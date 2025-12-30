ประวัติ “โดม ปกรณ์ ลัม” จากเจ้าหนูโฆษณา สู่ฉายาหล่อขั้นเทพ และนักธุรกิจร้อยล้าน

เปิดประวัติ “โดม ปกรณ์ ลัม” ย้อนเส้นทางกว่า 40 ปีในวงการบันเทิง เริ่มต้นจากเด็กน้อยหน้ากล้อง สู่นักร้องร็อกไอคอนยุค 90 ก่อตั้งค่ายเพลง และล่าสุดกับบทบาทผู้บริหารธุรกิจสุขภาพ DOME WEALTHALITY
หากพูดถึงซูเปอร์สตาร์เมืองไทยที่มีใบหน้าหล่อเหลาเป็นอมตะ ชื่อของ โดม-ปกรณ์ ลัม ย่อมติดอยู่ในอันดับต้น ๆ อย่างแน่นอน เขาไม่ได้มีดีแค่หน้าตา แต่ยังพกความสามารถมาเต็มกระเป๋า ทั้งงานเพลง งานแสดง และงานบริหาร วันนี้เราจะพาไปย้อนเส้นทางชีวิตของผู้ชายคนนี้ จากเด็กน้อยในกองถ่ายโฆษณา สู่ผู้บริหารมาดเท่ในปัจจุบัน
จุดเริ่มต้นฉายา “หล่อขั้นเทพ” วัยเด็กที่โตในกองถ่าย
โดม มีชื่อจริงว่า ปกรณ์ ลัม เกิดเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2522 ที่โรงพยาบาลสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร เดิมทีตอนแจ้งเกิดใช้ชื่อว่า “สยาม ลัม” ก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นชื่อปัจจุบัน ส่วนชื่อเล่น “โดม” มาจากชื่อภาษาอังกฤษว่า “Dominic” (โดมินิค)
ชีวิตวัยเด็กของโดมแตกต่างจากเด็กทั่วไป เขาเติบโตมาในสตูดิโอมากกว่าสนามเด็กเล่น เมื่อแม่พาเข้าสู่วงการโฆษณาตั้งแต่อายุเพียง 2 ขวบ และมีผลงานถ่ายโฆษณาต่อเนื่องรวมกว่า 50 ชิ้น ก่อนจะขยับมารับงานแสดงภาพยนตร์เรื่องแรกในเรื่อง “อีจู้กู้ปู่ป้า”
ด้านการศึกษา โดมจบระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนปานะพันธุ์วิทยา (ลาดพร้าว) ก่อนจะบินลัดฟ้าไปศึกษาต่อด้าน ซาวด์เอ็นจีเนียร์ (Sound Engineering) ที่สหรัฐอเมริกา วิชาความรู้ที่ได้จากต่างแดนนี้เอง กลายเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้เขาไม่ใช่แค่นักร้อง แต่เป็นคนทำเพลงที่เข้าใจระบบเสียงอย่างลึกซึ้งในเวลาต่อมา
เส้นทางสายดนตรี จากไอดอล RS สู่ชาวร็อก NOLOGO
โดมแจ้งเกิดเป็นศิลปินเต็มตัวในช่วงอายุประมาณ 15 ปี ภายใต้สังกัดอาร์เอส (RS) สร้างปรากฏการณ์ความฮิตในหมู่วัยรุ่นยุค 90 ด้วยภาพลักษณ์สุดเท่ โดยมีอัลบั้มเดี่ยวที่แฟนเพลงจดจำได้ดี ได้แก่
- Dome
- Dangerous Dome
- Dome Question
- Dome Naked
เมื่อเติบโตขึ้น โดมตัดสินใจเปลี่ยนแนวทางดนตรีครั้งใหญ่ ก้าวสู่บทบาทนักร้องนำวง NOLOGO ทำเพลงแนวอิเล็กทรอนิกส์ร็อกที่ล้ำสมัยในยุคนั้น โดยมีผลงานอัลบั้มอย่าง How to be a rock star, Mosaic, Gravity และ EP Mind Your Head
บทบาทผู้บริหารค่ายเพลงและธุรกิจสุขภาพ
ความหลงใหลในดนตรีผลักดันให้โดมเปิดค่ายเพลงของตัวเองในชื่อ Iconic Records เมื่อปี 2555 โดยสร้างความฮือฮาด้วยการจัดแคมเปญออดิชันศิลปินหน้าใหม่ผ่านแพลตฟอร์ม Google+ ซึ่งถือเป็นเรื่องใหม่มากในวงการเพลงไทยขณะนั้น
ปัจจุบัน โดมขยายบทบาทสู่การเป็นนักธุรกิจเต็มตัว โดยเปิดตัวธุรกิจสายสุขภาพภายใต้บริษัท DOME WEALTHALITY เน้นนำเสนอนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่ต่อยอดจากงานวิจัย ร่วมมือกับหน่วยงานวิทยาศาสตร์ชั้นนำของไทย
นอกจากงานเพลง โดมยังมีผลงานการแสดงที่สร้างชื่อเสียงหลายเรื่อง เช่น ละครเรื่อง “รักไม่มีวันตาย” และ “ตะวันทอแสง” ด้านชีวิตครอบครัว เขาจดทะเบียนสมรสกับ เมทัล สุขขาว ลูกสาวของ ร็อคเคสตร้า เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2562
ในอีกมุมหนึ่ง โดมยังให้ความสำคัญกับงานสังคม โดยเคยจัดมินิคอนเสิร์ตการกุศลเพื่อนำรายได้สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดี ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้อีกด้วย
