ดับแล้ว 2 ศพ ญี่ปุ่นชนวินาศสันตะโร 57 คัน ไฟลุกท่วมทางด่วน เจ็บ 26 สาหัสอีก 5 คน
สรุปโศกนาฏกรรมคืนวันศุกร์ รถบรรทุกเสียหลักกวาดรถยนต์อีกกว่า 50 คัน บนทางด่วนคันเอ็ตสึ เปลวเพลิงวอดนาน 7 ชม. ท่ามกลางอากาศหนาวเหน็บและถนนลื่น ล่าสุดเสียชีวิต 2 ราย บาดเจ็บระนาว 5 รายอาการสาหัส
เกิดอุบัติเหตุรุนแรงบนทางด่วนในประเทศญี่ปุ่น เมื่อช่วงค่ำวันศุกร์ที่ 26 ธ.ค.ผ่านมา ตามเวลาท้องถิ่น ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมาก ท่ามกลางสภาพอากาศเลวร้ายจากพายุหิมะ โดยตำรวจจังหวัดกุนมะ เปิดเผยว่า เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 19.30 น. บนทางด่วนสายคันเอ็ตสึ (Kan-etsu Expressway) ในเมืองมินากามิ จังหวัดกุนมะ ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของกรุงโตเกียว จุดเกิดเหตุเป็นช่วงถนนทางตรงต่อจากทางโค้งเล็กน้อย
รายงานของเอ็นเอชเค (NHK) ระบุว่า จุดเริ่มต้นหายนะเกิดจาก “รถบรรทุกขนาดกลางคันหนึ่งเสียหลัก” แล้วได้จอดขวางถนนในลักษณะตะแคงขวางเลน ทำให้รถบรรทุกขนาดใหญ่ที่ขับตามมาพุ่งชนเข้าอย่างจัง แรงปะทะดังกล่าวส่งผลให้รถยนต์ที่ขับตามมาเบรกไม่ทันและเกิดการชนซ้ำซ้อนต่อเนื่องกันเป็นลูกโซ่
จากการตรวจสอบพบว่า มีรถยนต์ในอุบัติเหตุครั้งนี้มากถึง 57 คัน ครอบคลุมระยะทางกว่า 300 เมตร
ความรุนแรงของการชนทำให้เกิดเพลิงลุกไหม้รถยนต์กว่า 10 คัน (บางรายงานระบุว่าไฟลามถึง 20 คัน) เจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องใช้เวลานานถึง 7 ชั่วโมงครึ่ง กว่าจะควบคุมเพลิงให้สงบ
อุบัติเหตุครั้งนี้คร่าชีวิตผู้คนไป 2 ราย
- นางมิยุกิ วากิตะ วัย 77 ปี จากเมืองโชฟุ โตเกียว ซึ่งนั่งอยู่ที่เบาะหลังของรถยนต์ที่ขับโดยสมาชิกในครอบครัว
- ชายคนขับรถบรรทุก (ไม่เปิดเผยชื่อ) ซึ่งเจ้าหน้าที่พบร่างเสียชีวิตอยู่ที่ที่นั่งคนขับในช่วงเช้าวันเสาร์
นอกจากนี้ ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก 26 ราย ในจำนวนนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส 5 ราย ส่วนที่เหลือบาดเจ็บเล็กน้อย โดยตำรวจทางหลวงสันนิษฐานว่า “ถนนลื่นจากหิมะ” เป็นปัจจัยหลักของอุบัติเหตุ เนื่องจากขณะเกิดเหตุพื้นที่ดังกล่าวมีประกาศเตือนภัยหิมะตกหนัก และมีการจำกัดความเร็วรถไว้ที่ 50 กม.ต่อชม.
ล่าสุด เมื่อเวลา 11.30 น. ของวันเสาร์ (ตามเวลาท้องถิ่น) เจ้าหน้าที่ยังคงปิดการจราจรทั้งขาเข้าและขาออก ระหว่างทางแยกต่างระดับสึคิโยโนะ (Tsukiyono) ในจังหวัดกุนมะ และทางแยกต่างระดับยูซาวะ (Yuzawa) ในจังหวัดนีงาตะ รถลากจูงกำลังเร่งเคลื่อนย้ายซากรถออกจากพื้นที่ แต่คาดว่าจะต้องใช้เวลาอีกสักพักใหญ่ และยังไม่มีกำหนดการเปิดใช้เส้นทางที่ชัดเจน (ดูคลิป)
