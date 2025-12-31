ข่าวต่างประเทศ

ญี่ปุ่นระแวง ทุนจีนกว้านซื้อที่ดินติดฐานทัพสำคัญ ทั้งเกาะมีคนถิ่นแค่ 7 คน หวั่นเสียเกาะทั้งผืน

เผยแพร่: 31 ธ.ค. 2568 08:54 น.| อัปเดต: 31 ธ.ค. 2568 08:54 น.
ชาวบ้านบนเกาะคาซาสะระนาสิกในทะเลเซโตะ ที่มีประชากรเพียงแค่ 7 คน แสดงความกังวล หลังพบนายทุนจีนกว้านซื้อที่ดินใกล้ฐานทัพสำคัญ หวั่นเสียทั้งเกาะ

เกาะคาซาสะ (Kasasajima) เกาะขนาดเล็กในจังหวัดยามางูจิ กำลังเผชิญกับประเด็นร้อนเรื่องการถือครองที่ดินของชาวต่างชาติ แม้จะเป็นเกาะที่เงียบสงบและเป็นจุดตกปลานอดนิยม แต่ปัจจุบันมีประชากรอาศัยอยู่เพียง 7 คน และส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ

ชาวบ้านบนเกาะเริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติเมื่อมีนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ชาวจีนเดินทางมาที่เกาะบ่อยครั้ง และมีการปักเสาสีแดงไว้ในป่าหลายจุด จากการตรวจสอบทะเบียนที่ดินพบข้อมูลว่าผู้ซื้อเป็นบุคคลสัญชาติจีน อาศัยอยู่ในนครเซี่ยงไฮ้ โดยเขาได้ซื้อที่ดินไปประมาณ 3,700 ตารางเมตร (เกือบ 2.5 ไร่) ในบริเวณตรงข้ามกับชุมชน

นอกจากนี้ ยังมีการนำเครื่องจักรเข้ามาและติดตั้งเสาไฟฟ้าเสร็จสิ้นเมื่อเดือนธันวาคม 2567 โดยตัวแทนผู้ซื้ออ้างว่า “ซื้อเพื่อสร้างบ้านพักตากอากาศ”

ประเด็นที่สร้างความกังวลมากที่สุดคือ “ทำเลที่ตั้ง” ของเกาะคาซาสะนั้น ตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์สำคัญ เพราะเกาะนี้อยู่ห่างจากฐานทัพอากาศสหรัฐฯ ในเมืองอิวากุนิเพียง 20 กิโลเมตร และห่างจากฐานทัพเรือคุเระของกองกำลังป้องกันตนเองทางเรือญี่ปุ่นเพียง 50 กิโลเมตร

แม้ญี่ปุ่นจะมีกฎหมายตรวจสอบการใช้ที่ดินรอบฐานทัพ แต่เกาะแห่งนี้กลับไม่อยู่ในเขตพื้นที่ควบคุม 1 กิโลเมตรตามกฎหมาย ทำให้ปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายที่สามารถยับยั้งการซื้อขายที่ดินของชาวต่างชาติได้โดยตรง

นายฮิเดยะ ยากิ ตัวแทน “กลุ่มปกป้องเกาะคาซาสะ” และชาวบ้านอีก 7 คน แสดงความกังวลว่าหากพวกตนเสียชีวิตไป เกาะนี้จะกลายเป็นเกาะร้างที่คนต่างชาติเข้ามาทำอะไรก็ได้ตามใจชอบ เนื่องจากเกาะนี้มีทรัพยากรน้ำและแสงแดดที่เหมาะแก่การพึ่งพาตนเองอย่างมาก

ด้านชาวบ้านได้เริ่มทำคราวด์ฟันดิง (Crowdfunding) ตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคมที่ผ่านมา เพื่อระดมเงิน 20 ล้านเยน (ประมาณ 4 ล้านบาท) ไปขอซื้อที่ดินคืนจากชาวจีน โดยผ่านไปเพียงครึ่งเดือนมียอดบริจาคแล้วกว่า 2 ล้านเยน (ประมาณ 4 แสนบาท)

ขณะที่ นางคิมิเอะ โอโนดะ รัฐมนตรีด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ระบุว่ารัฐบาลเตรียมบังคับใช้มาตรการใหม่ในปีหน้า โดยกำหนดให้ผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์และป่าไม้ต้อง “ลงทะเบียนสัญชาติ” และบุคคลที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศต้องรายงานการซื้อที่ดินในญี่ปุ่นทุกกรณี

อ้างอิง : news.yahoo.co.jp , Youtube ANNnewsCH

 

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021

