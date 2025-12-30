น่ากังวล! ผลสำรวจเผยเด็กญี่ปุ่นกว่า 70% เน้นหาเพื่อนออนไลน์ ส่วนใหญ่ยอมเปิดข้อมูลส่วนตัวให้รู้ด้วย
ผลสำรวจล่าสุดจากกลุ่มนักเรียนประถมและมัธยมต้นในญี่ปุ่นพบว่า กว่า 70% เน้นหาเพื่อนบนโลกออนไลน์ แต่ที่น่ากังวลคือกว่า 80% ในกลุ่มนั้นยอมเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวให้อีกฝ่ายรู้
ปัจจุบันการหาเพื่อนใหม่ของเด็กๆ ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในสนามเด็กเล่นหรือโรงเรียนอีกต่อไป จากผลสำรวจของ Nifty Kids เว็บไซต์พอร์ทัลสำหรับเด็กในญี่ปุ่น ที่สอบถามกลุ่มตัวอย่างนักเรียนประถมและมัธยมต้นกว่า 1,600 คน พบว่าเด็กกว่า 70% ระบุว่าตนเองมีเพื่อนบนโลกออนไลน์ ซึ่งตัวเลขนี้เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี สะท้อนให้เห็นว่าอินเทอร์เน็ตได้กลายเป็นส่วนสำคัญในชีวิตประจำวันของเด็กยุคนี้ไปแล้ว
ข้อมูลที่น่าสนใจพบว่า เพื่อนออนไลน์ของเด็กเหล่านี้มักจะมีอายุมากกว่า โดยประมาณ 40% ระบุว่าเพื่อนออนไลน์มีอายุมากกว่าตนเองประมาณ 1-3 ปี การเชื่อมต่อกันข้ามรุ่นเกิดขึ้นได้ง่ายผ่านความสนใจที่ตรงกัน เช่น เกมโปรด หรืองานอดิเรก ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากในสังคมออฟไลน์แบบเดิม
แม้การมีเพื่อนออนไลน์จะดูเป็นเรื่องปกติ แต่ความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยยังคงเป็นประเด็นสำคัญ โดยเด็กที่ตอบว่ามีเพื่อนออนไลน์ถึง 81.9% ยอมรับว่าเคยบอกข้อมูลส่วนตัวให้อีกฝ่ายรู้ โดยข้อมูลที่บอกมากที่สุดคือ อายุ (87.6%) ตามมาด้วยเพศ (81.4%) และวันเกิด (71.9%) นอกจากนี้ยังมีเด็กกว่า 44.1% ที่ยอมบอกที่อยู่อาศัยแบบคร่าวๆ และชื่อจริงอีกด้วย
อย่างไรก็ตาม เด็กเกือบ 90% ระบุว่าไม่เคยนัดเจอเพื่อนออนไลน์ในชีวิตจริง โดยส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่า “ไม่อยากเจอ” หรือ “อยากเจอแต่ก็รู้สึกกลัว” บางส่วนมองว่าควรระบุระยะห่างที่เหมาะสมและไม่ควรไว้ใจคนบนโลกออนไลน์ทั้งหมด
สำหรับเด็กหลายคน เพื่อนออนไลน์คือคนที่พวกเขาสามารถพูดคุยได้อย่างอิสระและเป็นตัวของตัวเองได้โดยไม่ต้องแบกรับแรงกดดันจากความคาดหวังทางสังคมเหมือนเพื่อนที่โรงเรียน แม้ว่ามิตรภาพจะเปลี่ยนรูปแบบไปตามเทคโนโลยี แต่พื้นฐานยังคงเป็นการแบ่งปันประสบการณ์ที่สนุกสนานร่วมกัน เพียงแค่มีความปลอดภัยทางไซเบอร์เข้ามาเป็นโจทย์สำคัญที่พ่อแม่ต้องใส่ใจใกล้ชิดมากขึ้น
อ้างอิง : soranews24.com
