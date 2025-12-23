ข่าวต่างประเทศ

พ่อแม่จีนตามหาลูกสาวหตัวปริศนาที่เยอรมันกว่า 17 ปี ก่อนรู้ความจริงสุดช็อกก่อนสิ้นใจ

Photo of Bas Basเผยแพร่: 24 ธ.ค. 2568 04:00 น.| อัปเดต: 23 ธ.ค. 2568 17:40 น.
60

พ่อแม่ชาวจีนรอคอยลูกสาวคนเดียวที่ขาดการติดต่อไป 17 ปี หลังไปเรียรต่อที่เยอรมนี ก่อนที่จะพบความจริงสุดปวดใจในวาระสุดท้ายของชีวิต

ที่หมู่บ้านเฉาเจียตี้ มณฑลเหลียวหนิง ประเทศจีน สองสามีภรรยาวัยชรา เฉา เจ้ายู๋กัง และ หลิว อวี้หง ต้องใช้ชีวิตบั้นปลายอย่างโดดเดี่ยวพร้อมกับความทุกข์ระทมที่เกาะกินใจมานานกว่า 20 ปี นั่นคือการหายตัวไปของ เฉาเชี่ยน ลูกสาวเพียงคนเดียวที่เดินทางไปเรียนต่อที่ประเทศเยอรมนีเมื่อปี 2000 และขาดการติดต่ออย่างสมบูรณ์ในปี 2003 หลังจากโทรศัพท์กลับมาขอยืมเงินเป็นครั้งสุดท้าย

Screenshot

เฉาเชี่ยนเติบโตมาในครอบครัวยากจนแต่ได้รับความรักอย่างเต็มเปี่ยม พ่อแม่ทุ่มเททุกอย่างเพื่อให้เธอได้เรียนหนังสือ ซึ่งเธอเองก็ไม่ทำให้ผิดหวัง เป็นนักเรียนดีเด่นมาโดยตลอด จนกระทั่งเรียนอยู่ชั้นปีที่ 2 เธอรบกวนพ่อแม่ว่าอยากไปเรียนต่อที่เยอรมนีเพื่ออนาคตที่ดีกว่า พ่อแม่จึงไปหยิบยืมเงินจากทั่วทุกสารทิศจนได้เงิน 70,000 หยวน (ประมาณ 3.5 แสนบาทในสมัยนั้น) เพื่อส่งเธอไปทำตามความฝัน

ชีวิตในเยอรมนีไม่ได้ง่าย เฉาเชี่ยนต้องทำงานหนักและเรียนไปด้วย ในปี 2003 เธอโทรกลับมาขอเงินพ่อแม่เพิ่มอีกครั้ง ด้วยความเครียดสะสมและน้อยใจที่ลูกไม่ค่อยติดต่อกลับ พ่อจึงเผลอตำหนิเธอด้วยถ้อยคำรุนแรงผ่านโทรศัพท์ เฉาเชี่ยนเงียบไปก่อนจะวางสาย และนั่นคือ “เสียงสุดท้าย” ที่พ่อแม่ได้ยิน

ตลอด 17 ปีหลังจากนั้น พ่อแม่เฝ้าตามหาลูกสาวทุกวิถีทาง ทั้งผ่านสถานทูตและเพื่อนฝูง แต่กลับไร้วี่แวว จนกระทั่งในปี 2020 เมื่อทั้งคู่ตรวจพบว่าเป็นมะเร็งและรู้ว่าเวลาเหลือไม่มาก จึงตัดสินใจขอความช่วยเหลือผ่านสื่ออีกครั้ง

หลังจากสื่อและทางการเริ่มสืบค้น ความจริงที่น่าตกใจก็ปรากฏขึ้น เมื่อมีเบาะแสว่าจริงแล้วๆ เฉาเชี่ยน ไม่ได้หายสาบสูญ แต่เธอเลือกเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล และโอนสัญชาติเป็นชาวเยอรมันไปแล้ว เนื่องจากเธอแต่งงานแล้วและปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นถึงศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัยชื่อดังที่เมืองมิวนิก แต่สิ่งที่เจ็บปวดที่สุดคือ เมื่อมีการยืนยันตัวตนได้สำเร็จ เฉาเชี่ยน ยอมรับว่าเป็นลูกสาวของพวกเขาจริง แต่ “ปฏิเสธที่จะติดต่อกลับ” หรือพบหน้าพ่อแม่โดยไม่บอกเหตุผล

เมื่อพ่อแม่ได้รับทราบข่าวนี้ พ่อเพียงแต่ยิ้มบาง ๆ และกล่าวว่า “แค่รู้ว่าลูกมีชีวิตที่ดีก็พอแล้ว เราจะไม่ตามหาเขาอีก เพราะกลัวจะกระทบกับชีวิตของลูก”

ในปี 2021 สองสามีภรรยาเสียชีวิตลงตามกันไปโดยไม่มีโอกาสได้เห็นหน้าลูกสาวเป็นครั้งสุดท้าย ทิ้งไว้เพียงปริศนาและความเศร้าโศกในใจของผู้ที่ได้รับรู้เรื่องราว ว่าเหตุใดความกตัญญูถึงพ่ายแพ้ต่อความบาดหมางในใจได้ถึงเพียงนี้

อ้างอิง : soha.vn

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ดูดวงวันนี้ 24 12 68 ดูดวง

4 ราศี มีเกณฑ์ได้เงินคืน ของหายได้กลับมา แบบฟลุ๊ก ๆ

5 วินาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

พ่อแม่จีนตามหาลูกสาวหตัวปริศนาที่เยอรมันกว่า 17 ปี ก่อนรู้ความจริงสุดช็อกก่อนสิ้นใจ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตำรวจเวสต์มิดแลนด์ Sex Worker ข่าวต่างประเทศ

ปิดคดีโหด 2 สาว “Sex Worker” คุกรวม 15 ปี หลังกักขัง-ปล้น-นาบเตารีดเหยื่อคาม่านรูด

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สามีญี่ปุ่นช็อก เจอเมีย-ลูกนอนจมกองเลือดในบ้าน ช็อกซ้ำสอง พบเมียแอบเช่าห้องซ่อนศพชายปริศนา

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ไวรัล ลุงวัยเกษียณโพสต์คลิปเจอไดรฟ์เก่า เก็บบิตคอยน์ไว้ 100 เหรียญ ลูกหลานโผล่แสดงตัวเพียบ

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ไขปริศนาสยอง “แม่หมึกยักษ์” กินตัวเองจนตายหลังวางไข่ สมองสั่งให้ “เสียสละ” เพื่อเผ่าพันธุ์

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด อ.น้อตตี้ ตำหนักปู่ใหญ่ งวด 2 1 69 Line News

เลขเด็ด ‘อ.น้อตตี้ ตำหนักปู่ใหญ่’ งวด 2 ม.ค. 69 คัดเน้นๆ คือหวยฮือฮา ลุ้นรวยรับปีใหม่

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
น้อยคนรู้ พี่สาว “นุ่น วรนุช” สวยเป๊ะระดับนางเอก เคยถ่ายโฆษณามาแล้ว บันเทิง

น้อยคนรู้ พี่สาว “นุ่น วรนุช” สวยเป๊ะระดับนางเอก เคยถ่ายโฆษณามาแล้ว

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
กกต. คอนเฟิร์ม &quot;อินฟลูเอนเซอร์-ยูทูปเบอร์&quot; ลงสมัคร สส.ได้ ยันไม่ผิดกฎถือหุ้นสื่อ ข่าวการเมือง

กกต. คอนเฟิร์ม “อินฟลูเอนเซอร์-ยูทูปเบอร์” ลงสมัคร สส.ได้ ยันไม่ผิดกฎถือหุ้นสื่อ

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
เกาหลีใต้ มิตรแท้ บริจาคเงินช่วยน้ำท่วมภาคใต้ไทย 16 ล้านบาท ข่าว

เกาหลีใต้ มิตรแท้ บริจาคเงินช่วยน้ำท่วมภาคใต้ไทย 16 ล้านบาท

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
มวย/MMA

ไม่ปล่อยผ่าน! ปธ.โอลิมปิคไทยเตรียมเรียกตัวนายกส.มวยไทย แจงปมล็อกผลซีเกมส์ 2025 ทำไทยชวดเหรียญทอง

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ล้อมจับอัลพาร์ดขาว ข่าวอาชญากรรม

ด่วน! ล้อมจับ “อัลพาร์ดขาว” มือยิงคนขับโบลท์ดับบนทางด่วน อึ้ง! มีหมายจับติดตัว

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
บอย ภิษณุ ขายบ้านหรูราคา 70 ล้าน บันเทิง

บอย ภิษณุ ไม่ดราม่า ขายบ้านหรูกลางกรุงฯ 70 ล้าน ‘ดีเจต้นหอม’ ช็อก ถูกไปไหม?

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
พิ้งกี้ สาวิกา - ตุ้ย ธีรภัทร์ เสิร์ฟช็อตหวานไม่พัก ตั้งแต่งานแต่งยันคาเฟ่ ภาพคู่ที่หลายคนรอคอย บันเทิง

ทริปเปิดตัว? พิ้งกี้-ตุ้ย เสิร์ฟโมเมนต์หวาน ตั้งแต่งานแต่งยันคาเฟ่ ภาพคู่ที่หลายคนรอคอย

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน บุกจับ เต้ย ท็อปโมเดล ตุ๋นเงิน 10 ล้าน อ้างพาเด็กเดินแบบโกอินเตอร์ บันเทิง

ด่วน บุกจับ เต้ย ท็อปโมเดล ตุ๋นเงิน 10 ล้าน อ้างพาเดินแบบโกอินเตอร์

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผลสอบท้องถิ่นปี 68 อยู่ระหว่างตรวจสอบความถูกต้อง นัดถกวันนี้ (23 ธ.ค.) รู้ผลเร็วๆ นี้ เศรษฐกิจ

ใกล้รู้ผล ประกาศผลสอบท้องถิ่น 68 นัดถก 23 ธันวาคม ติดตามผ่านเว็บไซต์

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
เยอรมนีรถชนป้ายรถเมล์ ข่าวต่างประเทศ

เยอรมนีระทึก! “หนุ่มควบออดี้” พุ่งชนคนรอรถเมล์เจ็บสาหัส คุมตัวสอบเครียดหาแรงจูงใจ

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

อาร์เซนอล พบ คริสตัล พาเลซ ดูบอลสด ฟุตบอลคาราบาว คัพ 2025/26 วันที่ 23 ธ.ค. 68

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
อนุทิน ส่ง ส.ค.ส. ปีใหม่ 2569 อวยพรคนไทย พร้อมส่งกำลังใจถึงทหารกล้า ข่าว

อนุทิน ส่ง ส.ค.ส. ปีใหม่ 2569 อวยพรคนไทย พร้อมส่งกำลังใจถึงทหารกล้า

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดาราสาวบราซิล 20 ปี ข่าวต่างประเทศ

น่ากลัว! คลิปสตอล์กเกอร์คลั่งรัก “ดาราสาวบราซิล” จ้างนักสืบสะกดรอยนาน 20 ปี

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลูกครึ่งไทย-เขมร โพสต์ขอบคุณ &#039;ทรัมป์&#039; เชื่อมั่นไทยเริ่มสงคราม ข่าว

ลูกครึ่งไทย-เขมร ขอบคุณ ‘ทรัมป์’ เชื่อไทยเริ่มสงคราม ลั่น แค่อยากได้สันติภาพ

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
รวบ 4 หนุ่มเมียนมา บินโดรนป่วนสุวรรณภูมิ อ้างมาซื้อจากไทย เพื่อขายต่อกองทัพเมียนมา ข่าว

รวบ 4 หนุ่มเมียนมา บินโดรนป่วนสุวรรณภูมิ อ้างมาซื้อจากไทย เพื่อขายต่อกองทัพเมียนมา

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
เขมร แถลงการณ์ด่วน สั่งปชช. &#039;รีพอร์ต-กดโกรธ&#039; เพจไทย อ้างผลิตเฟกนิวส์ ข่าว

เขมร แถลงการณ์ด่วน สั่งปชช. ‘รีพอร์ต-กดโกรธ’ เพจไทย อ้างผลิตเฟกนิวส์

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” เปิดตัวแผนสร้างกองเรือรบใหม่ พร้อมต่อเรือยักษ์ชื่อตัวเอง “Trump-class” มุ่งทวงคืนเจ้าทะเลจากจีน

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยิงบนทางด่วนวันนี้ ข่าวอาชญากรรม

รู้ตัวคนร้ายแล้ว ยิงกันบนทางด่วน! ผบช.น. เปิดข้อมูลสำคัญ “ผู้เช่ารถอัลพาร์ดสีขาว”

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Bas Basเผยแพร่: 24 ธ.ค. 2568 04:00 น.| อัปเดต: 23 ธ.ค. 2568 17:40 น.
60
Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดูดวงวันนี้ 24 12 68

4 ราศี มีเกณฑ์ได้เงินคืน ของหายได้กลับมา แบบฟลุ๊ก ๆ

เผยแพร่: 24 ธันวาคม 2568
เลขเด็ด อ.น้อตตี้ ตำหนักปู่ใหญ่ งวด 2 1 69

เลขเด็ด ‘อ.น้อตตี้ ตำหนักปู่ใหญ่’ งวด 2 ม.ค. 69 คัดเน้นๆ คือหวยฮือฮา ลุ้นรวยรับปีใหม่

เผยแพร่: 23 ธันวาคม 2568
น้อยคนรู้ พี่สาว “นุ่น วรนุช” สวยเป๊ะระดับนางเอก เคยถ่ายโฆษณามาแล้ว

น้อยคนรู้ พี่สาว “นุ่น วรนุช” สวยเป๊ะระดับนางเอก เคยถ่ายโฆษณามาแล้ว

เผยแพร่: 23 ธันวาคม 2568
กกต. คอนเฟิร์ม &quot;อินฟลูเอนเซอร์-ยูทูปเบอร์&quot; ลงสมัคร สส.ได้ ยันไม่ผิดกฎถือหุ้นสื่อ

กกต. คอนเฟิร์ม “อินฟลูเอนเซอร์-ยูทูปเบอร์” ลงสมัคร สส.ได้ ยันไม่ผิดกฎถือหุ้นสื่อ

เผยแพร่: 23 ธันวาคม 2568
Back to top button