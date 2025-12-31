กองกำลังบูรพา บุกรื้อบ้าน “กำนันลี” ผู้มีอิทธิพลเขมร เตรียมคืนพื้นที่ให้คนไทย
กองกำลังบูรพา บุกรื้อบ้านกำนันลี ผู้มีอิทธิพลชาวกัมพูชา ในพื้นที่บ้านหนองจาน เพื่อเตรียมพื้นที่ทำกินให้คนไทย และเป็นการมอบของขวัญปีใหม่ให้คนไทย
กองกำลังบูรพา ได้เข้าดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างของบ้านกำนันลี ซึ่งเป็นผู้มีอิทธิพลกัมพูชา โดยบ้านหลังดังกล่าวตั้งอยู่ที่พื้นที่บ้านหนองจาน จ.สระแก้ว เมื่อวันที่ 30 ธ.ค. ที่ผ่านมา
โดยในห้วงเหตุปะทะที่ผ่านมา กองกำลังบูรพาสามารถเข้าควบคุมพื้นที่บ้านหนองจานได้อย่างสมบูรณ์ และรักษาอธิปไตยของประเทศไว้ได้ จึงดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่ตั้งอยู่บนผืนแผ่นดินไทย เพื่อเตรียมคืนพื้นที่ทำกินให้กับประชาชนชาวไทยในอนาคตต่อไป
การดำเนินการครั้งนี้ถือเป็นการยืนยันการปกป้องอธิปไตยของชาติอย่างเด็ดขาด และเปรียบเสมือนของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนคนไทย โดยเฉพาะชาวบ้านหนองจานที่รอคอยการได้กลับมาใช้พื้นที่ของตนเองอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ปักธงชาติไทย พร้อมติดตั้งตู้คอนเทนเนอร์ ปกป้องคนไทยบ้านหนองจาน
- กองกำลังบูรพาฯ เข้าคุมตัว “เจ๊ลัด” อดีตภรรยา “กำนันลี” ฐานเป็นไส้ศึกเขมร
- กองทัพตอบ ชาวกัมพูชากลับเข้าบ้านหนองจานไม่ได้ ตามข้อตกลงหยุดยิง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: