ข่าวต่างประเทศ

ศาลกัมพูชา สั่งจำคุก 2 ปี ฝ่ายค้าน-ช่างตัดผม วิจารณ์รัฐบาลเขมร

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 22 ธ.ค. 2568 13:01 น.| อัปเดต: 22 ธ.ค. 2568 13:01 น.
66

ศาลกัมพูชา สั่งจำคุก 2 ปี นักการเมืองฝ่ายค้าน 2 คน และช่างตัดผมอีก 1 คน วิจารณ์รัฐบาลเขมร กรณีปะทะไทยกัมพูชารอบแรก

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม สำนักข่าว ขแมร์ไทมส์ รายงานว่า ศาลในกรุงพนมเปญได้พิพากษาจำคุก 2 นักเคลื่อนไหวฝ่ายค้านและผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ คนละ 2 ปี พร้อมสั่งให้จ่ายเงินค่าปรับคนละ 3 ล้านเรียล (23,000 บาท) ฐานความผิดยุยงและต่อว่าผู้นำรัฐบาล สืบเนื่องจากเหตุไทยปะทะกัมพูชา เมื่อช่วงวันที่ 24-28 กรกฎาคม

โดยผู้กระทำผิดสามคนได้แก่ คุน ทองดี อายุ 55 ปี อดีตประธานพรรคก้าวหน้า; เกียว เฮียง อายุ 75 ปี อดีตเลขาธิการพรรคพลังชาติ ประจำจังหวัดกำปอต; และ โกล คิม อายุ 30 ปี ช่างตัดผมในจังหวัดพระสีหนุ

ขณะที่ทนายความของนายทองดีระบุว่า ลูกความของตนจะยื่นอุทธรณ์คำตัดสินของศาล โดยย้ำว่าลูกความเพียงรายงานสถานการณ์การสู้รบแนวหน้าในช่วงวันที่ 24–28 กรกฎาคม เท่านั้น ซึ่งไม่ถือเป็นการยุยงปลุกปั่น

ด้าน สันนิบาตกัมพูชาเพื่อการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ระบุว่า ทั้งสามคนเป็นหนึ่งในผู้ต้องขังที่อยู่ในความสนใจจำนวน 92 คน ซึ่งขณะนี้ถูกควบคุมตัวจากข้อหาที่มีลักษณะเป็นการทำให้การเคลื่อนไหวทางการเมืองหรือเสรีภาพในการแสดงออกกลายเป็นความผิดทางอาญา

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวกีฬา

ส่องยอดรวมเงิดอัดฉีด “เทพบิว ภูริพล” นักวิ่งทีมชาติไทย หลังเหมา 3 เหรียญทองซีเกมส์ 2025

1 นาที ที่แล้ว
กองทัพภาคที่ 1 ทหารเสียชีวิตวันนี้ ข่าว

สูญเสียเพิ่ม! ทหารกล้าพลีชีพนายที่ 22 เหตุปะทะสมรภูมิบ้านคลองแผง สระแก้ว

1 นาที ที่แล้ว
บำนาญชราภาพ ธ.ค.68 เศรษฐกิจ

แจกเงิน ผู้สูงอายุ บำนาญชราภาพ ธ.ค.68 ได้ตลอดชีวิต 7500 บาท เช็กวันเงินเข้า

2 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

โฆษกโพสต์ “ฮุนเซน” ไม่เคยมีคำว่าเหน็ดเหนื่อย โม้ผ่านสมรภูมิมาแล้ว 105 ครั้ง

8 นาที ที่แล้ว
&quot;พลตรีออง วิบูล&quot; นายพลเขมร ถูกสไนเปอร์ไทยสอยดับ คาสมรภูมิตาควาย ข่าว

“พลตรีออง วิบูล” นายพลเขมร ถูกสไนเปอร์ไทยสอยดับ คาสมรภูมิตาควาย

12 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เจค พอล ผ่าตัดด่วน โดนต่อย กรามร้าว โจชัว ซัดหมัดน็อค แต่ยังไม่พอใจฟอร์มมวย

16 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ประเสริฐ” ปัดไม่รู้จัก “เบน สมิธ” ส่วนตัว หลังโผล่ร่วมเฟรมเซ็น MOU สิงคโปร์

21 นาที ที่แล้ว
ตรวจสลากกาชาด 2568 ทุกหน่วยงาน เช็กผลสลากที่นี่ เศรษฐกิจ

ตรวจสลากกาชาด 2568 ทุกหน่วยงาน เช็กผลสลากที่นี่

31 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ศาลกัมพูชา สั่งจำคุก 2 ปี ฝ่ายค้าน-ช่างตัดผม วิจารณ์รัฐบาลเขมร

35 นาที ที่แล้ว
ด่วน! เด้ง &quot;ผู้การฯ เมืองคอน&quot; เข้ากรุ เซ่นคลิปเสียงฉาวรีดส่วย ผกก.ฉวาง แจงวุ่นไม่ชัวร์เป็น AI ข่าว

ด่วน! เด้ง “ผู้การฯ เมืองคอน” เข้ากรุ เซ่นคลิปเสียงฉาวรีดส่วย ผกก.ฉวาง แจงวุ่นไม่ชัวร์เป็น AI

52 นาที ที่แล้ว
พ่อแค้น ลูกชายถูกตำรวจวิสามัญ หลังคลั่งถือมีดคัตเตอร์ จะทำร้ายพ่อ-จนท ถามทำเกินไปไหม ข่าวต่างประเทศ

พ่อแค้น ลูกชายถูกตำรวจวิสามัญ หลังคลั่งถือมีดคัตเตอร์ จะทำร้ายพ่อ-จนท ถามทำเกินไปไหม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
รักร้าวอีกคู่ พระเอกดังเลิกนักร้องสาว ฝ่ายหญิงปล่อยโฮกลางปาร์ตี้ บันเทิง

รักร้าวอีกคู่ พระเอกดังเลิกนักร้องสาว ฝ่ายหญิงปล่อยโฮกลางปาร์ตี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เช้านี้ F-16 ไทยบินว่อน เสิร์ฟไข่ถล่มฐานกัมพูชา 4 ลูก พื้นที่ตาพระยา-บึงตะกวน ข่าว

เช้านี้ F-16 ไทยบินว่อน เสิร์ฟไข่ถล่มฐานกัมพูชา 4 ลูก พื้นที่ตาพระยา-บึงตะกวน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ถอดบทเรียนน้ำท่วมดูไบ “ยูเออี” รับมือพายุฝนสำเร็จด้วยระบบนี้ แถมระดมสูบน้ำตลอดคืน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไวรัล ป้ายเตือนทำบัตร ปชช. “หน้าไม่ตรงปก-แปลงเพศ” ต้องพกพยานมาด้วย ข่าว

ไวรัล ป้ายเตือนทำบัตร ปชช. “หน้าไม่ตรงปก-แปลงเพศ” ต้องพกพยานมาด้วย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สาวมาเลฯโวย เมียพี่ชายมีผัวสองคน ไม่หย่า อยู่กินด้วยกันเหมือนเดิม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;น้องมาเฟีย&quot; ขอโทษที่พูดแรงไป ยันรักชาติ แจงปมไม่วิจารณ์เขมร หวั่นกระทบธุรกิจ ข่าว

“น้องมาเฟีย” ขอโทษพูดแรงไป ยันรักชาติ แจงปมไม่ด่าเขมร หวั่นกระทบธุรกิจ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปีใหม่ฝากบ้านกับตำรวจทำยังไง ข่าวอาชญากรรม

เริ่มแล้ว! “ฝากบ้านกับตำรวจ 4.0” อุ่นใจรับปีใหม่ 2569 เช็กเลยต้องเตรียมอะไรบ้าง?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
มวย/MMA

ไม่ฝืนสังขาร “โจ ณัฐวุฒิ” ประกาศเลิกชก หลังแพ้น็อก 3 ไฟต์ติด เผยร่างกายไม่ไหวแล้ว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพเรือประณามเขมร ใช้ทุ่นระเบิด ล่อทหารไทยเข้าสู่ทุ่งสังหาร

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เดลต้าเลี้ยงใหม่ ตลาดนัดเรือบิน ข่าวภูมิภาค

บริษัทดัง แถลงขอโทษชุมชน เลี้ยงปีใหม่ตลาดนัดดัง-รถติดหนักจนดราม่ายับ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“ที’ ลมฟ้าอากาศ” เตือน ภาคใต้เสี่ยงน้ำท่วมรับปีใหม่ “ฝนตกแช่-ข้ามปี” เหนือเจอฝนหนักก่อนหนาว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
โชเฟอร์แอปฯ ดัง วีนใส่ผู้โดยสาร เหตุวิ่งไกลแต่ได้เงินน้อย อ้างรับงานอัตโนมัติ ยกเลิกไม่ได้ ข่าว

โชเฟอร์แอปฯ ดัง วีนใส่ผู้โดยสาร เหตุวิ่งไกลแต่ได้เงินน้อย อ้างรับงานอัตโนมัติ ยกเลิกไม่ได้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พรรคภูมิใจไทย เปิด 100 รายชื่อ สส.บัญชีรายชื่อ เตรียมเลือกตั้งปี 69

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สถานทูตสหรัฐฯ ออกแถลงขอให้ ไทย-กัมพูชา ยุติการรบ ดำเนินการข้อตกลง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 22 ธ.ค. 2568 13:01 น.| อัปเดต: 22 ธ.ค. 2568 13:01 น.
66
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ส่องยอดรวมเงิดอัดฉีด “เทพบิว ภูริพล” นักวิ่งทีมชาติไทย หลังเหมา 3 เหรียญทองซีเกมส์ 2025

เผยแพร่: 22 ธันวาคม 2568
กองทัพภาคที่ 1 ทหารเสียชีวิตวันนี้

สูญเสียเพิ่ม! ทหารกล้าพลีชีพนายที่ 22 เหตุปะทะสมรภูมิบ้านคลองแผง สระแก้ว

เผยแพร่: 22 ธันวาคม 2568
บำนาญชราภาพ ธ.ค.68

แจกเงิน ผู้สูงอายุ บำนาญชราภาพ ธ.ค.68 ได้ตลอดชีวิต 7500 บาท เช็กวันเงินเข้า

เผยแพร่: 22 ธันวาคม 2568
&quot;พลตรีออง วิบูล&quot; นายพลเขมร ถูกสไนเปอร์ไทยสอยดับ คาสมรภูมิตาควาย

“พลตรีออง วิบูล” นายพลเขมร ถูกสไนเปอร์ไทยสอยดับ คาสมรภูมิตาควาย

เผยแพร่: 22 ธันวาคม 2568
Back to top button