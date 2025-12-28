เฉลยแล้ว! อุปกรณ์ปริศนาในโรงแรมญี่ปุ่นที่คนกว่า 80% ใช้ผิดวิธี แต่ที่แน่ๆไม่ใช่เก้าอี้
ไวรัลดังในญี่ปุ่น เมื่อมีคนตั้งคำถามว่าอุปกรณ์หน้าตาประหลาดชิ้นนี้ ที่พบได้แทบทุกห้องพักคืออะไร และเชื่อว่าคนอื่นอีก 80% ก็ไม่รู้เช่นกัน
กลายเป็นบทสนทนาที่ได้รับความสนใจอย่างมากในญี่ปุ่น เมื่อผู้ใช้โซเชียลรายหนึ่งโพสต์ภาพอุปกรณ์โครงเหล็กขึงด้วยสายผ้าที่มักจะวางอยู่มุมห้องพักในโรงแรม พร้อมระบุว่าคนกว่า 80% ไม่ทราบวิธีใช้งานที่ถูกต้อง จนเกิดการเดาไปต่างๆ นานา ทั้งที่นั่งใส่ถุงเท้า ที่ตากชุดชั้นใน หรือแม้แต่ที่แขวนผ้าเช็ดตัว
โพสต์ดังกล่าวเรียกว่าเป็นไวรัลก็คงไม่ผิด เพราะจนถึงตอนนี้ (28 ธันวาคม) มีคนกดเข้าไปดูโพสต์ดังกล่าวไปแล้วมากถึง 15.8 ล้านครั้งบน X
ก่อนที่จะมีการเฉลยว่า อุปกรณ์ดังกล่าวคือ “ที่วางกระเป๋าเดินทางพับได้” (Luggage Rack) ซึ่งถือเป็นมาตรฐานสากลของโรงแรมทั่วโลก โดยเฉพาะในญี่ปุ่นที่มีพื้นที่ห้องพักค่อนข้างจำกัด อุปกรณ์นี้ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์สำคัญ
อย่างแรกคือ เพื่อความสะดวกสบาย เพราะด้วยตัวฐานสูงระดับเอว ช่วยให้ผู้เข้าพักหยิบหรือจัดของในกระเป๋าได้สะดวกโดยไม่ต้องก้มตัวลงไปที่พื้น ช่วยลดอาการปวดหลังได้ดี นอกจากนี้ยังป้องกันไม่ให้สิ่งสกปรกจากล้อกระเป๋าเดินทางสัมผัสกับพื้นห้องหรือเตียงนอน
และอีกหนึ่งประโยชน์ของมันก็คือ การลดความเสี่ยงที่เตียงหรือโต๊ะจะเสียหายจากการวางกระเป๋าที่มีน้ำหนักมากหรือมีขอบคม
8割くらいの人が用途を知らない、ビジホの謎備品である。 pic.twitter.com/6LDRtRUbPo
— 咲来さん (@sakkurusan) December 24, 2025
แน่นอนว่าหลังจากเฉลยหน้าที่ที่แท้จริงของมัน ก็มีชาวเน็ตจำนวนมากต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นด้วยความประหลาดใจ และนี่คือความเห็น่สวนหนึ่งของชาวเน็ตเกี่ยวกับประเด็นนี้
“リング外乱闘時の武器ですね。”
(อาวุธสำหรับใช้สู้กันนอกสังเวียน)
“下着やら干すのに使ってましたわ・・・”
(ที่ผ่านมาฉันเอาไว้ใช้ตากพวกชุดชั้นในน่ะสิ…)
“この上にスーツケース置くことないわ 大体コンビニで買ったやつ置いてる”
(“ไม่เคยเอาเป๋าเดินทางไปวางบนนั้นเลย ส่วนใหญ่เอาไว้ใช้เตะของที่ซื้อมาจากร้านสะดวกซื้อทั้งนั้น)
“バッグ置きだと思ってました”
(ฉันก็นึกว่าเอาไว้วางพวกกระเป๋าถือซะอีก)
“バスタオルを干すやつかと思ってました （。_。；）”
(นึกว่าเอาไว้สำหรับตากผ้าเช็ดตัวซะอีก)
นับเป็นเรื่องใกล้ตัวที่หลายคนมองข้าม แต่เมื่อทราบวิธีใช้ที่ถูกต้องแล้ว อุปกรณ์ชิ้นนี้จะช่วยให้การเข้าพักในโรงแรมสะดวกและเป็นระเบียบมากขึ้น
อ้างอิง : X @sakkurusan
