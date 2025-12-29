ข่าวต่างประเทศ

จีนเปิดฉากซ้อมรบใหญ่ รอบเกาะไต้หวัน ส่งสัญญาณเตือน! ญี่ปุ่น-สหรัฐ

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 29 ธ.ค. 2568 15:50 น.| อัปเดต: 29 ธ.ค. 2568 15:50 น.
76
สีจิ้นผิง ซ้อมรบไต้หวัน
ภาพ @AP

กองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน (PLA) เปิดฉากซ้อมรบใหญ่ “Justice Mission 2025” รอบเกาะไต้หวัน จำลองสถานการณ์ปิดล้อมท่าเรือสำคัญและโจมตีเป้าหมายทางทะเล ด้านไต้หวันสั่งยกระดับการป้องกันสูงสุด พร้อมโชว์เขี้ยวเล็บระบบจรวด HIMARS สกัดกองทัพมังกร

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2568 สถานการณ์ในช่องแคบไต้หวันทวีความตึงเครียดถึงขีดสุด หลังกองบัญชาการภาคตะวันออกของจีนประกาศเริ่มต้นการซ้อมรบภายใต้รหัส “Justice Mission 2025” โดยมีการสนธิกำลังทั้งกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และกองพลจรวด เพื่อทดสอบขีดความสามารถในการโจมตีแบบประสานงานและการปิดล้อมเกาะไต้หวันอย่างเต็มรูปแบบ

การซ้อมรบในครั้งนี้ จีนกำหนดเขตอันตรายชั่วคราวไว้ 5-7 จุดรอบเกาะ ซึ่งนักวิเคราะห์มองว่ามีขนาดใหญ่และขยับเข้าใกล้ชายฝั่งไต้หวันมากกว่าครั้งที่ผ่านมา โดยเน้นหนักไปที่การปิดล้อมท่าเรือหลัก ซึ่งมีแผนจำลองการตัดเส้นทางลำเลียงเสบียงและพลังงาน

ต่อมาคือ การสกัดกั้นกองกำลังภายนอก (A2/AD) โดยจีนออกสื่อโฆษณาชวนเชื่อเป็นรูปโล่ยักษ์ 2 อัน ปิดกั้นช่องแคบมิยาโกะและช่องแคบบาชิ เพื่อแสดงเจตนาในการกันไม่ให้สหรัฐฯ และพันธมิตรเข้ามาแทรกแซงหากเกิดสงคราม อีกทั้งมีการยิงขีปนาวุธและปืนใหญ่ระยะไกลทางตอนเหนือและตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะ

EASTERN THEATER COMMAND SOCIAL MEDIA / VIA JIJI

จีนระบุชัดเจนว่านี่คือ “คำเตือนที่รุนแรง” ต่อกลุ่มแบ่งแยกดินแดนและอิทธิพลจากภายนอก โดยปัจจัยกระตุ้นสำคัญคือ

  • ดีลอาวุธประวัติศาสตร์ สหรัฐฯ เพิ่งอนุมัติขายอาวุธให้ไต้หวันมูลค่าสูงถึง 1.11 หมื่นล้านดอลลาร์ (ราว 3.8 แสนล้านบาท) ซึ่งรวมถึงระบบจรวด HIMARS
  • ท่าทีของญี่ปุ่น หลังจาก ซานาเอะ ทาคาอิจิ นายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นระบุว่า ญี่ปุ่นอาจเข้าแทรกแซงทางทหารหากจีนโจมตีไต้หวัน ซึ่งสร้างความไม่พอใจอย่างมากให้กับปักกิ่ง

อย่างไรก็ดี กระทรวงกลาโหมไต้หวันแถลงการณ์ประณามการซ้อมรบว่าเป็นการทำลายสันติภาพในภูมิภาค พร้อมเผยแพร่วิดีโอการเตรียมความพร้อมของกองทัพ โดยมีการนำระบบไฮมาร์ส (HIMARS) ออกมาโชว์ศักยภาพ ซึ่งมีระยะยิงไกลถึง 300 กิโลเมตร สามารถยิงถึงมณฑลฝูเจี้ยนของจีนได้ทันทีหากถูกโจมตี

ขณะที่หน่วยยามฝั่งไต้หวันได้ส่งเรือตรวจการณ์ขนาดใหญ่เข้าประกบเรือของจีนที่พยายามขยับเข้าใกล้เขตต่อเนื่อง (Contiguous Zone) หรือระยะ 24 ไมล์ทะเลจากชายฝั่ง พร้อมย้ำว่า “การปกป้องประชาธิปไตยไม่ใช่การยั่วยุ”

เหล่านักวิเคราะห์กังวลว่า จีนกำลังใช้ยุทธศาสตร์ทำให้การซ้อมรบกลายเป็นเรื่องปกติ (Normalization) เพื่อลดทอนการเฝ้าระวังของนานาชาติ และอาจเปลี่ยนจากการซ้อมรบเป็นการโจมตีจริงได้โดยที่ฝ่ายตรงข้ามมีเวลาเตรียมตัวน้อยที่สุด ซึ่งเป้าหมายการเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดของจีนถูกคาดการณ์ไว้ในปี 2027.

ที่มา : รอยเตอร์ , เดอะ การ์เดียน , Japantimes

นายจอห์น ลี ผู้ว่าการเขตบริหารพิเศษฮ่องกง (ซ้าย) จับมือกับประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีน ก่อนการประชุม ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน เมื่อ 16 ธันวาคม 2025 (Yan Yan/Xinhua via AP)
ขีปนาวุธ Barracuda 500 ซึ่งผลิตร่วมกันโดยบริษัท Anduril ของสหรัฐฯ และสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจงซานของไต้หวัน ถูกนำมาจัดแสดงในงานนิทรรศการเทคโนโลยีการบินและอวกาศและการป้องกันประเทศไทเป (TADTE) ณ ศูนย์นิทรรศการหนานกัง ในกรุงไทเป ประเทศไต้หวัน 20 ก.ย.2025 (AP Photo/Chiang Ying-ying, File)

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

เช็กด่วน! 5 ข้อควรรู้ ก่อนกลับบ้าน ปีใหม่ 2569 ปลอดภัยตลอดการเดินทาง

31 วินาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

กกต. ไฟเขียว “เท่าพิภพ” ลงสมัครชิงเก้าอี้ สส.กทม. เขต 33 ใช้เบอร์เดิม

2 นาที ที่แล้ว
Lawyer Kerdphol Kaewkird underwent surgery ข่าว

เปิดภาพ “ทนายเกิดผล” เข้าแอดมิดปลูกถ่ายไต พร้อมอัปเดตต้องรอพักฟื้นนานแค่ไหน?

13 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พรรคส้ม ขอโทษ เพื่อไทย ทำป้ายหาเสียงเสียหาย ยันไม่ใช่ทีมงานพรรค

13 นาที ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 30 ธ.ค. ร่วงหนัก เปิดตลาดหายวูบ 1,300 บาท ทองรูปพรรณเหลือ 66,000 บาท รับวันสิ้นปี

18 นาที ที่แล้ว
ไแดอลเกาหลีบุกทำเนียบรัฐบาลกัมพูชา เข้าพบ รมว.ท่องเที่ยว ยืนยันความปลอดภัย ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชาดึงบอยแบนด์เกาหลี กู้ภาพลักษณ์ประเทศ การันตีเที่ยวปลอดภัย

25 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“โดม ปกรณ์” ขอโทษ ยันไม่ได้เป็นคนเขียน ปมโพสต์หื่นใส่ “จินนี่”

27 นาที ที่แล้ว
Phutta Talk นัทปงครบรอบ 1 เดือน บันเทิง

คลิปเต็ม “ไอซ์ สารวัตร” ฝันเห็น “นัทปง” 29 วันที่ล่วงลับ ของสำคัญที่ให้ยังเก็บเสมอ

34 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ดจากแม่น้ำหนึ่ง งวด 2 มกราคม 2569 มีเลขชุด 3068 ที่น่าสนใจ เลขเด็ด

เลขเด็ด “แม่น้ำหนึ่ง” ประเดิมงวดปีใหม่ 2 ม.ค. 69 เคาะชุด 4 ตัวเน้นๆ ระวังเลขกลับหัว

42 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ปักธงชาติไทย พร้อมติดตั้งตู้คอนเทนเนอร์ ปกป้องคนไทยบ้านหนองจาน

43 นาที ที่แล้ว
ประวัติ &quot;ฤทธิรงค์ ภูมิสวัสดิ์&quot; ทนายหนุ่มไฟแรง ว่าที่ผู้สมัคร สส.มหาสารคาม ภูมิใจไทย ข่าว

ประวัติ “ฤทธิรงค์ ภูมิสวัสดิ์” ทนายหนุ่มไฟแรง ว่าที่ผู้สมัคร สส.มหาสารคาม ภูมิใจไทย

43 นาที ที่แล้ว
น้ำแข็ง ทิพวรรณ ประสบอุบัติเหตุ บันเทิง

น้ำแข็ง ทิพวรรณ รถตู้ชนยับ นาทีควันโขมง แพนิค-หายใจไม่ออก แฟน ๆ แห่ห่วง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อรรถวิชช์ รองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ ข่าวการเมือง

เปิดคลิป อรรถวิชช์ ยันนโยบาย “คุกกลางทะเล” ไม่ใช่แฟนซี หลังโซเชียลวิจารณ์สนั่น

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สื่อกัมพูชา เปิดภาพ สะพานจัยจุมเนี้ยะ ซ่อมเสร็จแล้ว หลังโดนไข่ F-16

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ประวัติ “โดม ปกรณ์ ลัม” จากเจ้าหนูโฆษณา สู่ฉายาหล่อขั้นเทพ และนักธุรกิจร้อยล้าน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชาวเน็ตถล่มยับ &quot;โดม ปกรณ์ ลัม&quot; โผล่เมนต์หื่นใส่ &quot;จินนี่&quot; ลูกสาวคุณหญิงสุดารัตน์ บันเทิง

ชาวเน็ตถล่มยับ “โดม ปกรณ์ ลัม” โผล่เมนต์หื่นใส่ “จินนี่” ลูกสาวคุณหญิงสุดารัตน์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไอซ์ รักชนก ประวัติชีวิตคนไม่รู้ โตในสลัม ไม่ยอมแพ้ชะตา สอบเข้ามธ. สู่สส.น้ำดี ข่าว

ไอซ์ รักชนก ประวัติชีวิตคนไม่รู้ โตในสลัม ไม่ยอมแพ้ชะตา สอบเข้ามธ. สู่สส.น้ำดี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เขมร สั่งห้ามบินโดรนทั่วประเทศ หลังพบ 250 ลำล้ำเข้าอธิปไตยไทย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพเรือ เผยพบทุ่นระเบิดสังหารเกลื่อนบ้านหนองรี เขมรละเมิดกฎหมายชัดเจน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

วิสามัญ คนร้ายขนยาบ้า หลังยิงปืนใส่เจ้าหน้าที่ พบของกลาง 2.5 ล้านเม็ด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ฟอร์บส์” ประกาศให้ “บียอนเซ่” นักร้องดัง เป็นมหาเศรษฐีพันล้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สรุปสาระสำคัญ การประชุมสามฝ่าย จีน-กัมพูชา-ไทย มุ่งสร้างความไว้ใจอีกครั้ง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สส.ไอซ์ ฝากถึง อานนท์ หลังถูกเหยียด กล่าวหาแม่เป็น Sex Worker

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 30/12/68 ดูดวง

5 ราศี การงานมีคนจับตา ทำดีได้หน้า ทำพลาดโดนจำ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
คุกตลอดชีวิต ผัวนางเอกซุปตาร์ โกง 4 พันล้าน ชีวิตดิ่งยับ ต้องหนีไปเล่นละครสั้น บันเทิง

คุกตลอดชีวิต ผัวนางเอกซุปตาร์ โกง 4 พันล้าน ชีวิตดิ่งยับ ต้องหนีไปเล่นละครสั้น

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 29 ธ.ค. 2568 15:50 น.| อัปเดต: 29 ธ.ค. 2568 15:50 น.
76
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เช็กด่วน! 5 ข้อควรรู้ ก่อนกลับบ้าน ปีใหม่ 2569 ปลอดภัยตลอดการเดินทาง

เผยแพร่: 30 ธันวาคม 2568

กกต. ไฟเขียว “เท่าพิภพ” ลงสมัครชิงเก้าอี้ สส.กทม. เขต 33 ใช้เบอร์เดิม

เผยแพร่: 30 ธันวาคม 2568
Lawyer Kerdphol Kaewkird underwent surgery

เปิดภาพ “ทนายเกิดผล” เข้าแอดมิดปลูกถ่ายไต พร้อมอัปเดตต้องรอพักฟื้นนานแค่ไหน?

เผยแพร่: 30 ธันวาคม 2568

พรรคส้ม ขอโทษ เพื่อไทย ทำป้ายหาเสียงเสียหาย ยันไม่ใช่ทีมงานพรรค

เผยแพร่: 30 ธันวาคม 2568
Back to top button