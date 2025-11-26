คลิปสลดนาที “ปวช.ปี 1” สุดทนรุ่นพี่ปี 3 รุมเตะ-ต่อยสนุก ชักปืนยิงดับกลางร้านค้า
เพื่อนผู้หญิงกรี๊ดลั่น คลิปนาทีเลือด นักเรียนปวช.ปี 1 ชักปืนรัวดับรุ่นพี่ปี 3 นาทีรุมสกรัม สวนดับสลดกลางร้านค้า เตรียมหนีข้ามจังหวัดแต่ตำรวจรวบทัน สารภาพซื้อปืนจากอินเตอร์เน็ต ช็อกอีกเบื้องหลังมือยิงวัยรุ่นผู้ก่อเหตุครอบครัวทางบ้านมีปัญหา แม่มีสามีใหม่ ส่วนพ่อหดหู่กว่า
จากกรณีวานนี้ (25 พ.ย.68) สภ.ปากช่อง จ. นครราชสีมา รับแจ้งเหตุยิงกันบริเวณ “หน้าร้านค้าริมถนนมิตรภาพสายเก่า” ข้างวิทยาลัยเทคนิคแห่งหนึ่ง ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสนำส่งรพ.กรุงเทพปากช่อง ที่เกิดเหตุหน้าร้านค้าพบรอยเลือดหยดเป็นทาง
สอบถามนักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิค ซึ่งอยู่ในในช่วงพักกลางวัน ต่างจับกลุ่มคุยกันและวิพากษ์วิจารณ์ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
อ้างอิงข้อมูลจากเว็บไซต์โหนกระแส ผู้บาดเจ็บ คือ นายนราวิชญ์ อายุ 19 ปี นักศึกษาชั้น ปวช.3 แผนกไฟฟ้า ได้ช่วยกันนำส่งโรงพยาบาลกรุงเทพปากช่อง อาการสาหัส เสียชีวิตก่อนที่จะถึงโรงพยาบาล
ส่วนผู้ก่อเหตุ ได้แก่ นายภี (นามสมมติ) อายุ 17 ปี นักศึกษา ปวช.1 แผนกช่างกลอยู่ในชุดลูกเสือกำลังเคลียร์ปัญหากับรุ่นพี่หลายคนที่สวมชุดช็อปสีกรมท่า จากรายงานระบุมีการให้ “ของลับ” จากนั้นรุ่นพี่ที่ยืนด้านหน้าเตะ ด้วยเท้าขวา รุ่นพี่ที่คุมเชิงอยู่ด้านหลังล็อคคอและชกไปที่ลำตัว
นายภี รุ่นน้องมือยิงจึงถอยหลังและชักอาวุธปืนพกสั้นยิงใส่รุ่นพี่ซึ่งต่างวิ่งหนีกระเจิง แต่นายนราวิชญ์ รุ่นพี่ หลบกระสุนไม่ทันจึงถูกยิงเข้ากลางอก และมีเพื่อนนักศึกษาหญิงและชายที่นั่งบนโต๊ะหินอ่อนแอบถ่าย ถ่ายคลิปวิดีโอตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุจนถึงช่วงเกิดเหตุ มีนักศึกษาหญิงกรีดร้องด้วยความตกใจ
หลังก่อเหตุรุ่นน้องมือยิงขี่รถ จยย.กลับไปบ้านพัก เพื่อจะเก็บเสื้อผ้าหลบหนีไปจังหวัดเพชรบุรี แต่ถูกชุดสายสืบติดตามไปจับกุมตัวไว้ได้
หลังนำตัวมาสอบสวน เบื้องต้นรุ่นน้องมือกระสุนดุมีอาการเครียด ทราบว่ามีปัญหากับรุ่นพี่ในการเข้าค่ายลูกเสือ ทั้งที่ก็เป็นเพื่อนอยู่ในกลุ่มเดียวกัน แต่วันเกิดเหตุนัดมาเคลียร์ปัญหากันแล้วดันถูกรุ่นพี่รุมซ้อม สุดท้ายจึงบันดาลโทสะชักอาวุธปืนพกสั้น แบบบีบีกันดัดแปลงสีสแตนเลส กระสุนขนาด .380 มม. ซื้อจากอินเตอร์เน็ตเมื่อ 2 ปีที่ผ่านมาในราคา 6,000 บาท ลั่นไกใส่กลุ่มรุ่นพี่คู่กรณี
ทั้งนี้ผู้ก่อเหตุยอมรับว่า ช่วงเช้าใส่กระสุนไว้ 7 นัด ขณะเกิดเหตุยิงไปจำนวน 4 นัด รับสารภาพโดยอ้างว่า ตนถูกรุ่นพี่รุมสกรัมก่อน ตัวเองคนเดียวจึงใช้อาวุธปืนที่เตรียมมายิงใส่
ขณะเดียวกันทราบต่อมา นายภี ผู้ก่อเหตุครอบครัวมีปัญหา บิดาติดคุก-มารดามีครอบครัวใหม่ อาศัยอยู่กับย่า ด้าน ร.ต.ท.เรวดี จ้นทร์อ่อน รอง สว.(สอบสวน) สภ.ปากช่อง จึงเตรียมจะเชิญคณะสหวิชาชีพ ร่วมสอบปากคำผู้ก่อเหตุที่มีอายุ 17 ปี ก่อนแจ้งข้อกล่าวหาฆ่าคนตายโดยเจตนา นำตัวส่งสถานพินิจนครราชสีมาต่อไป (ดูคลิป).
