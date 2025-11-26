ข่าวอาชญากรรม

คลิปสลดนาที “ปวช.ปี 1” สุดทนรุ่นพี่ปี 3 รุมเตะ-ต่อยสนุก ชักปืนยิงดับกลางร้านค้า

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 26 พ.ย. 2568 17:52 น.| อัปเดต: 26 พ.ย. 2568 17:52 น.
94
รุ่นน้องยิงรุ่นพี่ปวช ปี 3 ปากช่อง
แฟ้มภาพ

เพื่อนผู้หญิงกรี๊ดลั่น คลิปนาทีเลือด นักเรียนปวช.ปี 1 ชักปืนรัวดับรุ่นพี่ปี 3 นาทีรุมสกรัม สวนดับสลดกลางร้านค้า เตรียมหนีข้ามจังหวัดแต่ตำรวจรวบทัน สารภาพซื้อปืนจากอินเตอร์เน็ต ช็อกอีกเบื้องหลังมือยิงวัยรุ่นผู้ก่อเหตุครอบครัวทางบ้านมีปัญหา แม่มีสามีใหม่ ส่วนพ่อหดหู่กว่า

จากกรณีวานนี้ (25 พ.ย.68) สภ.ปากช่อง จ. นครราชสีมา รับแจ้งเหตุยิงกันบริเวณ “หน้าร้านค้าริมถนนมิตรภาพสายเก่า” ข้างวิทยาลัยเทคนิคแห่งหนึ่ง ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสนำส่งรพ.กรุงเทพปากช่อง ที่เกิดเหตุหน้าร้านค้าพบรอยเลือดหยดเป็นทาง

สอบถามนักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิค ซึ่งอยู่ในในช่วงพักกลางวัน ต่างจับกลุ่มคุยกันและวิพากษ์วิจารณ์ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

อ้างอิงข้อมูลจากเว็บไซต์โหนกระแส ผู้บาดเจ็บ คือ นายนราวิชญ์ อายุ 19 ปี นักศึกษาชั้น ปวช.3 แผนกไฟฟ้า ได้ช่วยกันนำส่งโรงพยาบาลกรุงเทพปากช่อง อาการสาหัส เสียชีวิตก่อนที่จะถึงโรงพยาบาล

ส่วนผู้ก่อเหตุ ได้แก่ นายภี (นามสมมติ) อายุ 17 ปี นักศึกษา ปวช.1 แผนกช่างกลอยู่ในชุดลูกเสือกำลังเคลียร์ปัญหากับรุ่นพี่หลายคนที่สวมชุดช็อปสีกรมท่า จากรายงานระบุมีการให้ “ของลับ” จากนั้นรุ่นพี่ที่ยืนด้านหน้าเตะ ด้วยเท้าขวา รุ่นพี่ที่คุมเชิงอยู่ด้านหลังล็อคคอและชกไปที่ลำตัว

รุ่นน้องปวช ปี 1
ภาพ Facebook @ อีกี้ของแทร่ แอ๊บแอ้แอ๊บแอ้
รุ่นน้องปวชปี 1ยิงรุ่นพี่
ภาพ Facebook @xikikhxngthrxbxxbx

นายภี รุ่นน้องมือยิงจึงถอยหลังและชักอาวุธปืนพกสั้นยิงใส่รุ่นพี่ซึ่งต่างวิ่งหนีกระเจิง แต่นายนราวิชญ์ รุ่นพี่ หลบกระสุนไม่ทันจึงถูกยิงเข้ากลางอก และมีเพื่อนนักศึกษาหญิงและชายที่นั่งบนโต๊ะหินอ่อนแอบถ่าย ถ่ายคลิปวิดีโอตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุจนถึงช่วงเกิดเหตุ มีนักศึกษาหญิงกรีดร้องด้วยความตกใจ

หลังก่อเหตุรุ่นน้องมือยิงขี่รถ จยย.กลับไปบ้านพัก เพื่อจะเก็บเสื้อผ้าหลบหนีไปจังหวัดเพชรบุรี แต่ถูกชุดสายสืบติดตามไปจับกุมตัวไว้ได้

ปวชปี 1 ชุดลูกเสือ เพื่อนผู้หญิงพยานในที่เกิดเหตุ
อีกี้ของแทร่ แอ๊บแอ้แอ๊บแอ้
จับกุมรุ่นน้องปวช
ภาพ Facebook @ sph.pakchxng.nkhrrachsima

หลังนำตัวมาสอบสวน เบื้องต้นรุ่นน้องมือกระสุนดุมีอาการเครียด ทราบว่ามีปัญหากับรุ่นพี่ในการเข้าค่ายลูกเสือ ทั้งที่ก็เป็นเพื่อนอยู่ในกลุ่มเดียวกัน แต่วันเกิดเหตุนัดมาเคลียร์ปัญหากันแล้วดันถูกรุ่นพี่รุมซ้อม สุดท้ายจึงบันดาลโทสะชักอาวุธปืนพกสั้น แบบบีบีกันดัดแปลงสีสแตนเลส กระสุนขนาด .380 มม. ซื้อจากอินเตอร์เน็ตเมื่อ 2 ปีที่ผ่านมาในราคา 6,000 บาท ลั่นไกใส่กลุ่มรุ่นพี่คู่กรณี

ทั้งนี้ผู้ก่อเหตุยอมรับว่า ช่วงเช้าใส่กระสุนไว้ 7 นัด ขณะเกิดเหตุยิงไปจำนวน 4 นัด รับสารภาพโดยอ้างว่า ตนถูกรุ่นพี่รุมสกรัมก่อน ตัวเองคนเดียวจึงใช้อาวุธปืนที่เตรียมมายิงใส่

ขณะเดียวกันทราบต่อมา นายภี ผู้ก่อเหตุครอบครัวมีปัญหา บิดาติดคุก-มารดามีครอบครัวใหม่ อาศัยอยู่กับย่า ด้าน ร.ต.ท.เรวดี จ้นทร์อ่อน รอง สว.(สอบสวน) สภ.ปากช่อง จึงเตรียมจะเชิญคณะสหวิชาชีพ ร่วมสอบปากคำผู้ก่อเหตุที่มีอายุ 17 ปี ก่อนแจ้งข้อกล่าวหาฆ่าคนตายโดยเจตนา นำตัวส่งสถานพินิจนครราชสีมาต่อไป (ดูคลิป).

นายภี รุ่นน้องมือยิง
ภาพ Facebook @ sph.pakchxng.nkhrrachsima
นายภี รุ่นน้องปวช
ภาพ Facebook @สภ.ปากช่อง นครราชสีมา
รุ่นพี่ที่ถูกนายภี ยิงเสียชีวิต
แฟ้มภาพ
นายภี รุ่นน้องปวช ปี 1 อายุ 17 ปี หลังถูกจับกุมตัว
ภาพ Facebook @สภ.ปากช่อง นครราชสีมา

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

สามีจีนฟ้องหย่าเมีย หลังจบได้เอาเงินเก็บกว่า 5 ล้านเปย์ผู้ชายไลฟ์สดจนหมดเกลี้ยง

4 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

อาร์เซนอล พบ บาเยิร์น มิวนิค ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 26 พ.ย. 68

34 นาที ที่แล้ว
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนธันวาคม 2568 เศรษฐกิจ

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ธันวาคม 2568 เงินเข้าวันไหน? ส่องไทม์ไลน์ คนละครึ่งพลัส เฟส 2

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาววันนี้ 26 11 68 หวยลาว

หวยลาววันนี้ งวด 26/11/68 รู้ผลทุกรางวัล เช็กสถิติย้อนหลัง 5 งวด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ลิเวอร์พูล พบ พีเอสวี ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 26 พ.ย. 68

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
รุ่นน้องยิงรุ่นพี่ปวช ปี 3 ปากช่อง ข่าวอาชญากรรม

คลิปสลดนาที “ปวช.ปี 1” สุดทนรุ่นพี่ปี 3 รุมเตะ-ต่อยสนุก ชักปืนยิงดับกลางร้านค้า

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

น้ำป่าถล่มตรัง ย่านตาขาว สาวใหญ่ ไม่ยอมทิ้งบ้าน ยืนกรานอยู่เฝ้าหมา 36 ตัว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

สรุปเนื้อเรื่อง ซีซั่น 1-4 ก่อนดู Stranger Things 5 เข้าฉาย Netflix วันนี้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บุ๋ม ปนัดดา ของขึ้น! สับรัฐบาลเละ ลั่นถ้ารู้ว่า นายกฯ อนุทิน แค่ไปผัดกับข้าว คงจัดการเองไปแล้ว ข่าว

บุ๋ม ปนัดดา ของขึ้น! ไม่พอใจ นายกฯ อนุทิน ยืนผัดข้าว แต่ไร้คำสั่งจัดการปัญหาน้ำท่วมภาคใต้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อบต.ละงู จ.สตูล สั่งอพยพ ลั่น อย่าโทษหน่วยงานหากช่วยไม่ได้ ข่าว

ดราม่า อบต.ละงู โพสต์แรง ต้องยอมรับสภาพ-อย่าโทษหน่วยงาน หากไม่ยอมอพยพ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

แอต.มาดริด พบ อินเตอร์ มิลาน ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 26 พ.ย. 68

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ด่วน! ไฟไหม้ใหญ่อะพาร์ตเมนต์สูงในฮ่องกง ดับแล้ว 4 ราย พบคนติดค้างจำนวนมาก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรยุทธ เผยความในใจ สาเหตุไม่ลงพื้นที่ น้ำท่วมหาดใหญ่ ลั่นแอบเซ็งนิดนึง ข่าว

สรยุทธ เล่าสาเหตุไม่ลงพื้นที่ น้ำท่วมหาดใหญ่ เคยโดนการเมืองตำหนิ ลั่นแอบเซ็งนิดนึง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เปแอสเช พบ สเปอร์ส ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 26 พ.ย. 68

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หาดใหญ่ชั้นใน แม่เป็นลม บันเทิง

อนุวัต ลุยหาดใหญ่ชั้นใน กลั้นใจตะโกนบอกคนรอ เจ็ตสกีมีแค่ 3 ลำ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ &quot;ณรงค์พร ณ พัทลุง&quot; หรือ &quot;นายกฯ แป้น&quot; พ่อเมืองหาดใหญ่ ขวัญใจชาวใต้ ข่าว

ประวัติ “ณรงค์พร ณ พัทลุง” หรือ “นายกฯ แป้น” พ่อเมืองหาดใหญ่ ขวัญใจชาวใต้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หลวงปู่ศิลา มอบปัจจัย 3.5 แสนบาท สั่งลูกศิษย์ลุยช่วยน้ำท่วมหาดใหญ่ ด่วน!

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดีเจเพชรจ้าเปิดใจสถานะน้องเนปจูน หลังเลิกรา บันเทิง

ลุ้นรีเทิร์น! ดีเจเพชรจ้า ยันเลิก ‘น้องเนปจูน’ แต่รอมาง้อ เคลียร์สถานะ ‘นิวเคลียร์’

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

โอ๊ต ปราโมทย์ ลั่นแรงถึงคนบริหารประเทศ หลังดึร่วมไลฟ์ช่วยน้ำท่วม คนแห่แชร์ทั้งโซเชียล

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

โอลิมเปียกอส พบ เรอัล มาดริด ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 26 พ.ย. 68

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปิดถนน 26 สาย ห้ามรถทุกชนิด ขับผ่าน 29-30 พ.ย.68 เช็กก่อนเดินทาง ข่าว

ปิดถนน 26 สาย ห้ามรถทุกชนิด ขับผ่าน 29-30 พ.ย.68 เช็กก่อนเดินทาง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

บทสัมภาษณ์พิเศษ “คาสเปอร์ ฮูลมันด์” กุนซือไบเออร์ เลเวอร์คูเซ่น พร้อมเผยแนวทางการพัฒนาทีม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;สิริพงศ์&quot; ยัน รัฐบาลจัดการน้ำท่วม ไม่ล่าช้า-ไม่ล้มเหลว &quot;อนุทิน&quot; ลงพื้นที่ไม่เป็นภาระ ข่าว

“สิริพงศ์” ยัน รัฐบาลไม่ล่าช้า-ไม่ล้มเหลว แจงยิบ “อนุทิน” ลงพื้นที่ไม่เป็นภาระ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

กกต. เตือนผู้สมัครเลือกตั้ง แจกของช่วยน้ำท่วมหาดใหญ่ อาจถูกร้องเรียน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สลด เรือกู้ภัยล่มกลางเมืองหาดใหญ่ เด็กน้อยหลุดมือแม่ จมหายต่อหน้า ข่าว

สลด เรือกู้ภัยล่มกลางเมืองหาดใหญ่ เด็กน้อยหลุดมือแม่ จมหายต่อหน้า

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 26 พ.ย. 2568 17:52 น.| อัปเดต: 26 พ.ย. 2568 17:52 น.
94
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สามีจีนฟ้องหย่าเมีย หลังจบได้เอาเงินเก็บกว่า 5 ล้านเปย์ผู้ชายไลฟ์สดจนหมดเกลี้ยง

เผยแพร่: 26 พฤศจิกายน 2568

อาร์เซนอล พบ บาเยิร์น มิวนิค ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 26 พ.ย. 68

เผยแพร่: 26 พฤศจิกายน 2568
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนธันวาคม 2568

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ธันวาคม 2568 เงินเข้าวันไหน? ส่องไทม์ไลน์ คนละครึ่งพลัส เฟส 2

เผยแพร่: 26 พฤศจิกายน 2568
หวยลาววันนี้ 26 11 68

หวยลาววันนี้ งวด 26/11/68 รู้ผลทุกรางวัล เช็กสถิติย้อนหลัง 5 งวด

เผยแพร่: 26 พฤศจิกายน 2568
Back to top button