สลด รถพุ่งตกคลอง ขณะขับไปเที่ยววัดผาซ่อนแก้ว เสียชีวิต 6 ศพ รอด 7 ราย
รถพุ่งตกคลอง ขณะขับไปเที่ยววัดผาซ่อนแก้ว เสียชีวิต 6 ศพ รอด 7 ราย เบื้องคาดว่าไม่คุ้นชินกับเส้นทาง ขับตาม GPS ก่อนเกิดเหตุสลดในที่สุด
ร.ต.ต. พุทธพงษ์ ยกชม รองสว.(สอบสวน) สภ.ธัญบุรี ได้รับแจ้งเหตุ รถกระบะพุ่งตกไปในคลองรังสิตประยูรศักดิ์ (คลอง13) ม.5 ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี เมื่อช่วงเวลา 23.00 น. จึงรีบประสานกำลังลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
จากการตรวจสอบที่เกิดเหตุ พบคนงานเป็นชาวต่างด้าวจำนวน 7 ราย รอดชีวิตมาได้หลังจากที่สามารถว่ายขึ้นฝั่งขึ้นมา โดยส่วนใหญ่ได้รับบาดเจ็บกันเพียงเล็กน้อย จะมีเพียง 2 คนที่ได้รับบาดเจ็บ เจ้าหน้าที่กู้ภัยฯ ได้นำส่งโรงพยาบาลลำลูกกา
นอกจากนี้ ยังทราบว่ามีรถกระบะ ยังไม่ทราบยี่ห้อและหมายเลขทะเบียน จมอยู่ภายในคลองดังกล่าว พร้อมกันนี้ผู้ที่รอดชีวิตยังบอกเจ้าหน้าที่ว่า ภายในมีคนงานอีกจำนวน 6 ราย เป็นชาย 4 หญิง 2 รวมทั้งคนขับที่ยังจมน้ำ โดยยังไม่พบว่าว่ายน้ำขึ้นมาได้ นักประดาน้ำจึงได้ลงค้นหา ซึ่งพบว่ากระแสน้ำไหลแรงเพราะจุดเกิดเหตุอยู่ตรงช่วงบริเวณหน้าประตูระบายน้ำ จึงทำให้การค้นหาร่างของผู้สูญหายทั้ง 6 รายเป็นไปด้วยความยากลำบาก โดยเจ้าหน้าที่นักประดาน้ำมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ต้องใช้ความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังในการดำเนินการค้นหาร่าง ต่อมาเบื้องต้นสามารถค้นพบร่างผู้เสียชีวิตขึ้นมาได้เพียง 3 ศพ
จากการสอบถาม นายสุชาติ เจ้าหน้าที่อาสากู้ภัยมูลนิธิร่วมกตัญญู เขตองครักษ์ ให้การว่า ที่เกิดเหตุเป็นรอยเขตติดต่อระหว่างจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดนครนายก ตนเองได้รับแจ้งจากชาวบ้านที่นั่งดื่มเหล้าอยู่บริเวณริมคลอง ว่าเกิดอุบัติเหตุรถกระบะพุ่งตกลงไปในคลองส่งน้ำ ตนจึงรีบมาดู ซึ่งเบื้องต้นทราบว่าเป็นคนงานชาวพม่าที่เดินทางมาจากจังหวัดชลบุรี มุ่งหน้าเดินทางไปจังหวัดเพชรบูรณ์ แต่ไม่ทราบว่ามาเกิดเหตุเพราะสาเหตุอะไร ก่อนจะโทรแจ้งตำรวจและประสานกู้ภัยในพื้นที่มาตรวจสอบ
ทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้ทำการสอบสวนคนงานที่รอดชีวิต โดยให้ล่ามมาช่วยแปลภาษาทราบว่า ทั้งหมดเดินทางมาจากจังหวัดชลบุรี เพื่อจะไปเที่ยวที่วัดผาซ่อนแก้ว จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยคนขับเป็นชาวพม่า ใช้รถกระบะ 4 ประตูสีดำ ไม่ทราบยี่ห้อและหมายเลขทะเบียนรถ โดยออกมาตั้งแต่ 2 ทุ่ม แต่เกิดหลงทางคนขับมาตาม GPS แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุรถก็พุ่งตกลงไปในคลองดังกล่าว ทำให้คนที่นั่งกระบะหลัง 7 คนว่ายน้ำหนีขึ้นมาได้ ส่วนที่นั่งในรถอีก 6 คนรวมทั้งคนขับคาดว่าน่าจะติดอยู่ในรถและคาดว่าน่าจะเสียชีวิตทั้ง 6 คน
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่คาดว่าคนขับไม่ชำนาญทาง และหลงเส้นทางจากการขับตาม GPS และบริเวณที่เกิดเหตุเป็นลักษณะสามแยกตัววาย ซึ่งรถคันเกิดเหตุลอดใต้สะพานพุ่งตรงลงระหว่างช่องแบร์ริเออร์และต้นไม้ก่อนตกคลอง อย่างไรก็ตาม ทางตำรวจจะทำการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป
