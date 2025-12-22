ศาลกัมพูชา สั่งจำคุก 2 ปี ฝ่ายค้าน-ช่างตัดผม วิจารณ์รัฐบาลเขมร
ศาลกัมพูชา สั่งจำคุก 2 ปี นักการเมืองฝ่ายค้าน 2 คน และช่างตัดผมอีก 1 คน วิจารณ์รัฐบาลเขมร กรณีปะทะไทยกัมพูชารอบแรก
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม สำนักข่าว ขแมร์ไทมส์ รายงานว่า ศาลในกรุงพนมเปญได้พิพากษาจำคุก 2 นักเคลื่อนไหวฝ่ายค้านและผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ คนละ 2 ปี พร้อมสั่งให้จ่ายเงินค่าปรับคนละ 3 ล้านเรียล (23,000 บาท) ฐานความผิดยุยงและต่อว่าผู้นำรัฐบาล สืบเนื่องจากเหตุไทยปะทะกัมพูชา เมื่อช่วงวันที่ 24-28 กรกฎาคม
โดยผู้กระทำผิดสามคนได้แก่ คุน ทองดี อายุ 55 ปี อดีตประธานพรรคก้าวหน้า; เกียว เฮียง อายุ 75 ปี อดีตเลขาธิการพรรคพลังชาติ ประจำจังหวัดกำปอต; และ โกล คิม อายุ 30 ปี ช่างตัดผมในจังหวัดพระสีหนุ
ขณะที่ทนายความของนายทองดีระบุว่า ลูกความของตนจะยื่นอุทธรณ์คำตัดสินของศาล โดยย้ำว่าลูกความเพียงรายงานสถานการณ์การสู้รบแนวหน้าในช่วงวันที่ 24–28 กรกฎาคม เท่านั้น ซึ่งไม่ถือเป็นการยุยงปลุกปั่น
ด้าน สันนิบาตกัมพูชาเพื่อการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ระบุว่า ทั้งสามคนเป็นหนึ่งในผู้ต้องขังที่อยู่ในความสนใจจำนวน 92 คน ซึ่งขณะนี้ถูกควบคุมตัวจากข้อหาที่มีลักษณะเป็นการทำให้การเคลื่อนไหวทางการเมืองหรือเสรีภาพในการแสดงออกกลายเป็นความผิดทางอาญา
