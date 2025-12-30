ข่าวดาราบันเทิง

ชาวเน็ต แห่ให้กำลังใจ “โดม ปกรณ์ ลัม” เชื่อ คนทำผิดควรได้รับโอกาส

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 30 ธ.ค. 2568 13:27 น.| อัปเดต: 30 ธ.ค. 2568 13:27 น.
265
โดม ปกรณ์ ลัม เผชิญกระแสดราม่าหลังคอมเมนต์ไม่เหมาะสมในเฟซบุ๊ก
ภาพจาก : FB/Dome Pakorn Lam

แฟนคลับ โดม ปกรณ์ ลัม แห่เซฟมองผิดแล้วยอมรับควรให้อภัย “ท่านเปา” แนะกลับไปโพสต์เรื่องงานดีกว่า ย้อนปมดราม่าเมนต์หื่นใส่ “จินนี่” จนทัวร์ลงยับ

หลังจาก โดม-ปกรณ์ ลัม ออกมาชี้แจงกรณีบัญชีเฟซบุ๊กส่วนตัวไปคอมเมนต์ไม่เหมาะสมในเพจของรุ่นน้อง โดยระบุว่าตนไม่ได้เป็นคนโพสต์และกำลังเร่งหาตัวการ ล่าสุดกระแสในโลกออนไลน์เริ่มมีมุมมองที่แตกต่างออกไป ล่าสุด แฟนคลับและชาวเน็ตกลุ่มหนึ่งได้เข้าไปคอมเมนต์ให้กำลังใจนักร้องหนุ่ม โดยมองว่าสังคมควรให้โอกาสคนที่ยอมรับผิดและพร้อมแก้ไข ข้อความส่วนหนึ่งระบุว่า

“ผิดแล้วยอมรับ ก็โอเคครับ แก้ไขกันไป เห็นบางคนยกข้อกฎหมายขึ้นมา ก็อยากจะบอกว่า กฎหมายเองก็ให้โอกาสคนทำผิดในการกลับตัวและแก้ไขด้วยหรือเปล่า ผิดก็ว่าไปตามผิด แต่ในส่วนที่เค้ายอมรับแล้วจะปรับปรุงตัว อันนี้ก็ควรให้โอกาสกันครับ”

แฟนคลับแสดงความเห็นให้กำลังใจ โดม ปกรณ์ ลัม ในโลกออนไลน์
ภาพจาก : FB/Dome Pakorn Lam

ในขณะเดียวกัน เพจดังอย่าง ท่านเปา ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นในเชิงตักเตือนและให้ข้อคิดที่น่าสนใจ โดยมุ่งประเด็นไปที่การบริหารจัดการเพจที่มีทีมงานจำนวนมาก โดยระบุว่า

“หันมาโพสต์คลิปให้ความรู้เรื่องการออกกำลังกาย หรือ ผลงานเพลง ละครต่างๆ ดีกว่า เพราะอย่าลืมว่าเราใช้ชื่อเพจศิลปินโพสต์ เวลามันผิด มันพลาด มันเสียหาย ต่อตัวศิลปินเอง อย่าลืมว่ามีแอดมินถึง 7 คนเลยนะ ถ้ารวมไอเดียในการคิดคอนเทนต์น่าสร้างสรรค์ได้อย่างดีเยี่ยม”

สำหรับที่มาของดราม่าร้อนครั้งนี้ เริ่มต้นเมื่อ “ดิว วีรวัฒน์” โพสต์ภาพของ “จินนี่ ยศสุดา” ลูกสาวคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พรรคไทยสร้างไทย พร้อมแคปชันแซวว่า “แม่หน่อยคร้าบ” ซึ่งคุณหญิงสุดารัตน์ก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ฝากพรรคตามปกติ

แต่เหตุการณ์กลับพลิกผัน เมื่อบัญชีเฟซบุ๊กของ “โดม ปกรณ์ ลัม” โผล่เข้ามาคอมเมนต์ด้วยถ้อยคำที่ส่อไปในทางคุกคามทางเพศว่า “ดูไปดูมาเริ่มเ…นแล้วนะ เ…ย” จนหนุ่มดิวต้องรีบเบรกว่า “ใจเย็นลูกพี่”

กระแสวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับ โดม ปกรณ์ ลัม ยังคงเป็นที่สนใจ
ภาพจาก : FB/Dome Pakorn Lam

การกระทำดังกล่าวสร้างความไม่พอใจให้กับชาวเน็ตอย่างมาก โดยมองว่าเป็นการคุกคามทางเพศ (Sexual Harassment) อย่างโจ่งแจ้ง ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์และตั้งคำถามถึงวุฒิภาวะ แม้โดมจะออกมาปฏิเสธว่าไม่ได้ทำ แต่ชาวเน็ตได้ขุดโพสต์เก่าเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม ที่เจ้าตัวเคยระบุว่า “สำหรับคนที่สงสัยว่าผมเป็นคนโพสต์เองหรือว่ามีแอดมินโพสต์ ผมจะบอกว่าผมโพสต์เองครับ โดยเฉพาะเรื่อง ลามก จกกระเปรต ผมเองครับ” ซึ่งกลายเป็นประเด็นที่สังคมยังคงจับตามองว่า บทสรุปของเรื่องนี้จะจบลงที่ตรงไหน

ชาวเน็ตเรียกร้องให้สังคมให้อภัย โดม ปกรณ์ ลัม ที่ยอมรับผิด
ภาพจาก : FB/Dome Pakorn Lam
ท่านเปา แนะนำให้ โดม ปกรณ์ ลัม โฟกัสที่ผลงานมากกว่าดราม่า
ภาพจาก : FB/Dome Pakorn Lam
ดราม่าของ โดม ปกรณ์ ลัม เริ่มจากคอมเมนต์ที่ถูกมองว่าคุกคาม
ภาพจาก : FB/Dome Pakorn Lam
โดม ปกรณ์ ลัม อัดคลิปขอโทษวันนี้ 30 ธ.ค.68
โดม ปกรณ์ ลัม อัดคลิปขอโทษวันนี้ 30 ธ.ค.68

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

