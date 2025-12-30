เปิดวาร์ป “โตน สุพัดรี” ทหารหญิงกัมพูชาสุดแซ่บ โพสต์คลิป ยั่วทหารไทย ลั่นปืนขัดลำบ่อย
ส่องวาร์ป “โตน สุพัดรี” ทหารหญิงกัมพูชา วัย 23 ปี โพสต์ยั่วทหารไทย เย้ยปืนขัดลำบ่อย ด้านชาวเน็ตไทยแห่คอมเมนต์เตือนระวังฟิลเตอร์ทำชีวิจเปลี่ยน
เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2568 เพจข้อมูลข่าวสารทหารชื่อดัง Army Military Force รายงานประเด็นร้อนในโลกออนไลน์ เมื่อทหารหญิงชาวกัมพูชารรายหนึ่ง ชื่อว่า โตน สุพัดรี (Tone Supadree) วัย 23 ปี สังกัดกองร้อยลาดตระเวนที่ 16 กองพลน้อยสนับสนุนที่ 8 หลังเจ้าตัวได้ใช้พื้นที่โซเชียลมีเดียส่วนตัวโพสต์ภาพและคลิปวิดีโออวดหุ่นในชุดทหารที่ดูเซ็กซี่และยั่วยวน พร้อมกับข้อความภาษาเขมรที่แปลเป็นไทยได้อย่างเผ็ดร้อนว่า
“ฉันรอพวกเสียมอยู่ที่ฐาน แม้ว่าในตอนนี้จะอยู่ในช่วงประกาศหยุดยิงแล้วก็ตาม แต่ฉันยังคงประจำการอยู่ที่แนวหน้าเสมอ ฉันพร้อมที่จะปะทะกับพวกทหารเสียม ฉันได้ยินข่าวมาว่า ปืนของพวกเสียทมักจะขัดลำกล้องอยู่บ่อยครั้ง“
(ข้อความต้นฉบับ : ខ្ញុំរង់ចាំទាហានថៃនៅមូលដ្ឋាន ទោះបីជាពេលនេះស្ថិតក្នុងអំឡុងពេលឈប់បាញ់ក៏ដោយ ក៏ខ្ញុំនៅតែស្ថិតនៅជួរមុខជានិច្ច។ ខ្ញុំត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីប៉ះទង្គិចជាមួយទាហានសៀម។ ខ្ញុំបានឮព័ត៌មានថា កាំភ្លើងរបស់ពួកសៀមឧស្សាហ៍ជាប់កាណុងណាស់។)
ทันทีที่โพสต์ดังกล่าวถูกแชร์ออกไป ชาวเน็ตไทยจำนวนมากต่างเข้าไปแสดงความคิดเห็น โดยแบ่งออกเป็นสองมุมมองหลัก ๆ
หนุ่มไทยหลายคนเตือนสติเพื่อนร่วมชาติว่าอย่าเพิ่งหลงใหลไปกับภาพลักษณ์เซ็กซี่ในคลิป โดยคอมเมนต์ยอดฮิตระบุว่า “หนุ่มๆ ใจเย็นๆ นะคะ สมัยนี้ filter มันน่ากลัวมากค่ะ เจอหน้าจริงเข้าไปวิ่งหนีไม่ทันนะจะบอกให้” ซึ่งกลายเป็นการเบรกอารมณ์ที่สร้างสีสันให้กับข่าวดราม่านี้
อีกส่วนหนึ่งมองในมุมความมั่นคงว่า การออกมาโพสต์ยั่วยุฝ่ายตรงข้ามในช่วงที่มีการตกลงหยุดยิงเช่นนี้ ถือเป็นการกระทำที่เหมาะสมหรือไม่ “แบบนี้เข้าข่ายยั่วยุผิดกฎไหมคะ”
