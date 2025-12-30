บอส ณวัฒน์ ฟาดแรง! “โดม” ประเดิมกฎหมายคุกคามทางเพศฉบับใหม่ คนแรก คอมเมนต์เดียวเสี่ยงคุก
บอส ณวัฒน์ ขยี้ปมร้อน ดราม่า โดม ปกรณ์ ลัม ชี้ พ.ร.บ.แก้ไขอาญาเพิ่งบังคับใช้ 29 ธ.ค. 68 ปรับนิยาม “ข่มขืน” ครอบคลุมใช้ปาก แซวผ่านคอมเมนต์โทษหนักถึงคุก
จากกรณีดราม่าร้อนแรงบนโลกออนไลน์ เมื่อเพจเฟซบุ๊กของ “โดม-ปกรณ์ ลัม” เข้าไปคอมเมนต์ด้วยถ้อยคำไม่เหมาะสมในลักษณะคุกคามทางเพศบนภาพของ “น้องจินนี่ ยศสุดา” ลูกสาวคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ล่าสุด ณวัฒน์ อิสรไกรศีล บอสใหญ่แห่งเวทีมิสแกรนด์ ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว “Mr.Nawat Itsaragrisil” กระตุกต่อมชาวเน็ตให้หันมาสนใจข้อกฎหมายที่เพิ่งประกาศใช้สด ๆ ร้อน ๆ โดยระบุว่า
“โดมร่วมฉลองมาตรา 397 ใหม่แกะกล่องคอมเม้นต์คุกคามทางเพศ”
กฎหมายใหม่บังคับใช้ทันที “คอมเมนต์หื่น” มีความผิด
ประเด็นที่ณวัฒน์หยิบยกขึ้นมามีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2568 ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2568 ซึ่งมีผลบังคับใช้ทันที โดยสาระสำคัญมุ่งเน้นการปราบปรามการคุกคามทางเพศในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะในโลกออนไลน์
ทนายเจมส์ นิติธร แก้วโต ได้ให้ข้อมูลทางกฎหมายเพิ่มเติมว่า กฎหมายฉบับนี้ได้เพิ่มคำนิยาม “คุกคามทางเพศ” ไว้ในมาตรา 1 (19) อย่างชัดเจน ซึ่งครอบคลุมการกระทำผ่าน ระบบคอมพิวเตอร์ ด้วย
เปิด 5 จุดเปลี่ยนสำคัญของกฎหมายอาญาฉบับที่ 30 (พ.ศ. 2568)
เพื่อให้ประชาชนเข้าใจและระมัดระวังพฤติกรรม ทีมข่าวสรุปสาระสำคัญของกฎหมายใหม่ที่เพิ่งคลอดออกมา ดังนี้
1. นิยามใหม่ “คุกคามทางเพศ” (มาตรา 1 (19))
กฎหมายขยายความคำว่าคุกคามทางเพศให้กว้างขึ้น ไม่จำเป็นต้องถูกเนื้อต้องตัว หากผู้กระทำมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางเพศ และทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน รำคาญ อับอาย หรือหวาดกลัว ถือเป็นความผิดทันที ครอบคลุมทั้ง
- ทางวาจา : การพูดแซว พูดจาแทะโลม
- ทางสายตา/ท่าทาง : การจ้องมองของสงวน การผิวปาก หรือส่งเสียง
- ทางออนไลน์ : การส่งข้อความ การคอมเมนต์ หรือใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร (เคสเดียวกับดราม่าโดม)
- การติดตาม : การเฝ้าดู เดินตาม หรือ Stalking
- โทษ: จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา 285/1)
2. เปลี่ยนนิยาม “ข่มขืน” ใช้ปาก = กระทำชำเรา
เป็นการแก้ไขครั้งสำคัญในมาตรา 1 (18) โดยระบุชัดเจนว่า การกระทำชำเราหมายรวมถึงการใช้อวัยวะเพศล่วงล้ำ “ช่องปาก” ของผู้อื่นด้วย ส่งผลให้การบังคับทำออรัลเซ็กซ์ มีความผิดฐาน ข่มขืนกระทำชำเรา ตามกฎหมายนี้ทันที (จากเดิมที่เป็นเพียงคดีอนาจาร) รวมถึงการใช้นิ้วหรือวัตถุอื่นล่วงล้ำอวัยวะเพศหรือทวารหนัก
3. เจ้านาย-ลูกน้อง โทษหนักขึ้น 3 เท่า
หากการคุกคามทางเพศเกิดขึ้นโดยอาศัยอำนาจหน้าที่ เช่น หัวหน้ากับลูกน้อง นายจ้างกับลูกจ้าง หรือครูกับศิษย์ กฎหมายกำหนดโทษหนักขึ้นเป็น จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท (มาตรา 285/2)
4. ศาลสั่ง “ห้ามเข้าใกล้” ได้ทันที
เพื่อคุ้มครองเหยื่อ แม้ศาลจะยังไม่ลงโทษจำคุกในคดีหลัก แต่ศาลมีอำนาจสั่งห้ามจำเลยเข้าใกล้ หรือห้ามติดต่อผู้เสียหายเป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี หากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกเพิ่มอีกไม่เกิน 6 เดือน นอกจากนี้ หากมีคลิปหรือข้อมูลลามกในระบบคอมพิวเตอร์ ศาลสั่งลบหรือระงับได้ทันที
5. ยกระดับโทษ “บูลลี่”
มีการแก้ไขมาตรา 397 เดิม ให้ครอบคลุมการรังแก ข่มเหง หรือทำให้ได้รับความอับอาย (ที่ไม่ใช่เรื่องเพศ) ให้มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท และหากกระทำในที่สาธารณะหรือต่อหน้าเจ้าพนักงาน จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือนร่วมด้วย
สรุปได้ว่า กรณีดราม่าคอมเมนต์ของ “โดม ปกรณ์ ลัม” เกิดขึ้นในช่วงเวลาคาบเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายใหม่พอดี ซึ่งหากผู้เสียหายประสงค์จะดำเนินคดี การกระทำดังกล่าวอาจเข้าข่ายความผิดตามนิยามใหม่ของกฎหมายฉบับนี้อย่างชัดเจน
