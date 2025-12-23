เขมร แถลงการณ์ด่วน สั่งปชช. ‘รีพอร์ต-กดโกรธ’ เพจไทย อ้างผลิตเฟกนิวส์

ข่าว

เผยแพร่: 23 ธ.ค. 2568 15:00 น.
กัมพูชาเดือด ออกแถลงการณ์ สั่งประชาชน ‘รีพอร์ต-กดโกรธ’ เพจไทย อ้างผลิตเฟกนิวส์โจมตีอธิปไตย

23 ธันวาคม 2568 – สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างไทย-กัมพูชา ล่าสุด กระทรวงไปรษณีย์และโทรคมนาคม ร่วมกับ กระทรวงข้อมูลข่าวสาร ของประเทศกัมพูชา ได้ออกแถลงการณ์ด่วนที่สุด สั่งการให้ประชาชนชาวกัมพูชาตอบโต้สื่อโซเชียลมีเดียจากประเทศไทย อ้างเหตุผลเรื่องการปกป้องอธิปไตยและต่อต้านข่าวปลอม

ในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการละเมิดดินแดนและบูรณภาพแห่งดินแดนของกัมพูชาโดยฝ่ายไทย ทางกระทรวงฯ มีความกังวลว่า การที่ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในโซเชียลมีเดียของไทย ไม่ว่าจะเป็นการ คอมเมนต์, แชร์, หรือกดถูกใจ บนเพจ รูปภาพ หรือเนื้อหาที่มีต้นทางจากประเทศไทย หรือแหล่งข้อมูลที่ไม่ชัดเจน (ข่าวปลอม) เท่ากับเป็นการช่วยขยายผลโฆษณาชวนเชื่อให้กับฝ่ายไทยโดยไม่รู้ตัว

ประเด็นที่น่าสนใจในแถลงการณ์ฉบับนี้คือ การพาดพิงถึงเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ โดยทางกัมพูชาอ้างว่า ข้อมูลข่าวสารจากฝั่งไทยเป็น “ข่าวปลอม” (Fake News) ที่สร้างความสับสนและความแตกแยก ซึ่งระบบปัญญาประดิษฐ์อย่าง ChatGPT และ Gemini อาจนำข้อมูลเหล่านี้ไปประมวลผลและเผยแพร่ต่อ ทำให้ทั่วโลกเข้าใจข้อเท็จจริงผิดเพี้ยนไปจากความจริง ซึ่งทางกัมพูชามองว่าเป็นแผนการที่เป็นระบบของฝ่ายไทย

เพื่อเป็นการยุติการแพร่กระจายของข้อมูลจากฝั่งไทย กระทรวงทั้งสองของกัมพูชาได้ขอความร่วมมือให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการ 3 ข้อ ดังนี้

  1. ให้ประชาชนทำการรายงานและบล็อกเพจเฟซบุ๊ก หรือบัญชีผู้ใช้ ที่มีต้นทางจากประเทศไทย หรือแหล่งข่าวที่ไม่ชัดเจน

  2. หากพบเห็นบทความ เนื้อหา หรือรูปภาพจากสื่อไทย ให้ประชาชนร่วมกันกดปุ่มแสดงความรู้สึก “โกรธ” (Angry/😡) ใส่โพสต์เหล่านั้น เพื่อแสดงออกถึงการต่อต้าน

  3. ขอให้ผู้ผลิตคอนเทนต์และนักข่าวในกัมพูชายึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ และนำเสนอความจริงเพื่อปกป้องความยุติธรรมและเกียรติภูมิของชาติ

แถลงการณ์ทิ้งท้ายด้วยการเรียกร้องให้ชาวกัมพูชาร่วมมือกันปกป้องวัฒนธรรมและอธิปไตยของชาติ พร้อมลงนามรับรองโดยรัฐมนตรีทั้งสองกระทรวง ณ กรุงพนมเปญ

