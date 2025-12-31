พรรคเศรษฐกิจ เผยเหตุผลชื่อปาร์ตี้ลิสต์ “พลเอกรังษี” อยู่ลำดับ 10
พรรคเศรษฐกิจ เผยเหตุผลชื่อ พลเอกรังษี อยู่ลำดับที่ 10 ถ้าเข้าไปคนเดียวไม่มีความหมาย มั่นใจเลือกตั้งรอบนี้ได้ 3 ล้านเสียง
พรรคเศรษฐกิจ ชี้แจงกรณีที่ พลเอกรังษี กิติญาณทรัพย์ หัวหน้าพรรคเศรษฐกิจ และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ตัดสินใจเป็นผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) แบบบัญชีรายชื่อ ปรากฎอยู่ในลำดับที่ 10 โดยให้เหตุผลว่า หากลงปาร์ตี้ลิสต์ลำดับที่ 1 และได้เข้าไปเพียงไม่กี่คน จะไม่สามารถทำอะไรได้เลย จึงต้องการให้การตัดสินใจเป็นของประชาชน คะแนนเสียงที่พรรคต้องได้เพื่อให้ พลเอกรังษี ได้เข้าสภาผู้แทนราษฎร คืออย่างน้อย 3 ล้านเสียง
พร้อมแสดงความมั่นใจว่า จะได้คะแนนเสียงถึง 3 ล้านเสียง และให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจ ซึ่งผู้ที่อยู่ในปาร์ตี้ลิสต์ลำดับที่ 1-10 จะต้องเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการแก้ไขกฎหมายเรื่องนโยบาย “ทุจริตเท่ากับประหาร”
ทั้งนี้ พลเอกรังษี เคยกล่าวในรายการ เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand ว่า สมมติผมเป็นเบอร์ 1 แล้วได้ไปคนเดียว มันจะมีความหมายอะไรครับ นอกจากว่าเราขายฝัน แต่นี่เราเป็นการเตรียมการว่าถ้าประชาชนตัดสินใจมอบเสียงข้างมากให้พรรคเศรษฐกิจ พรรคเราพร้อมทำงาน และจะไม่มีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันในเรื่องการแย่งตำแหน่งรัฐมนตรี
สำหรับ 10 อันดับรายชื่อปาร์ตีลิสต์พรรคเศรษฐกิจ ได้แก่
1. นายคริส โปตระนันทน์
2. นายพีรพล กนกวลัย
3. นางสาวอังสณา เนียมวณิชกุล
4. พลตำรวจตรีไพบูลย์ มะระพฤษณ์วรรณ
5. นายพริษฐ์ รัตนกุลเสรีเริงฤทธิ์
6. นายส่งศักดิ์ ฉัตรชูสกุล
7. นายณัชพล สุพัฒนะ
8. นพ.กอบชัย เปี่ยมเพชรกุล
9. นายศรัทธา คชพลายุกต์
10. พลเอกรังษี กิติญาณทรัพย์
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- รู้จัก บิ๊กตี๋ พลเอกรังษี กิติญาณทรัพย์ ผู้ทำนาย สงครามโลกครั้งที่ 3 จะเกิดเร็วๆ นี้
- หักมุม! พลเอกรังษี เผย “คลิปเสียงอุ๊งอิ๊ง” คนปล่อยไม่ใช่ ฮุนเซน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: