของ ฟูจิโอกะ ฮิโรชิ ซึ่งเป็นตำนานที่รับบทไอ้มดแดง Kamen Rider V1 ในปี 1971 โดย Kamen Rider ภาคนี้ ยังเป็นคาเมนไรเดอร์หญิงตัวเอกหญิงคนแรกอีกด้วย

Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

