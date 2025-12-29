“ชูวิทย์” สอนมวยพรรคส้ม “ว่าคนอื่นเทา แต่ตัวเองเทาเอง” ย้ำเช็กประวัติผู้สมัครให้ดี
“ชูวิทย์” โพสต์เตือนสติ พรรคประชาชน หลังผู้สมัครพัวพันยาเสพติด ชี้ “มีเราไม่มีเทา” ต้องเช็คประวัติให้ลึก อย่าดูแค่ใบสมัคร เตือนพลาดซ้ำพังยับ
นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ อดีตนักการเมือง โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กเรื่อง “มีเทา ไม่เหลือใคร” จากรณีที่นายบุญฤทธิ์ เรารุ่งโรจน์ ผู้สมัคร สส.กทม. เขตบางพลัด-บางกอกน้อย พรรคประชาชน ถูกจับกุมในข้อหาฟอกเงินให้กับขบวนการค้ายาเสพติดที่มีเงินหมุนเวียนกว่า 20,000 ล้านบาท จนทำให้พรรคต้องรีบประกาศเปลี่ยนตัวผู้สมัครและขอโทษสาธารณชน
นายชูวิทย์ ระบุว่า “หาเสียงครั้งนี้พรรคส้มพุ่งเป้าไปเรื่องสีเทาในวงการเมือง ใครเทา เราไม่เอา ใครเทา เราไม่ร่วม มีเรา ไม่มีเทา ยุคนี้มาตรฐานของนักการเมืองตกต่ำ เพราะมี “คนหน้าใหม่” พาเหรดเข้ามาในวงการเมืองกันมากเป็นหนทางลัดของ ”วัยรุ่นสร้างตัว“ ที่เติบโตจากพนันออนไลน์ แบบนี้บ้านเราก็ว่าเทา แต่เรื่องเทามีหลายระดับ เทาอ่อน เทาเข้ม ไปถึงเทาดำ
หากเข้าเรื่องยาเสพติดอันนี้ดำปี๋ พรรคการเมือง คนเป็น ส.ส. ไม่ได้ขายอะไรยกเว้นตัวเอง มาตรฐานจึงต้องสูงมากกว่าอาชีพอื่นมากมายหลายเท่า เพราะเป็นผู้แทนปวงชนแต่หากจะนับเทากับนักการเมืองจริงๆ คงไม่เหลือพรรคให้เลือก เพราะมีเทาผสมทุกพรรค
ข่าวล่าสุด ผู้สมัคร ส.ส. กทม. เขต 33 บางพลัด-บางกอกน้อย ของพรรคส้ม ที่ชูนโยบาย ”มีเรา ไม่มีเทา“ ถูกตำรวจจับข้อหาฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยเป็นกรรมการบริษัทที่มีเงินหมุนเวียนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดถึง 20,000 ล้าน และผู้สมัครรายนี้ได้รับเงินจากบริษัทเป็นรายเดือน
พรรคประชาชนรีบประกาศตัดออก เปลี่ยนตัวผู้สมัคร สภาพแบบนี้ไม่ตัดคงไม่ได้ ยิ่งมีนโยบายเน้นปราบเทาชัดเจน พรรคอื่นก็มีกันหมดเรื่องเทาๆ วันหลังจะค่อยๆ แง้มเปิดให้ดู เพราะเรื่องเทาเอาคอเป็นประกัน ไม่ได้รู้น้อยกว่าใคร แต่พรรคส้มที่เน้นเรื่องปราบเทาเอาเป็นนโยบายหลักหาเสียง ก็ยิ่งต้องเน้นเฟ้นหาคนให้ดี
เดี๋ยวนี้ดูหน้าหนุ่มขาว ใส่แว่น เหมือนนักวิชาการ แต่ไส้ในเทาดำมันมีเยอะ วงการเทาจึงคึกคัก เพราะคนดีจ่ายสู้ไม่ไหว ยิ่งบ้านนอกแต่ละเขตซื้อเสียงขายตัว ส.ส. ปรับราคาเป็น 50-70 ล้าน จากเดิม 30 ล้านคนจะยอมจ่ายได้ ก็ต้องหวังเอาคืน แม้หาเงินง่ายจากธุรกิจสีเทา แต่ก็ต้องเอาคืนเมื่อได้เป็น ส.ส. เมื่อเป็น ส.ส. แม้ไม่มีอำนาจตรง แต่อำนาจบารมีทางอ้อมจะตามมา และท้ายสุดเงินก็มาเอง
พรรคส้ม “ตัดหางปล่อยวัด“ ก็ดีแล้ว เพราะตั้งมาตรฐานไว้สูงกว่าพรรคอื่นๆ แต่เตือนให้ระวัง คนรุ่นใหม่จะเช็คแค่ประวัติเหมือนรับสมัครงานทั่วไปไม่ได้ มาตรฐานคุณสมบัติต้องสูงกว่าแค่ Resume ใบสมัคร วันหลังบอกมา จะเช็คประวัติใต้ดินให้ วงการเทาเขารู้ดีใครเทาขนาดไหน? เชื่ออดีตคนเทาๆ อย่างผมได้ พูดกันซื่อๆ ตรงๆ ผมแค่เทาอ่อน แต่รู้เรื่องสารพัดเทาดี
วันนี้จะไปชี้พรรคไหนว่ามีคนเทาไม่ได้เสียแล้ว เพราะเราก็มีเทา ไปว่าเขาเทา แต่เราเทาเสียเอง ผมเคยบอกไว้แต่พลพรรคส้มไม่เชื่อผม ให้ด้อมส้มเด็กมาต่อว่าต่อขาน ทั้งที่ด้อมส้มรุ่นเดอะอย่างผมหวังดีแท้ๆ “ปลาเน่าตัวเดียว เหม็นไปทั้งข้อง” ตามที่คนแก่บอก คนหนุ่มไม่ฟังหาว่าผมไปใส่สี เขตอื่นๆ ก็ตรวจสอบใหม่ให้ดีนะครับ เที่ยวนี้โดนอีกพังยับกู่ไม่กลับ นี่รักกันชอบกันจึงเตือนไว้ หากไม่รักคงกระทืบซ้ำแล้ว”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เปิดธุรกิจ บุญฤทธิ์ เรารุ่งโรจน์ อดีตคนพรรคประชาชน พบชื่อใน 3 บริษัท
- “ช่อ พรรณิการ์” เผยความในใจ ปมอดีตผู้สมัคร สส. รับเจ็บปวดใจ ทำโหวตเตอร์ผิดหวัง
- “กัน จอมพลัง” รีบโพสต์ ผู้สมัคร สส.พรรคส้ม โดนคุมตัวเส้นเงินเอี่ยวยาเสพติด
ติดตาม The Thaiger บน Google News: