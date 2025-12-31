รถไฟใกล้มาชูปิกชู ประสานงาในเปรู ตาย 1 ศพ บาดเจ็บ 40 ราย
รถไฟใกล้มาชูปิกชู ประสานงาในเปรู เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 1 ศพ และได้รับบาดเจ็บกว่า 40 ราย เร่งช่วยเหลือนักท่องเที่ยวตกค้างนับร้อยคน
เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม สำนักข่าว BBC รายงานว่าเกิดเหตุรถไฟใกล้มาชูปิกชู สถานที่ท่องเที่ยวดังในประเทศเปรู เกิดเหตุประสานงากัน ทำให้คนขับรถไฟเสียชีวิต 1 ศพ และมีผู้ได้รับบาดเจ็บกว่า 40 ราย
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ต้องใช้รถพยาบาลมากถึง 20 คัน ในการนำตัวส่งผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาล นอกจากนี้สื่อท้องถิ่นยังระบุด้วยว่าขณะนี้ยังมีนักท่องเที่ยวตกค้างหลายร้อยคน เนื่องจากสภาพแวดล้อมไม่อำนวยในการเคลื่อนย้าย
เบื้องต้นยังไม่ทราบสาเหตุของอุบัติเหตุนี้ และต้องทำการสอบสวนเพิ่มเติมต่อไป
สำหรับจุดเกิดเหตุนั้นอยู่ใกล้มาชูปิกชู สถานที่ดังและโบราณสถานสำคัญของโลก โดยนักท่องเที่ยวสามารถนั่งรถไฟ นั่งรถบัส หรือเดินขึ้นไปเองได้
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ดับพุ่ง 13 ศพ รถไฟข้ามทวีปเม็กซิโกตกราง เจ็บเฉียดร้อย สลดรับปีใหม่
- รถไฟอินเดียชนกัน ตาย 233 ศพ เจ็บเกือบพันราย เชื่อยอดพุ่งอีก
ติดตาม The Thaiger บน Google News: