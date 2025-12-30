ข่าวต่างประเทศ

เปิดวาร์ป “โตน สุพัดรี” ทหารหญิงกัมพูชาสุดแซ่บ โพสต์คลิป ยั่วทหารไทย ลั่นปืนขัดลำบ่อย

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 30 ธ.ค. 2568 11:00 น.| อัปเดต: 30 ธ.ค. 2568 11:00 น.
755
โตน สุพัดรี ทหารหญิงกัมพูชาในชุดทหารที่เซ็กซี่โพสต์คลิปยั่วทหารไทย
ภาพจาก : Army Military Force

ส่องวาร์ป “โตน สุพัดรี” ทหารหญิงกัมพูชา วัย 23 ปี โพสต์ยั่วทหารไทย เย้ยปืนขัดลำบ่อย ด้านชาวเน็ตไทยแห่คอมเมนต์เตือนระวังฟิลเตอร์ทำชีวิจเปลี่ยน

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2568 เพจข้อมูลข่าวสารทหารชื่อดัง Army Military Force รายงานประเด็นร้อนในโลกออนไลน์ เมื่อทหารหญิงชาวกัมพูชารรายหนึ่ง ชื่อว่า โตน สุพัดรี (Tone Supadree) วัย 23 ปี สังกัดกองร้อยลาดตระเวนที่ 16 กองพลน้อยสนับสนุนที่ 8 หลังเจ้าตัวได้ใช้พื้นที่โซเชียลมีเดียส่วนตัวโพสต์ภาพและคลิปวิดีโออวดหุ่นในชุดทหารที่ดูเซ็กซี่และยั่วยวน พร้อมกับข้อความภาษาเขมรที่แปลเป็นไทยได้อย่างเผ็ดร้อนว่า

“ฉันรอพวกเสียมอยู่ที่ฐาน แม้ว่าในตอนนี้จะอยู่ในช่วงประกาศหยุดยิงแล้วก็ตาม แต่ฉันยังคงประจำการอยู่ที่แนวหน้าเสมอ ฉันพร้อมที่จะปะทะกับพวกทหารเสียม ฉันได้ยินข่าวมาว่า ปืนของพวกเสียทมักจะขัดลำกล้องอยู่บ่อยครั้ง

(ข้อความต้นฉบับ : ខ្ញុំរង់ចាំទាហានថៃនៅមូលដ្ឋាន ទោះបីជាពេលនេះស្ថិតក្នុងអំឡុងពេលឈប់បាញ់ក៏ដោយ ក៏ខ្ញុំនៅតែស្ថិតនៅជួរមុខជានិច្ច។ ខ្ញុំត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីប៉ះទង្គិចជាមួយទាហានសៀម។ ខ្ញុំបានឮព័ត៌មានថា កាំភ្លើងរបស់ពួកសៀមឧស្សាហ៍ជាប់កាណុងណាស់។)

คลิปของโตน สุพัดรี แสดงให้เห็นถึงความมั่นใจในชุดทหารที่ยั่วยวน
ภาพจาก : Army Military Force

ทันทีที่โพสต์ดังกล่าวถูกแชร์ออกไป ชาวเน็ตไทยจำนวนมากต่างเข้าไปแสดงความคิดเห็น โดยแบ่งออกเป็นสองมุมมองหลัก ๆ

โตน สุพัดรี สร้างกระแสในโซเชียลมีเดียด้วยคลิปเซ็กซี่
ภาพจาก : Army Military Force

หนุ่มไทยหลายคนเตือนสติเพื่อนร่วมชาติว่าอย่าเพิ่งหลงใหลไปกับภาพลักษณ์เซ็กซี่ในคลิป โดยคอมเมนต์ยอดฮิตระบุว่า “หนุ่มๆ ใจเย็นๆ นะคะ สมัยนี้ filter มันน่ากลัวมากค่ะ เจอหน้าจริงเข้าไปวิ่งหนีไม่ทันนะจะบอกให้” ซึ่งกลายเป็นการเบรกอารมณ์ที่สร้างสีสันให้กับข่าวดราม่านี้

อีกส่วนหนึ่งมองในมุมความมั่นคงว่า การออกมาโพสต์ยั่วยุฝ่ายตรงข้ามในช่วงที่มีการตกลงหยุดยิงเช่นนี้ ถือเป็นการกระทำที่เหมาะสมหรือไม่ “แบบนี้เข้าข่ายยั่วยุผิดกฎไหมคะ”

ภาพของโตน สุพัดรี ขณะโพสต์คลิปในชุดทหารที่ดึงดูดความสนใจ
ภาพจาก : Army Military Force

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ทหารหญิงโตน สุพัดรี แสดงความมั่นใจในคลิปที่แชร์บนโซเชียลมีเดีย
ภาพจาก : Army Military Force
ภาพการโพสต์ของโตน สุพัดรี ที่สร้างกระแสในโลกออนไลน์
ภาพจาก : Army Military Force
ทหารหญิงโตน สุพัดรี ในชุดทหารที่มีการพูดถึงมากที่สุดในขณะนี้
ภาพจาก : Army Military Force
คลิปที่โตน สุพัดรี โพสต์ทำให้เกิดการถกเถียงในสังคมไทย
ภาพจาก : Army Military Force
โตน สุพัดรี แสดงความกล้าหาญในช่วงเวลาที่มีการหยุดยิง
ภาพจาก : Army Military Force
ภาพของโตน สุพัดรี ที่ทำให้ชาวเน็ตไทยเตือนกันเกี่ยวกับฟิลเตอร์
ภาพจาก : Army Military Force
โตน สุพัดรี ยั่วทหารไทยด้วยข้อความที่มีความหมายเผ็ดร้อน
ภาพจาก : Army Military Force
คลิปของโตน สุพัดรี ที่ทำให้ชาวเน็ตไทยแสดงความคิดเห็นหลากหลาย
ภาพจาก : Army Military Force
ชาวเน็ตไทยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโพสต์ของโตน สุพัดรี อย่างหลากหลาย
ภาพจาก : Army Military Force

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ดูดวงวันนี้ 31/12/68 ดูดวง

4 ราศี มีข่าวดีเรื่องสัมภาษณ์-เรียกตัวกะทันหัน เตรียมชุดเก่งรอฟังข่าวดีเลย

7 นาที ที่แล้ว
ช็อกวงการ ดารารุ่นใหญ่ ดับกะทันหัน แพทย์รีบเตือน 7 สัญญาณมรณะ คนมองข้าม บันเทิง

ช็อกวงการ ดารารุ่นใหญ่ ดับกะทันหัน แพทย์รีบเตือน 7 สัญญาณมรณะ คนมองข้าม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

โคราช ดับพุ่ง 13 ศพ ‘ไข้หูดับ’ ใช้ตะเกียบคีบ “หมูกระทะ” ไม่สุก

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่มวัย 29 ปี สั่งอาหารกินกว่า 400 มื้อ เน้นฟาสต์ฟู้ด-ของทอด สุดท้ายป่วยมะเร็งกระเพาะอาหาร ข่าวต่างประเทศ

หนุ่มวัย 29 ปี สั่งอาหารกินกว่า 400 มื้อ เน้นแต่ฟาสต์ฟู้ด สุดท้ายป่วยหนักเกือบไม่รอด

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
คำทำนาย บาบา วานก้า ปี 2026 เตือนถึงการมาเยือนของมนุษย์ต่างดาว ข่าวต่างประเทศ

เปิดคำทำนาย บาบา วานก้า ปี 2026 เตือนรับมือเอเลี่ยน-สงคราม-AI

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
กินเลี้ยงบริษัท 2568 ไลฟ์สไตล์

“ปาร์ตี้ออฟฟิศ” เมื่อความสนุกกลายเป็นภาระ เปิดกลยุทธ์ “อยู่ให้รอดและกลับให้เป็น”

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

รวบตัวครูสาววัย 36 ส่งข้อความอนาจารหาลูกศิษย์วัย 12 เนื้อหาติดเรทเกินรับได้

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ร้านถังหูลู่จีนคิวทะลัก หลังชาวเน็ตแห่อุดหนุน ช่วยคุณตาหาเงินเลี้ยงหลาน 3 คน หลังลูกชายตายด้วยมะเร็ง

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

อาร์เซนอล พบ แอสตัน วิลล่า ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 30 ธ.ค. 68

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ทลายโรงงานเถื่อน ย้อมแมว “นมกล่อง UHT หมดอายุ” ลบวันที่ทิ้ง-ปั๊มใหม่ หลอกขายออนไลน์

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

แมนยู พบ วูล์ฟแฮมป์ตัน ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 30 ธ.ค. 68

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ใบเฟิร์น เที่ยวนอร์เวย์ติดแหง็กกลางพายุ ข่าวดารา

ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก รีวิวทริปสิ้นปีที่นอร์เวย์ ยิ้มสู้พายุหิมะ น่ารักจนใจละลาย

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
เต้ยฤทธิรงค์ csi la ข่าวการเมือง

ผู้สมัครสส.ภูมิใจไทย โร่แจ้งความ หลังเพจดังกล่าวหาร่ำรวยผิดปกติจากเงินวัด

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

จีนตรึงกำลัง ซ้อมรบรอบเกาะไต้หวันเข้าวันที่ 2 ระดมยิงจรวดขู่ชาติพันธมิตร สหรัฐฯเชื่อยังไม่บุกเร็วๆนี้

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ชนินทร์&quot; ซัดพรรคส้ม ทำผิดซ้ำซาก ไร้ความรับผิดชอบ ปมเปลี่ยนตัวผู้สมัคร สส. ข่าวการเมือง

“ชนินทร์” ซัดพรรคส้ม ทำผิดซ้ำซาก ไร้ความรับผิดชอบ ปมเปลี่ยนตัวผู้สมัคร สส.

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
โดม ปกรณ์ ลัม ขอโทษหลังโพสต์คอมเมนต์ไม่เหมาะสมเกี่ยวกับจินนี่ บันเทิง

โดม ปกรณ์ ลัม สุดซวย เมนต์คุกคาม จินนี่ หลังกฎหมายใหม่บังคับใช้แค่ 1 ชม.

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่บ้านเดทตอลโหนกระแส ข่าวอาชญากรรม

คลิปรวบ “แม่บ้านเดทตอล” กลางโหนกระแส โวย “กรรชัย” หลอกให้มาโดนจับ

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
รองโฆษกนายกฯ วอน ปชช.เร่งใช้ &quot;คนละครึ่งพลัส&quot; ให้หมด ก่อนหมดเขต 31 ธ.ค.นี้ เศรษฐกิจ

“คนละครึ่งพลัส” เหลือวงเงิน 6,000 ล้าน วอนเร่งใช้ให้หมด ก่อนหมดเขต 31 ธ.ค.นี้

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
วันสุดท้าย คนละครึ่งพลัส รีบใช้สิทธิ ไม่หมดโดนริบทันที เศรษฐกิจ

วันสุดท้าย คนละครึ่งพลัส รีบใช้สิทธิ ไม่หมดโดนริบทันที

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไลฟ์สไตล์

คำอวยพร ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2569 เด็ดดวง โพสต์โซเชียลได้

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เชลซี พบ บอร์นมัธ ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 30 ธ.ค. 68

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

คลิปไวรัล ลูกน้อยวิ่งออกถนนโดนรถทับต่อหน้า แม่โพสต์เตือนสติตัวเอง รับเป็นบทเรียนราคาแพง

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
จินนี่ยศสุดาโดม ข่าว

2 ผู้สมัครสส.หญิงพรรคส้ม ประณาม “โดมปกรณ์ลัม” หวังกฎหมายคุกคามเพศคุ้มครองทุกคน

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“เฮียชู” แนะนำ “โดม” ให้ไปรัชดา มีอาบอบนวดให้ได้ระบาย เผื่อจะได้หายอยาก

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
แคปชั่นส่งท้ายปีเก่า 2025 ต้อนรับปีใหม่ 2026 ก้าวสู่ศักราชใหม่ ด้วยใจเบิกบาน ไลฟ์สไตล์

แคปชั่นส่งท้ายปีเก่า 2025 ต้อนรับปีใหม่ 2026 ก้าวสู่ศักราชใหม่ ด้วยใจเบิกบาน

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 30 ธ.ค. 2568 11:00 น.| อัปเดต: 30 ธ.ค. 2568 11:00 น.
755
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดูดวงวันนี้ 31/12/68

4 ราศี มีข่าวดีเรื่องสัมภาษณ์-เรียกตัวกะทันหัน เตรียมชุดเก่งรอฟังข่าวดีเลย

เผยแพร่: 31 ธันวาคม 2568
ช็อกวงการ ดารารุ่นใหญ่ ดับกะทันหัน แพทย์รีบเตือน 7 สัญญาณมรณะ คนมองข้าม

ช็อกวงการ ดารารุ่นใหญ่ ดับกะทันหัน แพทย์รีบเตือน 7 สัญญาณมรณะ คนมองข้าม

เผยแพร่: 31 ธันวาคม 2568

โคราช ดับพุ่ง 13 ศพ ‘ไข้หูดับ’ ใช้ตะเกียบคีบ “หมูกระทะ” ไม่สุก

เผยแพร่: 30 ธันวาคม 2568
กินเลี้ยงบริษัท 2568

“ปาร์ตี้ออฟฟิศ” เมื่อความสนุกกลายเป็นภาระ เปิดกลยุทธ์ “อยู่ให้รอดและกลับให้เป็น”

เผยแพร่: 30 ธันวาคม 2568
Back to top button