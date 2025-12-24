อั๋น ภูวนาท เชื่อ ‘อนุทิน’ นั่งนายกฯ ต่อ เตือนสติคนไทย ใครใช้เงินซื้อเสียงคือคนเลว

อั๋น ภูวนาท วิเคราะห์เลือกตั้ง 2569 ฟันธง ‘อนุทิน’ นั่งนายกฯ ต่อแน่ ชี้โจทย์ยาก ‘พรรคประชาชน’ ต้องแลนด์สไลด์เท่านั้นถึงเปลี่ยนเกมได้ รับยังลังเลขอใช้นโยบายตัดสิน เตือนสติพรรคซื้อเสียงคือคนเลว
หลังจากที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศกำหนดให้วันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 08.00–17.00 น. เป็นวันลงคะแนนเสียงเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ 60 โดยใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ คือเลือกผู้สมัคร สส. เขต และเลือกพรรคการเมือง ล่าสุด อั๋น ภูวนาท พิธีกรคนดัง ออกมาวิเคราะห์การเมืองหลังจากที่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล ประกาศยุบสภา เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม ที่ผ่านมา
อั๋น ภูวนาท โพสต์ข้อความร่ายยาวถึงการเลือกตั้งครั้งหน้าที่จะเกิดขึ้น มองว่า “สมองอันน้อยนิดของผมคิดยังไงก็เห็นว่า… เลือกตั้งครั้งหน้านี้ยังไงก็คงจะได้นายกชื่ออนุทินอีกเป็นแน่ นอกเสียจากพรรคประชาชนจะชนะแบบ Landslide คือ ได้ 250 ที่นั่งขึ้นไป ซึ่งเกือบจะเป็นไปไม่ได้เลย
ขอเดาว่าพรรคอันดับ 1-2-3-4 น่าจะเป็น พรรคประชาชน, พรรคภูมิใจไทย, พรรคเพื่อไทย และ พรรคกล้าธรรม สลับตำแหน่งได้นิดหน่อย แบบบวกลบไม่เกิน 30 – 40 ที่นั่งกันมั้ง ซึ่งต่อให้พรรคประชาชนได้คะแนนมาเป็นที่ 1 แต่ไม่ถึง 250 จริง ๆ
คำถามคือ จะมีพรรคไหนหรือที่พร้อมจะจับมือเป็นรัฐบาลกับพรรคประชาชน ในขณะที่เราสามารถมองเห็น พรรคภูมิใจไทย จับมือ พรรคเพื่อไทย และพรรคกล้าธรรมได้ทันทีตั้งแต่วันนี้ล่วงหน้า
คิดแล้วก็งงต่อไปว่าจะเลือกใครดีนะเรา
ข้าพเจ้าคงเป็นเหมือนกับหลาย ๆ คนที่ยังงงแบบวนไปวนมาอยู่ เป็น 40% ของคนที่ยังไม่สามารถตัดสินใจ หรือทำใจเลือกใครได้ลงจริง ๆ
ดูกันต่อไป… สัญญากันนะว่าจะใช้สติปัญญากันเยอะ ๆ ดูนโยบาย และท่องไว้นักการเมืองหรือพรรคการเมืองไหนให้เงิน ใช้เงินคือคนเลว!!! ชวนกันคุยเล่น ๆ ไม่มีประเด็นวาระอะไรจ๊ะ”
หลังจากที่เจ้าตัวออกมาวิเคราะห์การเมืองไทยในมุมมองของตน ชาวเน็ตเข้ามาแลกเปลี่ยนความเห็นกันมากมาย เช่น “ตั้งโจทย์เดิม ผลลัพธ์ก็แบบเดิม เหมือนกัน คนหน้าเดิมจะหวังผลแบบใหม่ คงไม่มีทาง เช่นกัน ของใหม่เราไม่รู้ว่าจะดีหรือไม่ อนาคตเราไม่ทราบ แต่ที่แน่ๆ อดีตบอกเรามาแล้วทุกอย่าง ถ้าหากหวังการเปลี่ยนแปลง การตั้งโจทย์ใหม่คือสิ่งที่ต้องทำ…!!!”
ขณะที่อีกส่วนออกมาเชียร์พรรคการเมืองที่ตนตั้งใจจะเลือกในการเลือกตั้งในครั้งใหม่ที่จะถึงนี้ เช่น “เพื่อไทยค่ะไม่คิดมาก”, “ลุยส้มไปเลยค่ะ” และ “คิดเหมือนกันค่ะ คุณอั๋น กลัวเลือกส้มแล้วได้เทา ประเทศไทยก็กลับสู่ลูปเดิมซ้ำไปซ้ำมา”
