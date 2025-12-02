นายกสมาคมกฎหมาย ชักปืนยิงไรเดอร์เจ็บ โมโหถูกขับปาดหน้า ชูนิ้วกลางใส่
นายกสมาคมกฎหมายนนทบุรี ชักปืนยิงไรเดอร์เจ็บ โมโหถูกขับปาดหน้า ถูกถีบรถ ชูนิ้วกลางใส่ ถูกท้าให้ยิงเลย ตำรวจแจ้งแล้ว 3 ข้อหา
พ.ต.อ.พฤฒ จำรูญศาสน์ ผกก.สภ.บางบัวทอง ได้รับแจ้งเหตุยิงกัน มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 1 ราย บริเวณหน้าร้านอะลูมิเนียม ใกล้เคียงสี่แยกบางพลู ถ.รัตนาธิเบศร์ (ฝั่งมุ่งหน้าแคราย) ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี เมื่อช่วงเช้า 9.00 น. ของวันที่ 1 ธันวาคม ที่ผ่านมา จึงประสานกำลังลงพื้นที่ตรวจสอบ
จากการตรวจสอบเบื้องต้นที่เกิดเหตุ พบรถยนต์เก๋งส่วนบุคคล ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นโคโรลล่า อัลติส สีบรอนซ์ ทะเบียน ชง 5297 กรุงเทพมหานคร จอดอยู่บริเวณผิวจราจรไม่ชิดไหล่ทาง ใกล้กันมีรถจักรยานยนต์แบบบิ๊กไบก์ ยี่ห้อฮอนด้า รุ่น CB 500X ทะเบียน 8 กธ 916 กรุงเทพมหานคร จอดอยู่ริมถนนชิดทางเท้า ทราบชื่อผู้ได้รับบาดเจ็บ คือ นายบดินทร์ (สงวนนามสกุล) อายุ 36 ปี ชาวจังหวัดนนทบุรี ถูกยิงเข้าบริเวณแขนซ้าย 1 นัด เจ้าหน้าที่กู้ภัยและรถพยาบาลได้รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อทำการรักษา
ส่วนผู้ก่อเหตุทราบชื่อภายหลังคือ นายณัฐชโนดม (สงวนนามสกุล) อายุ 65 ปี นายกสมาคมนักกฎหมายในจังหวัดนนทบุรี โดยในที่เกิดเหตุนายณัฐชโนดม ได้ยืนรอมอบตัวต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ พร้อมของกลางอาวุธปืนพกสั้นขนาด 9 มม. เจ้าหน้าที่สายตรวจจึงเข้าควบคุมตัวทันที
ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวในท้องที่ได้รับคลิปวินาทีเกิดเหตุ ซึ่งก่อนเกิดเหตุรถทั้ง 2 คัน มีลักษณะขับตามกันมาบนถนนบางกรวย–ไทรน้อย ก่อนเลี้ยวเข้าถนนรัตนาธิเบศร์ ต่อมาที่บริเวณช่วงหน้าบริษัทกระจกอลูมิเนียม ได้มีการจอดรถและลงมาโต้เถียงกันกลางถนน โดยในคลิปจะเห็นชายสวมเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีดำ กางเกงขายาวสีดำ ซึ่งเป็นนายณัฐชโนดม ยืนโต้เถียงกับชายสวมหมวกกันน็อค ใส่เสื้อฮู้ดสีเขียว กางเกงสีดำ ซึ่งเป็นนายบดินทร์ ผู้ขับขี่บิ๊กไบค์
ระหว่างมีปากเสียงกัน นายณัฐชโนดม ได้ตะโกนออกมาว่า “จะยิงแล้วนะ” ก่อนจะชักอาวุธปืนพกสั้นขึ้นมายิงใส่นายบดินทร์ 1 นัด จากนั้นในคลิปจะได้ยินเสียงหญิงสาวที่มากับผู้บาดเจ็บร้องตะโกนด้วยความตกใจ และพยายามเข้าห้ามภายหลังยิงเสร็จ นายณัฐชโนดม เดินกลับไปที่รถยนต์เก๋ง ลักษณะคล้ายกับนำอาวุธปืนไปเก็บ ก่อนจะกลับออกมาดูอาการผู้ได้รับบาดเจ็บ โดยไม่ได้หลบหนีออกจากที่เกิดเหตุ กระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเดินทางมาถึงและควบคุมตัวในที่สุด
จากการสอบปากคำนายณัฐชโนดม ให้การว่า ขณะขับรถเปิดไฟเลี้ยวเพื่อจะเลี้ยวซ้าย มีรถจักรยานยนต์มาถีบรถตน ไม่แน่ใจว่าเขามาถีบรถตนทำไม จากนั้นเขาก็ขับแซงขวาไปสู่นิ้วกลางให้ ตนจึงขับรถตามไป เมื่อเลี้ยวซ้ายเจอเขาใช้มือทุบที่รถตนอีกครั้งหนึ่ง ตนจึงจอดรถลงไปมีการโต้เถียงกัน เขาก็ด่าตนต่างๆนาๆ ตนก็พยายามเดินถอยหลังเขาก็เดินหน้ามา
นายณัฐชโนดม กล่าวอีกว่า สาเหตุที่ตนใช้ปืนยิงเขา เพราะเกิดจากอารมณ์ที่เขาด่าตนหลายครั้ง และท้าทายว่าให้ยิงเลย ตนจึงบันดาลโทสะ ไม่ได้กะยิงให้โดน ระยะนี้ไม่พลาดอยู่แล้ว หลังยิงแล้วตนยังถามเขาเลยเป็นอะไรหรือเปล่า เขาก็บอกว่าโดนที่แขนซ้าย ตนก็บอกว่าขึ้นรถตนไปโรงพยาบาลก็ได้จะไปส่งให้ เขาไม่เอาจึงเรียกกู้ภัย ตนก็ไม่ได้หนีไปไหนรอจนตำรวจมา หลังเกิดเหตุยังไม่เจอผู้บาดเจ็บตั้งใจว่าจะไปเยี่ยมอยู่ ส่วนญาติเขาเจอกันแล้ว
ด้าน พ.ต.อ.พฤฒ จำรูญศาสน์ ผกก.สภ.บางบัวทอง กล่าวว่า เบื้องต้นหลังได้รับแจ้งเหตุ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เดินทางไปที่เกิดเหตุ โดยผู้ก่อเหตุได้ยืนรอมอบตัวพร้อมด้วยของกลางอาวุธปืนพกสั้น ขนาด 9 มม. จึงได้เข้าควบคุมตัว มาที่สภ.บางบัวทอง เพื่อสอบปากคำ โดยเบื้องต้นแจ้ง 3 ข้อหา 1.พยายามฆ่า 2.พกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะ 3.ยิงปืนในที่สาธารณะ จากการตรวจสอบพบว่าปืนมีทะเบียน แต่ผู้ก่อเหตุไม่มีใบอนุญาตพกพา จึงได้นำตัวดำเนินคดีตามกฎหมาย
