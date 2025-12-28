ข่าวต่างประเทศ

เฉลยแล้ว! อุปกรณ์ปริศนาในโรงแรมญี่ปุ่นที่คนกว่า 80% ใช้ผิดวิธี แต่ที่แน่ๆไม่ใช่เก้าอี้

เผยแพร่: 28 ธ.ค. 2568 16:47 น.
64

ไวรัลดังในญี่ปุ่น เมื่อมีคนตั้งคำถามว่าอุปกรณ์หน้าตาประหลาดชิ้นนี้ ที่พบได้แทบทุกห้องพักคืออะไร และเชื่อว่าคนอื่นอีก 80% ก็ไม่รู้เช่นกัน

กลายเป็นบทสนทนาที่ได้รับความสนใจอย่างมากในญี่ปุ่น เมื่อผู้ใช้โซเชียลรายหนึ่งโพสต์ภาพอุปกรณ์โครงเหล็กขึงด้วยสายผ้าที่มักจะวางอยู่มุมห้องพักในโรงแรม พร้อมระบุว่าคนกว่า 80% ไม่ทราบวิธีใช้งานที่ถูกต้อง จนเกิดการเดาไปต่างๆ นานา ทั้งที่นั่งใส่ถุงเท้า ที่ตากชุดชั้นใน หรือแม้แต่ที่แขวนผ้าเช็ดตัว

โพสต์ดังกล่าวเรียกว่าเป็นไวรัลก็คงไม่ผิด เพราะจนถึงตอนนี้ (28 ธันวาคม) มีคนกดเข้าไปดูโพสต์ดังกล่าวไปแล้วมากถึง 15.8 ล้านครั้งบน X

ก่อนที่จะมีการเฉลยว่า อุปกรณ์ดังกล่าวคือ “ที่วางกระเป๋าเดินทางพับได้” (Luggage Rack) ซึ่งถือเป็นมาตรฐานสากลของโรงแรมทั่วโลก โดยเฉพาะในญี่ปุ่นที่มีพื้นที่ห้องพักค่อนข้างจำกัด อุปกรณ์นี้ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์สำคัญ

อย่างแรกคือ เพื่อความสะดวกสบาย เพราะด้วยตัวฐานสูงระดับเอว ช่วยให้ผู้เข้าพักหยิบหรือจัดของในกระเป๋าได้สะดวกโดยไม่ต้องก้มตัวลงไปที่พื้น ช่วยลดอาการปวดหลังได้ดี นอกจากนี้ยังป้องกันไม่ให้สิ่งสกปรกจากล้อกระเป๋าเดินทางสัมผัสกับพื้นห้องหรือเตียงนอน

และอีกหนึ่งประโยชน์ของมันก็คือ การลดความเสี่ยงที่เตียงหรือโต๊ะจะเสียหายจากการวางกระเป๋าที่มีน้ำหนักมากหรือมีขอบคม

แน่นอนว่าหลังจากเฉลยหน้าที่ที่แท้จริงของมัน ก็มีชาวเน็ตจำนวนมากต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นด้วยความประหลาดใจ และนี่คือความเห็น่สวนหนึ่งของชาวเน็ตเกี่ยวกับประเด็นนี้

リング外乱闘時の武器ですね。

(อาวุธสำหรับใช้สู้กันนอกสังเวียน)

“下着やら干すのに使ってましたわ・・・”

(ที่ผ่านมาฉันเอาไว้ใช้ตากพวกชุดชั้นในน่ะสิ…)

“この上にスーツケース置くことないわ 大体コンビニで買ったやつ置いてる”

(“ไม่เคยเอาเป๋าเดินทางไปวางบนนั้นเลย ส่วนใหญ่เอาไว้ใช้เตะของที่ซื้อมาจากร้านสะดวกซื้อทั้งนั้น)

バッグ置きだと思ってました

(ฉันก็นึกว่าเอาไว้วางพวกกระเป๋าถือซะอีก)

“バスタオルを干すやつかと思ってました （。_。；）”

(นึกว่าเอาไว้สำหรับตากผ้าเช็ดตัวซะอีก)

นับเป็นเรื่องใกล้ตัวที่หลายคนมองข้าม แต่เมื่อทราบวิธีใช้ที่ถูกต้องแล้ว อุปกรณ์ชิ้นนี้จะช่วยให้การเข้าพักในโรงแรมสะดวกและเป็นระเบียบมากขึ้น

อ้างอิง : X @sakkurusan

 

เผยแพร่: 28 ธ.ค. 2568 16:47 น.
64
Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

