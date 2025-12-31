ข่าวการเมือง

ชูวิทย์ โต้กลับ ปวิน ด่าผิดตัว ปมลูกสาวซบภูมิใจไทย ยันนั่นมันลูก “ชูวิทย์ กุ่ย”

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 31 ธ.ค. 2568 08:24 น.| อัปเดต: 31 ธ.ค. 2568 08:50 น.
ชูวิทย์ เจ้าพ่อจอมแฉแจงด่วนหลังถูกโยงโจมตีพรรคส้มเพราะผลประโยชน์ทับซ้อน ย้ำชัดลูกสาวชื่อ “ต๊ะ” ไม่ยุ่งการเมือง ส่วนคนที่ส่งลูกลงสมัครคืออดีต ส.ส.อุบลฯ ต่างหาก

กลายเป็นประเด็นวิวาทะข้ามคืน เมื่อกลางดึกวันที่ 30 ธันวาคม 2568 นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ อดีตนักการเมืองจอมแฉ ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีที่มีความเข้าใจผิดอย่างรุนแรง เกี่ยวกับบทบาททางการเมืองของลูกสาว และจุดยืนในการวิพากษ์วิจารณ์พรรคการเมืองฝั่งประชาธิปไตย (พรรคส้ม)

ชนวนเหตุครั้งนี้เกิดจากโพสต์ก่อนหน้าของ ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ นักวิชาการชื่อดัง ที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์นายชูวิทย์ด้วยถ้อยคำดุเดือด โดยกล่าวหาว่า สาเหตุที่นายชูวิทย์คอยโจมตีพรรคส้ม (ก้าวไกล/ประชาชน) และหันไปเชียร์ นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เป็นเพราะนายชูวิทย์ได้ส่งลูกสาวลงสมัครรับเลือกตั้งในนามพรรคภูมิใจไทย จึงเกิดเป็นข้อครหาเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน

นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ จึงออกโรงอธิบายทันทีว่า นี่คือความเข้าใจผิดเรื่อง “ชื่อซ้ำ” โดยระบุรายละเอียดชัดเจนดังนี้

ชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ (ตัวจริง) มีลูกสาวชื่อ “ต๊ะ ตระการตา กมลวิศิษฎ์” ซึ่งลูกสาวคนนี้ไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับการเมืองใด ๆ ทั้งสิ้น

ชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ (ชูวิทย์ กุ่ย) เป็นอดีต สส.อุบลราชธานี พรรคเพื่อไทย ที่ย้ายขั้วไปอยู่พรรคภูมิใจไทย และเป็นคนที่ส่งลูกสาวลงสมัคร ส.ส. ในนามพรรคภูมิใจไทยจริง

นายชูวิทย์ระบุว่า “เป็นคนละคนกันครับ แต่ชื่อ ‘ชูวิทย์’ เหมือนกัน แม้จะลบโพสต์ไปแล้ว แต่ผมก็ต้องขอชี้แจง เพราะจะทำให้สังคมสับสน”

นายชูวิทย์ยังทิ้งท้ายด้วยลีลาที่เป็นเอกลักษณ์ โดยระบุถึงที่อยู่ของตนเองเพื่อยืนยันตัวตนว่า “หากยังอยากด่าผมก็มาหาผมได้ตลอด บ้านผมอยู่แถวสุขุมวิท 24 คนรู้จักกันทั้งซอย ส่วน ชูวิทย์ กุ่ย ผมไม่ได้รู้จักท่าน ทราบว่าบ้านอยู่อุบลราชธานี ไปให้ถูกบ้าน ด่าให้ถูกคน”

พร้อมกันนี้ ยังยืนยันเจตนาในการวิพากษ์วิจารณ์พรรคส้มว่า ไม่ได้ทำเพราะอคติ แต่ต้องการให้รู้เท่าทันเล่ห์เหลี่ยมการเมืองเก่า หากเปิดใจรับฟังจะเข้าใจเจตนาของ “ด้อมส้มแก่” อย่างตน

