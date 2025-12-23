พ่อแม่จีนตามหาลูกสาวหตัวปริศนาที่เยอรมันกว่า 17 ปี ก่อนรู้ความจริงสุดช็อกก่อนสิ้นใจ
พ่อแม่ชาวจีนรอคอยลูกสาวคนเดียวที่ขาดการติดต่อไป 17 ปี หลังไปเรียรต่อที่เยอรมนี ก่อนที่จะพบความจริงสุดปวดใจในวาระสุดท้ายของชีวิต
ที่หมู่บ้านเฉาเจียตี้ มณฑลเหลียวหนิง ประเทศจีน สองสามีภรรยาวัยชรา เฉา เจ้ายู๋กัง และ หลิว อวี้หง ต้องใช้ชีวิตบั้นปลายอย่างโดดเดี่ยวพร้อมกับความทุกข์ระทมที่เกาะกินใจมานานกว่า 20 ปี นั่นคือการหายตัวไปของ เฉาเชี่ยน ลูกสาวเพียงคนเดียวที่เดินทางไปเรียนต่อที่ประเทศเยอรมนีเมื่อปี 2000 และขาดการติดต่ออย่างสมบูรณ์ในปี 2003 หลังจากโทรศัพท์กลับมาขอยืมเงินเป็นครั้งสุดท้าย
เฉาเชี่ยนเติบโตมาในครอบครัวยากจนแต่ได้รับความรักอย่างเต็มเปี่ยม พ่อแม่ทุ่มเททุกอย่างเพื่อให้เธอได้เรียนหนังสือ ซึ่งเธอเองก็ไม่ทำให้ผิดหวัง เป็นนักเรียนดีเด่นมาโดยตลอด จนกระทั่งเรียนอยู่ชั้นปีที่ 2 เธอรบกวนพ่อแม่ว่าอยากไปเรียนต่อที่เยอรมนีเพื่ออนาคตที่ดีกว่า พ่อแม่จึงไปหยิบยืมเงินจากทั่วทุกสารทิศจนได้เงิน 70,000 หยวน (ประมาณ 3.5 แสนบาทในสมัยนั้น) เพื่อส่งเธอไปทำตามความฝัน
ชีวิตในเยอรมนีไม่ได้ง่าย เฉาเชี่ยนต้องทำงานหนักและเรียนไปด้วย ในปี 2003 เธอโทรกลับมาขอเงินพ่อแม่เพิ่มอีกครั้ง ด้วยความเครียดสะสมและน้อยใจที่ลูกไม่ค่อยติดต่อกลับ พ่อจึงเผลอตำหนิเธอด้วยถ้อยคำรุนแรงผ่านโทรศัพท์ เฉาเชี่ยนเงียบไปก่อนจะวางสาย และนั่นคือ “เสียงสุดท้าย” ที่พ่อแม่ได้ยิน
ตลอด 17 ปีหลังจากนั้น พ่อแม่เฝ้าตามหาลูกสาวทุกวิถีทาง ทั้งผ่านสถานทูตและเพื่อนฝูง แต่กลับไร้วี่แวว จนกระทั่งในปี 2020 เมื่อทั้งคู่ตรวจพบว่าเป็นมะเร็งและรู้ว่าเวลาเหลือไม่มาก จึงตัดสินใจขอความช่วยเหลือผ่านสื่ออีกครั้ง
หลังจากสื่อและทางการเริ่มสืบค้น ความจริงที่น่าตกใจก็ปรากฏขึ้น เมื่อมีเบาะแสว่าจริงแล้วๆ เฉาเชี่ยน ไม่ได้หายสาบสูญ แต่เธอเลือกเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล และโอนสัญชาติเป็นชาวเยอรมันไปแล้ว เนื่องจากเธอแต่งงานแล้วและปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นถึงศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัยชื่อดังที่เมืองมิวนิก แต่สิ่งที่เจ็บปวดที่สุดคือ เมื่อมีการยืนยันตัวตนได้สำเร็จ เฉาเชี่ยน ยอมรับว่าเป็นลูกสาวของพวกเขาจริง แต่ “ปฏิเสธที่จะติดต่อกลับ” หรือพบหน้าพ่อแม่โดยไม่บอกเหตุผล
เมื่อพ่อแม่ได้รับทราบข่าวนี้ พ่อเพียงแต่ยิ้มบาง ๆ และกล่าวว่า “แค่รู้ว่าลูกมีชีวิตที่ดีก็พอแล้ว เราจะไม่ตามหาเขาอีก เพราะกลัวจะกระทบกับชีวิตของลูก”
ในปี 2021 สองสามีภรรยาเสียชีวิตลงตามกันไปโดยไม่มีโอกาสได้เห็นหน้าลูกสาวเป็นครั้งสุดท้าย ทิ้งไว้เพียงปริศนาและความเศร้าโศกในใจของผู้ที่ได้รับรู้เรื่องราว ว่าเหตุใดความกตัญญูถึงพ่ายแพ้ต่อความบาดหมางในใจได้ถึงเพียงนี้
