กรมอุทยานฯ รับตัว หมีและสิงโต 5 ชีวิตแล้ว หลังพบในกาสิโนกัมพูชา

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 23 ธ.ค. 2568 09:33 น.| อัปเดต: 23 ธ.ค. 2568 09:33 น.
69

กรมอุทยานฯ รับตัว หมีและสิงโต 5 ชีวิตแล้ว หลังพบในกาสิโนกัมพูชา สภาพอิดโรย ผอมจนเห็นซี่โครง คาดว่าขาดน้ำและอาหารนาน

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “กรมอุทยานฯ รุดรับตัว 5 สัตว์ป่า หลัง ฉก.นย.ตราด พบถูกทิ้งอิดโรยคาบ่อนกาสิโนกัมพูชา เร่งเคลื่อนย้ายส่งสถานีเพาะเลี้ยงฯ เขาสน-บางละมุง คาดถึงที่หมายปลอดภัยคืนนี้

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเผยว่า กรมอุทยานฯ ได้ดำเนินปฏิบัติการด่วนเพื่อเข้าช่วยเหลือสัตว์ป่าหายากที่ถูกทิ้งบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ภายหลังได้รับแจ้งประสานงานจาก นาวาเอก อุดม กุลศิริปัญโญ เสนาธิการกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (เสธ.กปช.จต.)
ตรวจพบสัตว์ป่าสภาพวิกฤตกลางบ่อนกาสิโน

สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด (ฉก.นย.ตราด) ได้เข้าปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบพื้นที่บ่อนกาสิโนฝั่งกัมพูชา ตรงข้ามบ้านท่าเส้น ต.แหลมกลัด อ.เมือง จ.ตราด เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม ที่ผ่านมา และได้ตรวจพบสัตว์ป่าถูกขังทิ้งไว้ในกรงโดยไม่มีผู้ดูแล ประกอบด้วย สิงโต 1 คู่ (เพศผู้และเพศเมีย) หมีควาย 2 ตัว และหมีหมา 1 ตัว รวมทั้งสิ้น 5 ชีวิต ทั้งหมดอยู่ในสภาพอิดโรยอย่างหนัก ร่างกายซูบผอมจนเห็นซี่โครง คาดว่าขาดน้ำและอาหารมาเป็นเวลานานจนอยู่ในเกณฑ์วิกฤต
หลังรับแจ้ง นายอรรถพล เจริญชันษา ได้สั่งการให้สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า โดยนายสุขี บุญสร้าง ผู้อำนวยการสำนักฯ เร่งจัดส่งทีมสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่จากส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) นำโดยนายอรุณ พงศ์ไพฑูรย์ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สบอ.2 ร่วมกับหัวหน้าสายตรวจสัตว์ป่าฯ นำอุปกรณ์ครบมือรุดเข้าพื้นที่ เพื่อเข้าประเมินอาการและเคลื่อนย้ายสัตว์ทั้งหมดทันที

เมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงก็ได้พบกับภาพที่น่าเวทนาของสิงโตคู่เพศผู้และเมีย หมีควาย 2 ตัว และหมีหมาอีก 1 ตัว ทั้งหมดอยู่ในสภาพวิกฤต ร่างกายซูบผอมจนเห็นซี่โครง แววตาเต็มไปด้วยความตื่นตระหนก ทีมสัตวแพทย์จึงต้องวางแผนกันอย่างหนักเพราะสัตว์อ่อนแอมาก การใช้ยาสลบจึงมีความเสี่ยงสูงที่จะทำให้หัวใจหยุดเต้น เจ้าหน้าที่ต้องคอยพยุงอาการด้วยวิตามินและเฝ้าสังเกตสัญญาณชีพวินาทีต่อวินาทีตลอดการปฏิบัติงาน

บรรยากาศขณะเคลื่อนย้ายเต็มไปด้วยความเร่งรีบ ทหารและเจ้าหน้าที่อุทยานกว่า 20 นาย ต้องช่วยกันแบกหามกรงสัตว์ที่สลบแล้วออกจากจุดเสี่ยงอย่างทุลักทุเล เนื่องจากเส้นทางในพื้นที่ชายแดนค่อนข้างจำกัดและต้องแข่งกับเวลาเพื่อให้สัตว์พ้นจากความเครียดโดยเร็วที่สุด

ล่าสุดขบวนรถขนย้ายได้เคลื่อนตัวออกจากพื้นที่แล้ว โดยแยกสายส่งกลุ่มหมีไปพักฟื้นที่สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าบางละมุง จ.ชลบุรี ส่วนสิงโตคู่เจ้าป่ามุ่งหน้าสู่สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาสน จ.ราชบุรี ซึ่งคาดว่าสัตว์ทั้ง 5 ชีวิตจะถึงบ้านหลังใหม่โดยสวัสดิภาพไม่เกินเวลา 02.00 น. ของวันที่ 22 ธันวาคม โดยกรมอุทยานฯ ได้จัดเตรียมทีมสัตวแพทย์ประจำสถานีคอยรับช่วงต่อ เพื่อฟื้นฟูร่างกายอย่างเต็มที่ พร้อมกันนี้ กรมอุทยานฯ ขอขอบคุณหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด สำหรับการประสานงานที่มีประสิทธิภาพจนสามารถช่วยชีวิตสัตว์ป่าทั้งหมดไว้ได้ทันท่วงที”

Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

