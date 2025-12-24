ข่าวดาราบันเทิง

อั๋น ภูวนาท เชื่อ ‘อนุทิน’ นั่งนายกฯ ต่อ เตือนสติคนไทย ใครใช้เงินซื้อเสียงคือคนเลว

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 24 ธ.ค. 2568 09:32 น.| อัปเดต: 24 ธ.ค. 2568 09:32 น.
56
อั๋น ภูวนาท วิเคราะห์เลือกตั้งครั้งหน้า 2569

อั๋น ภูวนาท วิเคราะห์เลือกตั้ง 2569 ฟันธง ‘อนุทิน’ นั่งนายกฯ ต่อแน่ ชี้โจทย์ยาก ‘พรรคประชาชน’ ต้องแลนด์สไลด์เท่านั้นถึงเปลี่ยนเกมได้ รับยังลังเลขอใช้นโยบายตัดสิน เตือนสติพรรคซื้อเสียงคือคนเลว

หลังจากที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศกำหนดให้วันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 08.00–17.00 น. เป็นวันลงคะแนนเสียงเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ 60 โดยใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ คือเลือกผู้สมัคร สส. เขต และเลือกพรรคการเมือง ล่าสุด อั๋น ภูวนาท พิธีกรคนดัง ออกมาวิเคราะห์การเมืองหลังจากที่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล ประกาศยุบสภา เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม ที่ผ่านมา

อั๋น ภูวนาท โพสต์ข้อความร่ายยาวถึงการเลือกตั้งครั้งหน้าที่จะเกิดขึ้น มองว่า “สมองอันน้อยนิดของผมคิดยังไงก็เห็นว่า… เลือกตั้งครั้งหน้านี้ยังไงก็คงจะได้นายกชื่ออนุทินอีกเป็นแน่ นอกเสียจากพรรคประชาชนจะชนะแบบ Landslide คือ ได้ 250 ที่นั่งขึ้นไป ซึ่งเกือบจะเป็นไปไม่ได้เลย

ขอเดาว่าพรรคอันดับ 1-2-3-4 น่าจะเป็น พรรคประชาชน, พรรคภูมิใจไทย, พรรคเพื่อไทย และ พรรคกล้าธรรม สลับตำแหน่งได้นิดหน่อย แบบบวกลบไม่เกิน 30 – 40 ที่นั่งกันมั้ง ซึ่งต่อให้พรรคประชาชนได้คะแนนมาเป็นที่ 1 แต่ไม่ถึง 250 จริง ๆ

คำถามคือ จะมีพรรคไหนหรือที่พร้อมจะจับมือเป็นรัฐบาลกับพรรคประชาชน ในขณะที่เราสามารถมองเห็น พรรคภูมิใจไทย จับมือ พรรคเพื่อไทย และพรรคกล้าธรรมได้ทันทีตั้งแต่วันนี้ล่วงหน้า

คิดแล้วก็งงต่อไปว่าจะเลือกใครดีนะเรา

ข้าพเจ้าคงเป็นเหมือนกับหลาย ๆ คนที่ยังงงแบบวนไปวนมาอยู่ เป็น 40% ของคนที่ยังไม่สามารถตัดสินใจ หรือทำใจเลือกใครได้ลงจริง ๆ

ดูกันต่อไป… สัญญากันนะว่าจะใช้สติปัญญากันเยอะ ๆ ดูนโยบาย และท่องไว้นักการเมืองหรือพรรคการเมืองไหนให้เงิน ใช้เงินคือคนเลว!!! ชวนกันคุยเล่น ๆ ไม่มีประเด็นวาระอะไรจ๊ะ”

อั๋น ภูวนาท วิเคราะห์เลือกตั้ง 2569
ภาพจาก Facebook : UnPuwanart อั๋น ภูวนาท

หลังจากที่เจ้าตัวออกมาวิเคราะห์การเมืองไทยในมุมมองของตน ชาวเน็ตเข้ามาแลกเปลี่ยนความเห็นกันมากมาย เช่น “ตั้งโจทย์เดิม ผลลัพธ์ก็แบบเดิม เหมือนกัน คนหน้าเดิมจะหวังผลแบบใหม่ คงไม่มีทาง เช่นกัน ของใหม่เราไม่รู้ว่าจะดีหรือไม่ อนาคตเราไม่ทราบ แต่ที่แน่ๆ อดีตบอกเรามาแล้วทุกอย่าง ถ้าหากหวังการเปลี่ยนแปลง การตั้งโจทย์ใหม่คือสิ่งที่ต้องทำ…!!!”

ขณะที่อีกส่วนออกมาเชียร์พรรคการเมืองที่ตนตั้งใจจะเลือกในการเลือกตั้งในครั้งใหม่ที่จะถึงนี้ เช่น “เพื่อไทยค่ะไม่คิดมาก”, “ลุยส้มไปเลยค่ะ” และ “คิดเหมือนกันค่ะ คุณอั๋น กลัวเลือกส้มแล้วได้เทา ประเทศไทยก็กลับสู่ลูปเดิมซ้ำไปซ้ำมา”

อั๋น ภูวนาท
ภาพจาก Facebook : UnPuwanart อั๋น ภูวนาท

Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

