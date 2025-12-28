ข่าวต่างประเทศ

ศาลญี่ปุ่นสั่งจำคุกชายไทย หลังพยายามขับรถชนตร.ญี่ปุ่น พบเป็นผีน้อย มีคดียาเสพติด

เผยแพร่: 28 ธ.ค. 2568 15:33 น.
ศาลจังหวัดชิบะสั่งจำคุกชายไทยวัย 33 ปี หลังถูกจับขณะพยายามขับรถพุ่งชนตำรวจ ก่อนพบว่าเป็นผีน้อยกว่า 9 ปี แถมพัวพันกับคดียาเสพติดและลักทรัพย์

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคมที่ผ่านมา ศาลจังหวัดชิบะได้มีคำพิพากษาตัดสินจำคุกชายสัญชาติไทยอายุ 33 ปี เป็นเวลา 3 ปี 6 เดือน (จากที่อัยการเสนอสั่งจำคุก 6 ปี) ในข้อหาขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน, ฝ่าฝืนกฎหมายควบคุมยาเสพติด และคดีลักทรัพย์

คดีนี้สืบเนื่องมาจากเหตุการณ์เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ในเมืองอาซาฮี จังหวัดชิบะ ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามเรียกตรวจค้นรถยนต์ของจำเลย แต่เขากลับพยายามขับรถหนีและขัดขวางการจับกุม จนเจ้าหน้าที่ต้องใช้ปืนยิงสกัดเพื่อระงับเหตุ

ผู้พิพากษา โคนิชิ ยาสุโยะ ระบุในคำพิพากษาว่า จำเลยมีเจตนาขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่โดยการเปิดประตูรถกระแทกใส่ตำรวจอย่างแรงเพื่อจะหลบหนี เนื่องจากเกรงว่าจะถูกจับกุมในข้อหาพำนักอยู่ในประเทศโดยผิดกฎหมายและมียาเสพติดไว้ในครอบครอง โดยศาลชี้ว่าการกระทำดังกล่าวเป็นเรื่องเห็นแก่ตัว ร้ายแรง และเป็นอันตรายต่อเจ้าหน้าที่

นอกจากนี้ยังพบว่า จำเลยพำนักอยู่ในญี่ปุ่นโดยผิดกฎหมายมานานถึง 9 ปีครึ่ง ซึ่งในระหว่างนั้นมีการใช้และครอบครองยาไอซ์ รวมถึงเข้าไปพัวพันกับคดีลักทรัพย์ นั่นทำให้ศาลมองว่าจำเลยขาดจิตสำนึกในการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างรุนแรง และสมควรได้รับโทษหนัก

ตามคำฟ้องระบุว่า จำเลยไม่ได้ก่อเหตุเพียงแค่เรื่องยาเสพติดและการขัดขวางตำรวจเท่านั้น แต่ยังมีประวัติคดีอื่นๆ โดยเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ปีที่แล้ว จำเลยได้ร่วมกับพวกบุกรุกเข้าไปในบ้านหลังหนึ่งในเมืองโชชิ และขโมยเงินสดไปประมาณ 220,000 เยน (ประมาณ 44,000 บาท)

ต่อมาในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนปีนี้ จำเลยได้เสพและมียาไอซ์ไว้ในครอบครอง และเมื่อวันที่ 13 มิถุนายนที่ผ่านมา จำเลยพยายามหลบหนีการตรวจค้นในเมืองอาซาฮี โดยใช้ประตูรถกระแทกใส่ร่างกายตำรวจเพื่อเปิดทางหนี

การตัดสินจำคุกในครั้งนี้ถือเป็นการปิดคดีที่สร้างความตกใจให้กับชุมชนในจังหวัดชิบะ โดยเฉพาะจังหวะที่ตำรวจต้องใช้ปืนยิงสกัดเครื่องยนต์จนเป็นข่าวใหญ่ในช่วงที่ผ่านมา

อ้างอิง : news.yahoo.co.jp

 

